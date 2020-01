Windows 7 está muerto: ¿Cómo mantenerse lo más seguro posible después de que se detengan las actualizaciones de seguridad?

(pcworld.com).- Hoy 14 de enero de 2020, Windows 7 muere. No más parches de seguridad, no más soporte técnico, nada. Aquí está cómo mantenerse lo más seguro posible si todavía lo estás corriendo.

Windows 7 es una de las mejores cosas que Microsoft ha lanzado. El sistema operativo tan adorado atrajo a los usuarios que rechazaron el decepcionante Windows Vista, y siguió siendo un refugio cómodo durante la era aún más sombría de Windows 8.

Incluso hoy, con Windows 10 arreglando los peores errores de Windows 8 y siendo un excelente sistema operativo de escritorio propio, una legión de entusiastas vocales de PC confían aun por Windows 7. ¿Por qué? Porque se mantiene fuera de tu camino y simplemente funciona. Hasta hoy. El 14 de enero de 2020, Microsoft finaliza el soporte extendido de Windows 7. Windows 7 está muerto.

Su PC seguirá funcionando, por supuesto. Microsoft no está literalmente desconectando sus dispositivos. Pero Windows 7 no recibirá más actualizaciones o parches de seguridad, lo que significa que su PC también será muy vulnerable a todos esos desagradables programas de malware que obtienen titulares aparentemente todos los días. Si sigue utilizando Windows 7, y más de una cuarta parte de todas las computadoras lo ejecutan, según NetMarketShare, está solo e Internet puede volverse desagradable .

Sin embargo, podemos ayudarlo a mantenerse lo más seguro posible.

Actualice a Windows 10 o Linux si puede.

Seguir con Windows 7 no es una opción

En serio: Aléjese de Windows 7 por cualquier medio que sea necesario. Esa es nuestra recomendación subyacente. Seguir con Windows 7 era comprensible antes; Ahora es una responsabilidad. Sin actualizaciones de seguridad y una cuota de mercado aún vasta, el sistema operativo de Microsoft será un objetivo grande y jugoso para los piratas informáticos.

Recomendamos migrar a Windows 10 si puede, y tener una guía que explique sus opciones de actualización de Windows 10 . Si solo realiza tareas básicas en su PC (correo electrónico, navegación web y documentos), Linux es una opción viable y fácil de usar en estos días. También tenemos una guía para principiantes de Linux , y mejor aún, puede probarla gratis sin riesgo para su instalación principal de Windows 7.

Pero si necesita esperar un poco antes de hacer un cambio, aquí le mostramos cómo mantener Windows 7 lo más seguro posible.

No uses Internet Explorer

Puedes usar por ejemplo Mozilla, Firefox es un navegador moderno y seguro que aún admite Windows 7.

Una gran cantidad de malware se entrega a través de vulnerabilidades del navegador, y muchos de ellos estarán dirigidos a Windows 7 ahora que está abierto para atacar. El soporte final de Microsoft para Internet Explorer también, y definitivamente no desea ejecutar un navegador no seguro en un sistema operativo no seguro .

Sin embargo, los otros principales proveedores de navegadores seguirán siendo compatibles con Windows 7. El Chrome de Google es popular, pero Opera lo superó en nuestra mejor comparación de navegadores web , y Firefox también es excelente (recuerde actualizar Firefox para evitar una vulnerabilidad recientemente revelada ). Cambie a uno de esos, cualquiera lo hará, sinceramente, y asegúrese de habilitar las actualizaciones automáticas para mantener esas escotillas protegidas. Esto debería ser una prioridad.

Elige tu software sabiamente

Eso sigue a un punto clave: asegúrese de que el software que está utilizando aún sea compatible con Windows 7, de modo que cualquier posible agujero de seguridad aún se repare.

Después de las vulnerabilidades del navegador, los documentos de Office envenenados son otro vector de ataque frecuente. Si todavía usa Office 2007, deténgase, su soporte terminó hace años. Office 2010 continuará recibiendo actualizaciones de seguridad hasta el 13 de octubre , por lo que tiene un poco de tiempo allí. Microsoft seguirá apoyando Office 2010 durante los próximos tres años (hasta enero de 2023) si se suscribe a Office 365. Si no está en su presupuesto, consulte nuestra lista de las mejores alternativas gratuitas de Microsoft Office para otras opciones sin costo , como LibreOffice y Google Docs.

Java, Flash y Adobe Reader también son comúnmente dirigidos, así que asegúrese de que estén actualizados si los necesita. Sin embargo, es posible que no. Pude vivir mi vida en línea sorprendentemente bien sin ellos hace siete largos años, y hoy es aún más fácil, aunque es difícil reemplazar algunas de las características más complejas de Reader. Quita Flash y Java en la acera y solo instálalos si es necesario. Están en sus años crepusculares.

Audite todo su software instalado, incluidos los complementos del navegador. Si no lo usa, deséchelo. Muchos programas independientes ofrecen una opción para actualizar automáticamente a las versiones más nuevas a medida que se eliminan. Actívalo

Instalar software antivirus

El antivirus gratuito que Microsoft ofrece para los usuarios de Windows funciona muy bien para la mayoría de los usuarios, pero no recibirá actualizaciones ahora que Windows 7 está al final de su vida útil. Sí, Windows Security Essentials también está muerto . Ahora que su sistema operativo no recibirá parches de seguridad, es aún más crucial ejecutar la protección en su PC. Esa versión caducada de McAfee que vino con su computadora no la va a cortar.

Una versión activada podría, aunque hay mejores opciones. La mayoría de las suites de seguridad continuarán admitiendo Windows 7 por un tiempo, y nuestra guía de las mejores suites antivirus para Windows puede ayudarlo a encontrar su mejor opción. Si bien puede armar un arsenal de herramientas de seguridad gratuitas , le recomendamos comprar una versión premium si aún está ejecutando Windows 7. Las suites de seguridad modernas hacen mucho más que solo antivirus, protegiéndolo contra phishing, anuncios maliciosos, ataques de navegador y correo electrónico, y más. Si está ejecutando un sistema operativo no compatible, invertir en una suite de seguridad completa es dinero bien gastado.

Norton Security Premium es la mejor opción para la mayoría de las personas en este momento, pero tiene opciones. Nuevamente, consulte nuestra guía sobre el mejor antivirus para ver todos los productos de seguridad que hemos probado. Sin embargo, asegúrese de verificar el ciclo de soporte de Windows 7 de su programa elegido antes de comprar. (¡Norton todavía funciona con Windows XP, incluso!)

Los hackers no pueden hackear lo que no pueden tocar.

Siga este consejo profesional de nuestro antiguo manual de seguridad de Windows XP :

«A menos que esté puramente desconectado, si hay un solo consejo que podría hacer que cualquier PC con Windows sea más segura, es esta: Manténgase alejado de las cuentas de administrador . Si eres atacado por malware, solo puede causar tanto daño como la cuenta que infecta. Las cuentas de administrador dan a los malos las claves de su reino informático.

Una vez que [Windows 7] deje de ser parcheado, si es posible, utilice una cuenta Estándar para sus actividades diarias. Use una cuenta de administrador para crear el inicio de sesión bloqueado y almacénelo con el software que necesita, teniendo en cuenta nuestro consejo de programa anterior, y luego no se desvíe de Limited land a menos que necesite instalar o actualizar el software. (E incluso entonces, solo manténgase en la cuenta de administrador durante el tiempo que sea absolutamente necesario para realizar la instalación) «.

Sin embargo, puedes ir aún más lejos. Si su computadora con Windows 7 no necesita conectarse a Internet, desconéctela físicamente de Internet. Desconecte el enchufe de ethernet o desactive el Wi-Fi.

Alternativamente, si solo necesita compatibilidad con Windows 7 heredado para un programa o dos, puede ejecutar Windows 7 en una máquina virtual en un sistema operativo moderno y compatible, ya sea Windows 10 o alguna versión de Linux. (Una vez más, el objetivo debería ser salir de Windows 7 tanto como sea posible). Si la máquina virtual se ve comprometida, puede borrarla y comenzar de nuevo, sin dañar su instalación principal. Solo asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos de Windows 7 para poder reemplazar lo que se haya perdido.

El mejor administrador general de contraseñas

Incluso con todas estas precauciones vigentes, su PC puede ser expulsada si le dice al malware que ingrese. Use prácticas de navegación seguras para evitar ser engañado en la descarga de malware por intentos de phishing, correos electrónicos maliciosos, actualizaciones falsas y advertencias de errores, descargas automáticas o otra tontería.

No es específico para la seguridad de Windows 7, pero asegúrese de hacer una copia de seguridad de sus datos y también de usar un administrador de contraseñas .

Haga planes para seguir adelante

Windows 7 fue genial mientras duró, pero ahora se ha ido. Si bien estos consejos lo ayudarán a seguir usando el sistema operativo durante más tiempo, ejecutar un sistema operativo no seguro en el mundo hiperconectado de hoy es un problema que genera problemas. Comience a pensar en sus opciones futuras, ya sea si se trata de obtener una distribución gratuita de Linux , pagar una actualización de Windows 10 o comprar directamente una nueva Chromebook o una computadora portátil con Windows . Cuando el próximo error catastrófico aparezca, no querrás quedarte en la estacada.

