¡Yo voy a Raíces y Alas!

I’m going to the Congress Raíces y Alas en Washington, DC – del 26 al 30 de april de 2022 | El Consejo Católico Nacional para el Ministerio Hispano organiza y nos dice las «Voces proféticas: Ser puentes para una nueva era. Ser puentes para una nueva época».

Participan líderes del Ministerio Hispano de organizaciones pastorales, movimientos apostólicos, comunidades religiosas, editoriales católicas, diócesis, instituciones educativas y ocho oficinas de la USCCB, entre otros, se reunirán para un diálogo profundo para discernir y desarrollar respuestas e iniciativas pastorales a las prioridades ministeriales de el Ministerio Hispano en los Estados Unidos.

Para tener más información ¡Visita el sitio web! https://ncchm-us.org/rya-es/

..

Video de presentación:

Voces Proféticas – Canción oficial de Raíces y Alas

{Letra}

Caminando en comunión

en salida como Iglesia del Señor,

en raíces de amor

con las alas del Espíritu de Dios.

{Estribillo}

Te ofrecemos Señor

nuestras voces proféticas

y en tu abrazo ser puentes

de la vida y del amor.

Atreverse a crear

transformar en mi hermano su dolor

dejar la comodidad

para llegar a toda la humanidad

{Estribillo}

Te ofrecemos Señor

nuestras voces proféticas

y en tu abrazo ser puentes

de la vida y del amor.

Encarnar la caridad.

La humildad es la llave de la paz.

Periferias transitar

y que en la mesa tengan todos un lugar.

{Estribillo}

We offer you Lord

our prophetic voices,

being bridges of life and love

in your warm embrace.

ME VOY A RAÍCES Y ALAS ¡Descubre por qué los líderes internacionales vienen a Raíces y Alas! ¡No te pierdas por qué líderes internacionales van a Raíces y Alas!

..

En colaboración con:

Comité de Diversidad Cultural en la Iglesia

Subcomité para Asuntos Hispanos/Latinos

Comité de Evangelización y Catequesis

Comité de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud

Comité del Clero, Vida Consagrada y Vocaciones

Oficina de Justicia, Paz y Desarrollo Humano

Oficina de Asuntos Públicos

V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana

………………………………………………………………………………………..

..

#PapaFrancisco #raicesyalas22 #PastoraldeConjunto #sinodalidad #iglesiaensalida #pastoralhispana #CongresoOnline # Congresovirtual #formaciónDigital #iglesiacatolica #riial #centroguadalupe #officeeclesial #serredhacerred #redes #papafrancisco #líderesinternacionales #celamweb #vaticannews #susananuin #lucioruiz #cebitepal