«Vicios y Virtudes – Conversación con Francisco»: tres episodios con el Papa

Nove y Discovery Italia presentan en exclusiva un viaje para descubrir los vicios y las virtudes, las luces y las sombras de la existencia humana. La serie televisiva – ilustrada esta mañana en rueda de prensa – es una reflexión inédita del Papa Francisco con Don Marco Pozza, capellán de la cárcel «Due Palazzi» de Padua, sobre temas fundamentales de la doctrina católica relativos al sentido de la existencia humana. Tres episodios y siete capítulos, el último de los cuales se emitirá el domingo de Pascua.

(vaticannews.va).-Un diálogo sobre una relación delicada pero profundamente humana es el centro de la serie televisiva «Vicios y Virtudes: Conversación con Francisco», una reflexión inédita del Papa Francisco con Don Marco Pozza, capellán de la cárcel «Due Palazzi» de Padua, Italia. Un verdadero viaje por la vida en el que se invita al espectador a detenerse y reflexionar ante aquellas historias que le acercan a su vida cotidiana. Tres citas en el horario estelar de la Nove: sábado 20 y 27 de marzo, domingo 4 de abril, divididas en siete episodios. La conversación entre el Pontífice y el capellán es el punto de partida de cada episodio centrado en las historias de diferentes protagonistas.

Vicios y virtudes

La narración sigue el camino de la salvación humana que Giotto pintó al fresco en la Capilla de los Scrovegni de Padua. La relación entre los 7 vicios (Ira, Desesperación, Inconstancia, Celos, Infidelidad, Injusticia, Insensatez) y las 7 virtudes (Prudencia, Justicia, Fortaleza, Templanza, Fe, Esperanza y Caridad) es el leitmotiv del diálogo entre el Papa Francisco y Don Pozza. Historias de fidelidad conyugal incluso ante la dolorosa experiencia de la cárcel y el azote del crimen, historias de padres e hijos enfermos. Y de nuevo, el juego, la agresión, la caridad, la tenacidad son los temas centrales de los episodios.

La Capilla de Giotto

La génesis del proyecto

Esta mañana, a las 11:00 horas, Nove y Discovery Italia han presentado la serie de televisión en una rueda de prensa en streaming. En el estudio, Don Marco Pozza, autor y capellán de la cárcel de Padua, quien explicó la génesis del proyecto. «Un día, en la cárcel de Padua, vi la fiel reproducción de la Capilla de Giotto. Los vicios frente a las virtudes, observados entre los muros de nuestra prisión y reflejados en la vida de los internos, me hicieron pensar en que ningún hombre es sólo vicio o sólo virtud. Así que me pregunté –reveló – si podría escudriñar las almas de estas personas con el Papa Francisco. “A mí me gusta – dijo – cada vez que voy a la cárcel ser como un pescador, sacando historias y escuchándolas”. «En junio la idea empezó a tomar forma y, a pesar de la pandemia, hoy podemos decir que hemos conseguido nuestro propósito». Íntimo y confidencial son los tonos de la conversación con el Papa en la que Don Marco encuentra la intención más de provocar preguntas que de dar respuestas.

La dirección: escritura hecha de imágenes

Por su parte, Monseñor Dario Edoardo Viganò, Director de la serie, destacó los diferentes aspectos de la «escritura hecha de imágenes». «Hombres y mujeres filmados en sus casas, en un contexto familiar, con objetos y criaturas que hablan de ellos». Incluso la elección de la posición de las cámaras tiene un significado: «Una cámara fija y un lado móvil, es decir, lo consciente y lo inconsciente», la lucidez y el ímpetu del corazón. A continuación, los rostros conocidos por el público en general. «Se filman frontalmente, en un no-lugar porque no nos importa desde dónde hablan» explicó, pero que la narración es íntima y está hecha con el «corazón en la mano». Los planos narrativos están unidos por la historia de Don Pozza que comienza en Padua y llega a toda Italia. Las cámaras y «la complejidad de la iluminación, con una luz cálida, meditativa y acogedora», fueron también protagonistas del rodaje con el Papa Francisco, al igual que una iluminación adecuada respetó la «extraordinaria variedad cromática de la Capilla Scrovegni de Giotto». Al final del discurso del Director, se mostraron imágenes de la audiencia concedida por el Papa a los protagonistas de las historias de la serie de televisión el 8 de febrero. Un intercambio de opiniones y escuchar al Pontífice con una reflexión. «Cuando uno se decide a seguir adelante, a retomar las actitudes correctas, a luchar, siempre – les dijo Francisco – se hace vida. La fe es un don, no siempre somos capaces de realizarla y llevarla a cabo. Un día tengo fe, otro día no la siento, la he perdido. Pero este es el camino de los justos».

del PapaErancisco con Don Marco Pozza

La producción

Elisabetta Sola, productora y administradora de la Oficina de la Comunicación, subrayó la elección de aceptar el trabajo realizado con responsabilidad y honor. Se destacaron varios aspectos del trabajo. «La del autor, en la que los relatos debían tratar aspectos muy concretos, a partir de lo que ponía en juego la pandemia». Luego la artística: «La catequesis de las imágenes de Giotto que se encuentra con la catequesis de la Palabra – explicó – podría haber sido ya una serie, pero fuimos más allá al decidir ir por el camino, para contar historias. Con criterios técnicos, pero sobre todo dictados por el corazón. Historias que merecían ser contadas y desafío a cualquiera a no encontrar algo de sí mismo en estas personas». Sin olvidar la contribución de los rostros famosos. «Dentro del grupo de trabajo los llamábamos VIP, pero ellos no se llamaban así. Personalidades fuertes, conocidas, excelencias en su campo. Aquí – concluye – llegaron con generosidad. Pienso, por ejemplo, en Carlo Verdone, actor y director, que aportó mucha intimidad a esta obra». Nicola Salvi, productor y administrador de Officina della Comunicazione habló de «una comunidad de personas» al servicio del proyecto y del encuentro «único» con el Papa. A continuación, la Capilla de los Scrovegni, una «inmensa obra de arte que quizás nunca antes se había documentado de esta manera». Por último, Laura Carafoli, Chief Content Officer Discovery, destacó una vez más el carácter excepcional de la serie por la presencia del Pontífice, la naturalidad de las historias comunes y el estímulo a la reflexión que se desprende de ella. «El entusiasmo que ha acompañado a este proyecto nos permitirá – concluyó – distribuirlo por todo el mundo, con una jornada especial prevista para el 22 de abril».

El desarrollo de los episodios: el primero

El espectáculo comenzará el sábado 20 de marzo, a las 21.25 horas. El primer episodio emitido por Nove está dedicado a la familia Vullo y se centra en la relación entre la fe y la infidelidad. En Sicilia, en Gela, vive la familia de Domenico Vullo, antiguo jefe mafioso de la Cosa Nostra en Gela, que ha salido de la cárcel. Hoy en día, Domenico está en la cárcel de Padua y trabaja en la pastelería «Giotto». La historia es la de su familia y la búsqueda de la redención: tres hijos y una mujer que siempre ha permanecido fiel a su marido, a pesar de la infidelidad judicial que la llevó a criar a los niños sola. De Sicilia a Roma, donde el protagonista del segundo episodio – dedicado a la esperanza y la desesperación – es Sirio Persichetti, un niño de siete años. Nacido prematuramente, al cabo de menos de dos meses Sirio sufrió un paro cardíaco pero, contra todo pronóstico médico, no quedó en estado vegetativo. Aunque padece tetraparesia espástica, es un niño impetuoso, arrollador y curioso. Sirio es tan decidido como sus padres, que nunca se han dejado abrumar por la desesperación.

El segundo episodio

El segundo de los tres episodios está previsto para el sábado 27 de marzo, siempre a las 21.25 en Nove. Comienza en Roma con la historia de Valentino Valente, un joven que acabó en la cárcel por las formas incorrectas y desproporcionadas que utilizaba para expresar una ira disfuncional, convertida en agresiva y eficaz por el ejercicio de un arte marcial, el Muay Thai. Una historia de cambio, entre la ira y la templanza, contada por la cárcel de menores de Casal del Marmo y la comunidad de Borgo Amigò. A continuación, a Bolonia con el episodio dedicado a la caridad y los celos, a través de las historias de dos madres, vinculadas a la Asociación «Cucciolo». Una, Jessica Gallerani, de Bolonia, tuvo dos hermosos embarazos, vividos con serenidad. La otra, Federica Sigon, de Imola, tuvo dos gemelos prematuros. Después de las primeras ecografías, se informó de una discrepancia de peso de más del 25%, lo que dio lugar a una serie de problemas. Pero estas dos madres están unidas por un «cuento de la leche»: las madres que tienen suficiente deciden donarla a quienes no pueden amamantar y que tienen hijos para los que la leche materna es esencial: un signo de caridad que huele a vida.

El tercer episodio

Emitido el día de Pascua a las 21.25 horas, el último episodio se compone de tres capítulos. Comienza con «Stoltezza e prudenza«, con la historia de Tiberio Patrizi, un hombre apacible y sensible, padre de familia, que está enfermo de ludopatía. Una mala enfermedad que ha abrumado su vida y su voluntad, arriesgándose a llevarle a él y a sus seres queridos a la ruina. Su mujer y sus dos hijas, que viven con él en Frosinone, le ayudaron a salir del túnel de la ludopatía y fundaron «No Game«, una asociación que ayuda a las personas afectadas por el juego. Una familia que ha encontrado el equilibrio gracias al calor del afecto y la determinación de superar la adicción. El sexto y penúltimo episodio está ambientado en Santa Marinella, en la provincia de Roma, y tiene como protagonista a Omar di Felice, antiguo ciclista profesional y ahora campeón de Ultraciclismo. Ha elegido vivir su pasión con un espíritu diferente y, gracias a su determinación, ha empezado a viajar por el mundo. Un personaje que enseña cómo, de la inconstancia, puede nacer la fortaleza y la capacidad de perseguir y perseguir objetivos. En una competición constante con uno mismo, donde lo principal no es ganar, sino aprender de las derrotas. Por último, la justicia y la injusticia, en Agrigento con la historia de Piero Nava, el primer súper testigo de la justicia en Italia. El 21 de septiembre de 1990, Nava conducía por la carretera provincial de Agrigento cuando fue testigo del asesinato del juez Livatino. La muerte del «niño juez» cambió su vida. ¿Por qué? Nava no se quedó callado, sino que inmediatamente sintió el deber de denunciar el hecho a las autoridades. Y, por un acto de justicia, se convirtió en víctima de la injusticia: tuvo que abandonar su casa, su familia, sus amigos, sus colegas. Tuvo que borrar su identidad y asumir otra, muchas otras, escondiéndose con su mujer y sus hijos, como si él hubiera sido el criminal. Hoy se ha cambiado el nombre, pero sigue siendo él y dice que no podría haberse comportado de otra manera para poder mirarse al espejo cada mañana y reconocerse. Su mensaje, especialmente para los jóvenes, es salir de la indiferencia.

Rostros famosos

Historias de gente corriente, pero también rostros conocidos por el público en general. La narración se verá enriquecida por seis personalidades, excelencias del mundo del espectáculo, la cultura y el deporte: de Carlo Verdone a Mara Venier, de J-Ax a Sinisa Mihajlovic, Silvia Avallone y Elisa Di Francisca. De la mano de la presentadora Mara Venier una reflexión sobre la necesidad de saber olvidar, de superar el resentimiento incluso ante las traiciones y las heridas profundas de la vida. El actor y director Carlo Verdone revela cómo para él la falta de ironía haría que la vida estuviera desprovista de alma, aunque es consciente de que la clave correcta de interpretación no consiste ciertamente en reírse en cada ocasión. El cantante J-Ax hablará sobre el acoso y el maltrato, mientras que el entrenador del Bolonia, Sinisa Mihajlovic, hablará de su lucha contra la leucemia. Por último, la escritora Silvia Avallone y las ilusiones en el mundo del trabajo, seguida de la esgrimista Elisa Di Francisca que reflexionará sobre cómo en el deporte de competición puede haber una línea tan fina pero importante que separa la prudencia de la necedad.