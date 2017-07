VcRepórter: público pode contribuir com o Jornalismo Canção Nova

Agora a redação do Jornalismo Canção Nova tem um número de whatsapp, para o qual o público pode enviar fotos, textos e vídeos

A partir desta quinta-feira, 6, o Jornalismo Canção Nova traz uma novidade: o VcRepórter, que vai permitir a colaboração do público para o conteúdo que vai ao ar tanto no telejornal, CN Notícias, como no site noticias.cancaonova.com e nas redes sociais. A colaboração vai acontecer via whatsapp, um aplicativo muito usado no Brasil para troca de mensagens.

Antes de enviar o conteúdo (seja foto, vídeo ou texto), será necessário apenas fazer um cadastro gratuito pelo próprio site (noticias.cancaonova.com/vcreporter), em que serão solicitadas algumas informações pessoais, como nome, data de nascimento e documento de identificação. Nesse cadastro, o usuário deverá aceitar o Termo de Uso, que apresenta as regras para o envio do material e mediante o qual se autoriza o uso por parte do Jornalismo Canção Nova. Esse conteúdo será primeiramente analisado e apurado, para posterior divulgação.

Uma vez preenchido o cadastro, basta adicionar o número do Jornalismo Canção Nova na lista de contatos no celular e enviar o conteúdo como mensagem.

Segundo o editor-chefe do CN Notícias, Rodrigo Luiz, a ideia é agregar interatividade ao telejornal. “Convidamos o público a enviar vídeos/fotos de iniciativas que servem à vida e à esperança. Acreditamos que essa ferramenta dará mais voz aos nossos telespectadores mostrando celebrações e ações da Igreja em todo o Brasil”.

Um exemplo de como esse conteúdo pode ser aproveitado é a previsão do tempo, conforme explica a âncora do CN Notícias, Catarina Jatobá. “As pessoas podem enviar vídeos ou fotos de qualquer evento climático que aconteça em sua cidade, seja uma chuva, um vendaval, o pôr do sol, a seca na sua região, e quem sabe até da neve, como já aconteceu neste inverno. É só ficar atento, e estando com o celular na mão, não perder tempo: gravar e enviar para nós. Assim, a gente vai poder mostrar a diversidade em nosso Brasil, com a participação das pessoas”.

O superintendente de Internet da Canção Nova, Gustavo Borges, acredita que essa novidade vem somar para as atividades do Portal e do Jornalismo Canção Nova, uma vez que aumenta o leque de matérias que podem ser noticiadas.

“Temos o contato da pessoa; se precisar aprofundar uma notícia que a pessoa nos enviou, podemos entrar em contato com ela, sabemos qual é sua localização, a cidade. Isso dá um leque muito grande para o Jornalismo também para poder atingir algumas cidades onde nós não temo correspondentes jornalísticos”, explica Borges.