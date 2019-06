Inicia proyecto de WiFi para todos Google Station en Brasil

(wwwhatsnew.com).- Google Station está llegando a Brasil como el proyecto que permitirá el acceso a Internet gratuito para la población.

Después de llegar a India, Indonesia, México, Tailandia, Nigeria, Filipinas y Vietnam, Brasil recibe Google Station, una plataforma que implanta puntos de acceso WiFi de alta calidad para que la población pueda tener acceso a Internet. Facilitarán los datos a los proveedores de Internet para que puedan configurar, mantener y monetizar sus redes Wi-Fi.

Comenzarán con São Paulo, donde de hecho ya cuentan con 80 puntos en algunos espacios públicos, como los parques de Ibirapuera y Chico Mendes o las plazas de Largo da Concordia y Plaza Silva Teles. En su web ya están actualizando el mapa con todos los puntos que han instalado. Puede parecer curioso que hayan empezado por las zonas más ricas, donde casi todo el mundo tiene acceso de alta velocidad 4G, y no en las zonas más remotas, donde la población no tiene cobertura de ningún tipo, pero al tratarse de un primer paso, es necesario hacerlo en lugares donde no haya obstáculos técnicos.

El objetivo de Google Station es permitir a los proveedores de servicios de Internet tener una opción más para configurar, gestionar y ganar dinero con sus redes WiFi, no se trata de una opción de WiFi gratis y sí de WiFi en todos los lugares, y para ello tienen pensado lanzar cientos de sitios de Google Station en todo Brasil hasta finales de 2020.

Actualmente Google Station ofrece conexión ya a 10 millones de usuarios activos en 1.300 locales diferentes. Podéis ver el mapa de sus puntos en station.google.com