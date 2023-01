2022: Ano em que a Comissão para a Comunicação realizou a atualização do diretório de comunicação

O fim do ano se aproxima e, em clima de fechamento, o portal da CNBB realizou um levantamento das ações feitas pela Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação em 2022. Entre os destaques estiveram a atualização do Diretório de Comunicação para a Igreja no Brasil; a entrega dos Prêmios de Comunicação da CNBB; a realização do primeiro censo das rádios católicas e um curso sobre Fake News, Religião e Política.

Atualização do Diretório de Comunicação para a Igreja no Brasil

(cnbb.org.br).- O Grupo de Reflexão sobre Comunicação (Grecom), da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), parte essencial da Comissão para a Comunicação, foi o responsável por realizar ao longo do ano de 2022 um processo de revisão e atualização do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, o Documento 99. O subsídio tem como principal objetivo motivar a Igreja para a reflexão sobre os aspectos da comunicação e sua importância na vida da comunidade eclesial.

Reunidos-em diversas ocasiões, virtualmente, os membros do Grecom se alternaram na leitura e revisão de cada um dos capítulos do subsídio, oferecendo acréscimos e/ou modificações no Diretório, a fim de torná-lo mais atual. A versão atualizada foi aprovada, por unanimidade, pelo Conselho Permanente da CNBB nos dias 23 e 24 de novembro.

O bispo auxiliar da arquidiocese de Belo Horizonte (MG) e presidente da Comissão para a Comunicação da CNBB, dom Joaquim Giovani Mol Guimarães, ressaltou que o material aprovado não é um novo diretório, mas o mesmo documento aprovado em 2014 com as atualizações necessárias. São quatro as principais: incluir o magistério do Papa Francisco sobre comunicação; abordar novos elementos sobre a dinâmica de comunicação na atualidade, especialmente no que tange à comunicação digital; situar melhor a comunicação como uma realidade estratégica no processo de evangelização, e não apenas como ferramenta; e ajustar e harmonizar a linguagem, evitando contradições entre termos, parágrafos e assim por diante.

Alguns dos membros do Grecom

O texto foi aprovado sem ressalvas, nem votos contrários. Dom Walmor de Oliveira Azevedo, presidente da CNBB, destacou que o trabalho da Comissão e da Assessoria de Comunicação da CNBB tem aberto “um novo caminho” no contexto da comunicação estratégica.

São integrantes do Grecom os pesquisadores Andréia Gripp, Joana Puntel, Moisés Sbardelotto, Aline Amaro, Mozahir Salomão Bruck, Ricardo Alvarenga, além do coordenador nacional da Pascom, Marcus Tullius, os assessores da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, Manuela Castro e Tiago Sibula, e o presidente da Comissão para a Comunicação, dom Joaquim Mol.

Prêmios de Comunicação da CNBB

A CNBB, por meio da Comissão para a Comunicação, realizou a 54ª edição dos Prêmios de Comunicação da CNBB. Trabalhos em diferentes categorias (Margarida de Prata – cinema, Microfone de Prata – produções radiofônicas, Clara de Assis – televisão, Dom Helder Câmara – reportagens e trabalhos jornalísticos, Dom Luciano Mendes de Almeida – sites, blogs, aplicativos e redes sociais, Pastoral Kerigma – trabalhos da Pascom-Brasil e Papa Francisco – teses de doutorado e dissertações de mestrado), foram contemplados.

Além dos prêmios tradicionais (Cinema, TV, Rádio, Internet/Redes Sociais e Imprensa), a novidade desde a última edição foi a inclusão de duas novas categorias – o Prêmio Papa Francisco (para teses de Doutorado e dissertações de Mestrado) e o Prêmio Pastoral Kerigma (para trabalhos da Pastoral da Comunicação).

“Os trabalhos que buscamos reconhecer com os prêmios denunciam situações que são contratestemunho do Evangelho que pregamos. Os prêmios são expressão concreta da preocupação profética da CNBB, e encontra respaldo nos ensinamentos do Papa Francisco, que sonha com uma Igreja em saída”, expressou a presidência da CNBB.

A cerimônia de entrega da 54ª edição dos Prêmios de Comunicação aconteceu no dia 23 de novembro, nos estúdios da TV Evangelizar, em Curitiba (PR).

Confira quem são os ganhadores:

https://youtube.com/watch?v=IT7eQClnSmU%3Ffeature%3Doembed

Censo das Rádios Católicas do Brasil

Reconhecendo o valor do rádio e o papel das emissoras católicas na difusão dos valores do Evangelho, a CNBB, por meio da Comissão para a Comunicação, anunciou a realização do primeiro Censo do Rádio Católico no Brasil. Fruto de uma parceria com a Rede Católica de Rádio (RCR) e Signis Brasil, o Censo será uma importante ferramenta no trabalho missionário.

“Uma oportunidade para promover unidade, crescermos juntos como Igreja e nos comunicarmos com mais eficácia e propósito”, diz a carta enviada pelos organizadores do censo às emissoras de rádios católicas.

Além de entender como se organizam, onde estão e o que fazem; o estudo trará um panorama da real situação destes veículos, os desafios comuns e particulares, assim como, a partir dele, a possibilidade de encontrar caminhos para se apoiarem mutuamente.

Os dirigentes podem participar do censo até o final do mês de janeiro de 2023, respondendo as perguntas que constam no link: (https://forms.gle/61HcwgcbzK7ZqJYx7). “Com a contribuição de cada um teremos um conjunto de informações que nunca tivemos antes e poderemos conhecer melhor a grande força evangelizadora com a qual a Igreja conta”, afirmam as entidades organizadoras.

Curso online “Fake news, religião e política”

O curso on-line “Fake News, Religião e Política” foi realizado de 8 a 12 de agosto, das 19h30 às 21h30, e oferecido pela Comissão para a Comunicação, a Assessoria de Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Pastoral da Comunicação (Pascom-Brasil), em parceria com os Jovens Conectados, com a Bereia – Informação e Checagem de Notícias e com a PUC Minas, por meios de seus núcleos Anima, Núcleo de Estudos Sociopolíticos (Nesp) e Núcleo de Estudos em Comunicação e Teologia (Nect).

A formação, gratuita, ofereceu diversas vagas e foi realizada pela plataforma Zoom com certificação pelo NESP da PUC Minas. Seu objetivo é “oferecer uma formação aos agentes da Pascom, de outras pastorais, movimentos e organismos da Igreja para que desenvolvam a habilidade de checagem de notícias, exerçam a atitude cristã de propagação da verdade e formem uma rede de checadores de notícias no âmbito eclesial”.

“Os comunicadores cristãos precisam inspirar transformações”. Assim motivou o arcebispo de Belo Horizonte (MG) e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, na abertura do curso “Fake news, Religião e Política”.

“Cada um de vocês assumiu o bonito compromisso de testemunhar o Evangelho por meio das muitas linguagens que configuram o campo da comunicação”, afirmou dom Walmor. Além de dominar técnicas, o comunicador cristão “exerce o seu discipulado buscando configurar-se a partir de Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida”.

No contexto das fake news, a inspiração de transformações deve ocorrer ante o “clima hostil que toma conta das redes sociais, em que muitos se acham no direito de dizer o que bem entendem sem a devida fidelidade à verdade e aos princípios éticos”.