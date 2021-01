Wikipedia cumple 20 años, una red gratuita al servicio del conocimiento

Episodio de «Doppio Click», programa de Radio Vaticano, dedicado a la enciclopedia multilingüe y libre nacida el 15 de enero de 2001 con el objetivo de promover el conocimiento online a través de una extensa red de voluntarios culturales. Entre los invitados Massimiliano Menichetti, gerente de nuestro revista

Andrea De Angelis, Silvia Giovanrosa, Alessandro Guarasci, Amedeo Lomonaco – Ciudad del Vaticano

(comunicazione.va).- Más de 55 millones de artículos escritos en 300 idiomas por más de 280.000 editores voluntarios, de libre escritura, edición y actualización. Al menos 1.500 millones de páginas vistas cada mes y uno de los sitios web más visitados del mundo. Estos son algunos de los rasgos distintivos de la enciclopedia en línea gratuita «Wikipedia», el destino final de muchas investigaciones en la red sobre lugares, personajes, eventos de la historia. Diseñado por Jimmy Wales y Larry Singer, se lanzó el 15 de enero de 2001, una época en la que la realidad digital reemplazaba gradualmente a la analógica. Tiene una estructura de código abierto y alta accesibilidad. Su logo es una esfera casi completa construida con piezas de rompecabezas con personajes de varios alfabetos, que simboliza el mundo y el conocimiento global en construcción, disponible para todos. Su nombre significa «

Entre las páginas que se pueden consultar en Wikipedia, hay muchos artículos sobre el cristianismo, el mundo católico y los pontificados que se han sucedido a lo largo de la historia a partir de la de San Pedro. En el portal también hay una sección dedicada a las religiones donde es posible consultar textos y visiones teológicas y espirituales. Tarjetas detalladas llenas de enlaces de hipertexto e imágenes acompañan, en particular, información en varios idiomas relacionada con varios Papas. La página sobre el Papa Francisco está disponible en más de 150 idiomas y también en varios dialectos, incluido el napolitano. En los últimos 30 días, se ha visto más de 137.000 veces. Y es un ‘sitio de construcción’ que siempre está abierto. Hasta la fecha, se ha modificado más de 2200 veces.

Los cinco pilares

Wikipedia se basa en 5 pilares. En primer lugar, es una enciclopedia. No es una fuente primaria, sino una herramienta de difusión. La segunda prioridad es que tiene un punto de vista neutral. Los elementos propuestos no contienen la opinión de una sola parte. la intención es ofrecer una contribución imparcial utilizando fuentes confiables. El tercer pilar se refiere a la naturaleza de Wikipedia: es una enciclopedia libre y cualquier persona puede editar su contenido. También tiene un código de conducta para la edición y publicación de contenido. El quinto pilar está ligado al hecho de que se trata de una obra en continua construcción. Por lo tanto, Wikipedia no tiene reglas fijas porque cada error puede eliminarse o corregirse. Por lo tanto, el propósito de Wikipedia es difundir conocimientos a través de un intercambio cultural continuo. En los años, ha tomado posiciones a favor de la libertad en la red abordando cuestiones no secundarias como las relacionadas con el copyright y la censura. En los próximos meses debería entrar en vigor un nuevo código ético desarrollado por la “Fundación Wikimedia”, una fundación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fomentar el desarrollo y la difusión de contenidos gratuitos en todos los idiomas. Para celebrar los 20 años, se ha desarrollado una nueva apariencia con la actualización del sitio que se ha mantenido esencialmente sin cambios desde sus orígenes. Fundación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fomentar el desarrollo y la difusión de contenidos gratuitos en todos los idiomas. Para celebrar los 20 años, se ha desarrollado una nueva apariencia con la actualización del sitio que se ha mantenido esencialmente sin cambios desde sus orígenes. Fundación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fomentar el desarrollo y la difusión de contenidos gratuitos en todos los idiomas. Para celebrar los 20 años, se ha desarrollado una nueva apariencia con la actualización del sitio que se ha mantenido esencialmente sin cambios desde sus orígenes.

Fiabilidad y neutralidad

Wikipedia se ocupa de artículos sobre diferentes temas, organizados en categorías temáticas. La característica principal es la posibilidad, que se le da a cualquiera, de colaborar utilizando sistemas abiertos para realizar cambios y publicar nuevos contenidos. Es una enciclopedia libre, no está regulada por ningún comité editorial central: sus entradas son escritas espontáneamente por cientos de miles de voluntarios no remunerados o miembros de asociaciones. Los usuarios que colaboran activamente en la publicación de contenido se denominan «wikipedistas» y forman una gran comunidad. Una de las críticas más fuertes se refiere a la fiabilidad. Al ser un contenedor abierto, la confiabilidad y la reputación están ligadas al aporte continuo de contribuciones y al proceso de revisión constante. Factores esenciales que no previenen, pero limitan posibles inexactitudes y errores y dan paso a auténticos trabajos de investigación, como recordó Massimiliano Menichetti, director de Radio Vaticano – Vatican News, durante el programa. La condición de work in progress de la obra, con la continua tendencia a mejorar, es por tanto un rasgo distintivo de Wikipedia, que es frecuentemente utilizada y citada por la prensa y los medios. Otra característica es presentar enlaces de hipertexto frecuentes a otros elementos de la enciclopedia para dar la oportunidad de comparar y profundizar. Wikipedia también requiere que sus colaboradores adopten un punto de vista neutral. Para cada voz que presenta disputas y temas conflictivos, el objetivo es ilustrar las distintas posiciones, no apoyarlas.

Copyright y donaciones

Todos los textos de Wikipedia se publican bajo una licencia específica que permite la redistribución, la creación de trabajos derivados y el uso del contenido. Pero a condición de que se mantenga la atribución a los autores y el contenido permanezca disponible bajo la misma licencia. Un porcentaje significativo de las imágenes y los sonidos de Wikipedia no son gratuitos. Se trata principalmente de logotipos de empresas, ensayos, letras de canciones o fotografías periodísticas con derechos de autor. Wikipedia no utiliza cookies para registrar datos del usuario mientras navega. Y está respaldado por la recaudación de fondos de los usuarios de Internet. El año pasado, casi 7 millones de personas apoyaron a Wikipedia a través de una donación.

Insertar contenido nuevo

Todos pueden contribuir a construir y enriquecer las páginas de Wikipedia. Frieda Brioschi es experta en comunicación digital y durante 13 años trabajó para Wikipedia. La suya es una experiencia de quienes conocen de cerca esta realidad. Al micrófono de Alessandro Guarasci explica cuáles son los pasos a seguir para insertar contenido nuevo en Wikipedia.

«Para mantener el contenido en Wikipedia – explica Frieda Brioschi – cada información debe ir acompañada de una fuente confiable». «El trabajo continuo para insertar fuentes y certificar su confiabilidad asegura que muchas de las entradas de Wikipedia tengan buen contenido». Antes de insertar un texto, agrega Frieda Brioschi, hay que asegurarse de que el tema sea «autoritario y relevante» al menos en su campo específico. «No todo se puede ingresar en Wikipedia». Y uno «nunca debe informar de su propio punto de vista». Un consejo es buscar una entrada similar a la que desea ingresar. Por ejemplo, recuerda Frieda Brioschi, si quieres escribir una biografía, puedes ver cómo está estructurada otra página biográfica.

Algunas curiosidades

¿Cuál es la pronunciación correcta de Wikipedia? La Accademia della Crusca establece que en italiano es preferible la pronunciación «vichipedìa». ¿Cuáles fueron las páginas más buscadas en 2020 en Wikipedia? Pandemic, Covid-19, Trump, muerto en 2020 y Kamala Harris. También hay una página con entradas inusuales. Diferente, inusual, incluso excéntrico. La mayoría de los autores de Wikipedia son hombres. Para los que buscan un poco de buen humor, también hay una página que cuenta el chiste más divertido del mundo …

Lo que no es Wikipedia

En sus páginas online Wikipedia también aclara cuáles no son sus características. No es principalmente una enciclopedia en papel y esto no impone límites prácticos al número de temas que se pueden cubrir. No es un diccionario, un «escenario de rally», un servicio público o un proveedor de espacio web. Ni siquiera es una recopilación indiscriminada de información y no es un campo de batalla donde puedan oponerse amenazas, insultos y provocaciones. Su método principal de búsqueda de consenso es la discusión. Wikipedia, concretamente, es una democracia de facto en el sentido de que todos tienen la oportunidad de intervenir y colaborar.