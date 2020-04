ZOOM: Empresas y Colegios prohíben uso de aplicativo por problemas de privacidad y seguridad

Google, la NASA y Spacex son algunas compañías que han restringido el uso de esta aplicación de video-llamadas a sus empleados: también han tomado estas acciones las escuelas de Nueva York y han prohibido el aplicativo para las clases a distancia.



Debido al distanciamiento social para evitar el aumento de casos de coronavirus, las video-llamadas y chats se volvieron una opción para atender cuestiones laborales, lo que ha permitido que aplicaciones que brindan este tipo de servicios crezcan, tal es el caso de Zoom, aunque los fallos de esta app respecto a la seguridad y privacidad de sus usuarios han obligado a algunas empresas a prohibir su uso. Compañías que han extendido misivas para informar a sus trabajadores que tienen prohibido usar la aplicación creada por Eric Yuan, son Google, la NASA, SpaceX y el gobierno de Taiwán.



SpaceX, la empresa de transporte espacial creada por Elon Musk, mandó un electrónico, fechado el 28 de marzo, para informar a sus empleados que todo el acceso a Zoom había sido desactivado con efecto inmediato.

«Entendemos que muchos de nosotros estábamos usando esta herramienta para conferencias y reuniones de apoyo (…) Utilicen el correo electrónico, el texto o el teléfono como medios alternativos de comunicación», indicó el mensaje.



A finales de la semana pasada, Google comunicó de manera interna a sus trabajadores que no podían utilizar Zoom. Todos los ordenadores de la compañía bloquearon la ejecución de la aplicación por considerar que no es segura, aunque la compañía no restringió el uso de Zoom para cuestiones familiares en otros dispositivos. Por su parte, la NASA emitió un comunicado donde señala que Zoom no tiene licencia ni está autorizado para el uso de los empleados y contratistas de la empresa, «y no está permitido en los dispositivos de la NASA. Esto incluye todos los equipos provistos por el gobierno o equipos provistos por el contratista, o cualquier dispositivo que se conecte a la red de la NASA».



El gobierno de Taiwán también se manifestó en contra de la compañía de servicio de videollamadas, pues ordenó a sus organismos públicos no usar productos con problemas de seguridad como Zoom. Cuentas de Zoom, en venta en la Deep web Un informe publicado por el sitio de tecnología BleepingComputer reveló que actualmente se venden más de medio millón de cuentas de usuarios de Zoom en la Deep web. La mayoría de ellas parecen provenir anteriormente de «piratas informáticos’, sin embargo, algunas de ellas son reales. Para esta investigación, el medio consultó a la compañía de seguridad cibernética Cyble, quienes no creen que esta situación sea el resultado de un hack de Zoom. Ellos creen que se las cuentas reunieron mediante una técnica llamada «relleno de credenciales’, en la que los «piratas informáticos’ utilizan bases de datos de antiguas de credenciales robadas, y las prueban con cuentas de Zoom.



.

Las escuelas de Nueva York prohíben el uso de Zoom para las clases a distancia.

.

Debido a los problemas relacionados con la privacidad de datos y las brechas de seguridad, el Departamento de Educación de los Estados Unidos ha descartado el uso de Zoom, la popular plataforma de videollamadas.



Tal parece que los problemas asociados a entornos digitales a distancia no van a cesar. Tras denunciar a un sujeto que mostró su desnudez en un aula virtual que usaba Whereby en Noruerga, y otros indicios sobre la privacidad de los datos que alojan estos sistemas, el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York ha decidió vetar a la popular aplicación de video reuniones Zoom en las escuelas bajo su administración, en un documentos compartido a los directores.



De acuerdo con ChalkBeat, y «basados en la revisión de estas preocupaciones documentadas, el DOE -Departamento de Educación por sus siglas en inglés – no permitirá el uso de Zoom por el momento», señala la entidad en esta comunicación. A cambio, la DOE propone el cambio a Microsoft Team «tan pronto como sea posible», pues mantiene una plataforma más segura y de mayor nivel de control.



Dentro de las preocupaciones encontradas en las sesiones, figuraba el «Zoombombing» durante clases en línea, una práctica que alentaba a usuarios ingresar a estos cuartos virtuales sin invitación y compartir contenido inapropiado en audio y video a las pantallas de los participantes.



Sin embargo, no todos están de acuerdo con la decisión del DOE. Para muchos docentes, estos cambios bruscos supondrán una nueva barrera comunicativa para el acceso a la educación remota. Uno de los maestros consultados por el medio señaló que «si el DOE lleva a cabo esta decisión, creo que el mayor impacto será el no hacer más sesiones en vivo por parte de los docentes. No estoy seguro de que las autoridades entiendan completamente el impacto de esto».

Fuente: todonoticias.com de Argentina

Fuentes: Google.com, NASA