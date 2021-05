¿Videos para niños que hablen de fe? Conoce ‘La Casita Sobre la Roca’

‘La Casita sobre la Roca’ es un programa para niños que habla sobre temas de fe de forma divertida.

(desdelafe.mx).-Recién pasó el Día del Niño, y una amiga me preguntó si de casualidad podía recomendarle algunos videos para sus hijos pequeños, pero antes de que yo pudiera siquiera pensar en responderle, me recitó, casi sin respirar, una larga lista de requerimientos: “que sean muy divertidos pero no frívolos; interesantes, pero comprensibles; que toquen temas de fe, pero no como sermoneando; católicos, porque los videos protestantes contienen errores en su interpretación bíblica; que no les hablen a los niños como si fueran tontos; que no haya violencia y los personajes no se insulten ni se traten feo; que sean visualmente bonitos, no de ésos que tiene monstruos o monigotes espantosos que les dan pesadillas; que haya canciones y que dejen una buena enseñanza que después podamos comentar”.

Terminada su larga retahíla, y casi sin pausa, me dijo: ‘está en chino, ¿verdad?’.

Me alegró poder decir: ‘pues no, no está en chino, está en español, sí existe y es una serie excelente que ha ganado premios y reconocimientos internacionales. Se llama ‘La Casita Sobre la Roca’.

La realiza una familia, los papás, chilenos, radican en España, donde nacieron sus 4 hijos, que ahora son jóvenes, dos hombres y dos mujeres. Son católicos practicantes, muy bien preparados y comprometidos en su afán por difundir su fe con extraordinaria creatividad. Entre todos escriben los programas, los actúan, musicalizan y producen el precioso material visual gracias al cual esta serie no sólo aporta algo verdadero y bueno, sino bello.

Cada video inicia en una casita junto al mar, habitada por un joven monje: fray Juan, que se la pasa pintando ilustraciones en una gran Biblia. Le acompañan 3 amiguitos (muñequitos) súper tiernos: una rana de ojazos azules, de nombre Leopoldo, una niña pelirroja llamada Renata y un ratoncito llamado Timoteo (Tim para los amigos).

Al comenzar cada programa algo ocurre que da pie a que fray Juan diga que hay una parábola de Jesús que habla de eso. Abren la Biblia y aparece la parábola, narrada tal como está en el Evangelio, actuada por muñecos de tamaño natural, en hermosos escenarios que combinan genialmente lo real y lo virtual.

Después de eso y para reforzar la enseñanza de la parábola, fray Juan saca una pequeña cajita de música de la que surge una admirable esculturita de cerámica que representa una escena de la parábola, y se oye una canción, que no es para nada de esas tonaditas sonsas que suelen usarse en canciones infantiles, sino que a veces usa rock, o jazz, o algún ritmo latino, y narra de nuevo la parábola con una rima muy ingeniosa, esta vez actuada en dibujos animados, de muy llamativo trazo y colorido.

Terminada esta parte, algo que comenta alguno de ellos mueve a fray Juan a recordar lo que vivió cierto santo o santa. Para ello va a una ventana que muestra al santo o santa en un vitral de vivos colores que iluminan los rostros de la ranita, la niña y el ratón, que esperan ansiosos ver qué hay: lo que hay es un breve video, que narra, en dibujos animados, la vida de aquel santo o santa.

Termina el programa con todos cantando y tocando la canción de la parábola, que sale con subtítulos para que los espectadores puedan también cantarla. Fray Juan toca la guitarra, y es simpatiquísimo ver a Leopoldo la rana tocando, por ejemplo, el ukelele o la batería, a Renata el acordeón o la flauta, y a mi favorito, el ratoncito Tim ante un piano de cola o con un violín.

Mi amiga vio la serie, me llamó a decirme que cumplió, y de sobra, sus expectativas, y que a sus hijos les fascinó. Y mutuamente confesamos, que aunque es para niños, ¡los grandes también la disfrutamos!

¿Dónde ver ‘La Casita Sobre la Roca’?

En TV de paga, canal EWTN, domingos, 10am (hora de CDMX)

En vivo: ewtn.com/es/tv/en-vivo

En inglés en ewtn.com/tv/shows/friar

En la página web de la familia que produce la serie venden los videos, sea para ser enviados como DVD o descargados en computadora.

Y en su canal de YouTube ofrecen gratis las canciones en dibujos animados.