13º Mutirão Brasileiro de comunicação acolhe comunicadores eclesiais de todo Brasil de 13 a 16 de julho, em joão pessoa (PB)

(cnbb.org.br).-Nos dias 13, 14, 15 e 16 de julho, acontece o 13º Mutirão Brasileiro de Comunicação (Muticom), promovido pela Conferência nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por meio de sua Comissão Episcopal para a Comunicação, Pascom-Brasil e Signis e organizado pela arquidiocese da Paraíba. O evento irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa. Com o tema “Comunicar para a Cultura do Encontro”, o Mutirão tem como objetivo discutir a importância de uma comunicação com uma abordagem que valoriza a empatia, a escuta ativa e o diálogo.

O bispo de Campo Limpo (SP) e presidente da Comissão para a Comunicação da CNBB, dom Valdir José de Castro, em vídeo gravado para convidar os participantes, ressaltou que além de ser um momento importante dos comunicadores da Igreja no Brasil se encontrarem para compartilhar as experiências e o trabalho pastoral no campo da comunicação, será também uma oportunidade para refletir sobre a cultura do encontro.

“Numa sociedade tão polarizada, o tema do Muticom se torna muito necessário hoje. A gente precisa trabalhar para que a cultura do encontro possa crescer sempre mais. Como sabemos, a cultura do encontro está sendo promovida pelo Papa Francisco e á algo pelo qual devemos trabalhar”, reforçou.

De acordo com os organizadores do Muticom para comunicar para a Cultura do Encontro, é preciso estar disposto a entender as perspectivas do outro, deixar de lado julgamentos preconcebidos e humildemente admitir que nem sempre se tem todas as respostas.

Outros pontos importantes, destacados pela organização, é que é importante reconhecer as emoções e necessidades do outro e expressar-se de forma clara e respeitosa. “Em um mundo cada vez mais polarizado, comunicar para a Cultura do Encontro pode ser uma abordagem valiosa para promover a compreensão, a colaboração e o respeito mútuo”, reforçam.

Programação

Durante o evento, serão realizadas palestras com os temas: Rumo à presença plena – a cultura do encontro no ambiente digital; Influenciadores digitais: efeitos e perspectivas; Amizade social e diálogo na era da desinformação e Ecologia integral e cultura do bem viver.

Muticom 2023 será híbrido, com comunicadores participando em João Pessoa e em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Assim, apontamos para o futuro que não espera, mas que terá sempre a presença da Igreja viva, transformadora e a sua comunicação evangelizadora.

Além disso, o Muticom também contará com a participação do biógrafo do Papa Francisco, Austen Ivereigh. Ele será o responsável pela palestra magna, que ocorre na abertura do evento, qual o título é o tema do 13º Mutirão Brasileiro de Comunicação.

O arcebispo metropolitano da Paraíba, dom Manoel Delson, em um convite direcionado aos pasconeiros, jornalistas, radialistas, profissionais de mídia digital, ressaltou que trata-se de uma oportunidade única para se atualizar dos temas atuais da comunicação. Você pode assistir ao vídeo clicando aqui.

O 13º Mutirão de Brasileiro de Comunicação anuncia-se como um momento de muito aprendizado e crescimento. O evento irá reforçar a importância da comunicação como ferramenta de transformação social e coloca em pauta a responsabilidade dos profissionais da área em disseminar informações verdadeiras e relevantes e com muita empatia para a sociedade.