Will El Salmista, el músico que busca transmitir la fe a través del género urbano

(romereports.com).-Durante los últimos años, la música cristiana se ha abierto camino en el mundo del reggaeton, el hip-hop y el rap. Eso es gracias a artistas como este músico de Puerto Rico.

“Soy Will Dani Calderón, y me dicen el salmista, salmista porque ser famoso no lo tengo en lista, porque mis pasos son firmes y en Jesús fijé mi vista. La fama no me llama así que espero no me insista”.



«¿Qué está pasando? La gente está buscando algo diferente. ¿Qué es está pasando? La Iglesia se está levantando, se está levantando.»

Will estudió música y decidió centrarse exclusivamente en la música cristiana. Incluso abrió su propio estudio de grabación, Salmista’s Records. Así escribió «¿Ké Stá Pazn2?», un tema musical que surgió después de que le preguntaran si pensaba que los jóvenes de hoy en día estaban perdidos.

WILL EL SALMISTA

Músico

“Yo dije, wow, la respuesta a esa pregunta es que no, la juventud no está perdida. Entonces yo pues decidí de hacer una canción donde yo pudiera decirle a la gente qué era lo que estaba pasando con la juventud. Y pues ¿qué está pasando? Pues que la juventud se levanta, que está buscando nuevas formas de evangelizar, que está rompiendo todos esos muros que existen, que está saliendo a la periferia como dice el Papa”.

Con el tema «¿Ké Stá Pazn2?» ha recibido respuestas muy positivas de sus fans en países como México, República Dominicana, Guatemala, España y Estados Unidos.

Will dice que escribe sus propias letras basadas en experiencias personales. En «Tú me conoces bien» relata algunos de los desafíos que él y su esposa han enfrentado, como la pérdida de su primer hijo, la hemorragia cerebral de su madre y la batalla de un amigo contra el cáncer.

WILL EL SALMISTA

Músico

“Yo creo que por eso es que la gente se identifica tanto con esta música, porque pues son cosas que nos suceden a diario. Pero en todo este proceso hemos podido ver la mano de Dios obrar”.

Durante el 2020, Will ha estado lanzando temas de un nuevo álbum dedicado a la Virgen. Dice estar emocionado por el lanzamiento de su último tema, Júbilo, en agosto de 2020.