4 razones por las que las iniciativas de transformación digital fracasan

Al planificar y ejecutar una transformación digital, desarrollar una estrategia holística antes de comenzar puede ayudar a evitar cuatro errores comunes.

(informationweek.com/).-La transformación digital puede ser una tarea desalentadora de abordar a medida que las empresas buscan mejorar la eficiencia y la competitividad del mercado. Con tantas partes móviles y partes interesadas, la revisión de procesos y tecnologías a menudo crea oportunidades para errores costosos que conducen a una ejecución deficiente y a la imposibilidad de lograr resultados comerciales. Desarrollar una estrategia holística antes de comenzar una transformación digital puede ayudar a evitar estos cuatro errores comunes.

Error #1: Comenzar y terminar con la tecnología

El primer error puede parecer contradictorio, ya que las iniciativas de transformación digital involucran inherentemente a la tecnología. Sin embargo, es fundamental identificar claramente los objetivos y los beneficios empresariales previstos antes de seleccionar o implementar una solución tecnológica.

Por ejemplo, una gran empresa manufacturera quería consolidar y optimizar los servicios entre las entidades adquiridas en su cartera. Invirtieron en herramientas y sistemas de integración, pero descuidaron primero delinear sus objetivos en términos de resultados comerciales. Después de implementar las nuevas tecnologías, descubrieron que el sistema no satisfacía las necesidades de las regiones locales. Posteriormente, la adopción de las nuevas herramientas fracasó. FPT Software se incorporó para trabajar con el CIO y varias partes interesadas para comprender los desafíos empresariales y los resultados deseados, desarrollar una estrategia clara para la integración y diseñar la solución. Después de este compromiso, el sistema renovado se implementó con éxito y logró una mejora del 45% en la calidad del servicio, la resolución de incidentes por primera vez mejoró en un 60% y el costo total de propiedad se redujo en un 30%.

Ver la tecnología como un habilitador en lugar de la solución permitió a la organización proporcionar valor a sus usuarios y al resultado final de la organización.

Error # 2: Falta de compromiso del equipo multifuncional

Al introducir nuevas tecnologías, un obstáculo común proviene de la adopción interna. La naturaleza humana tiende a guiar a las personas hacia lo que es «probado y verdadero». Comprender los desafíos actuales de sus usuarios y las posibles preocupaciones con los cambios en los procesos o la tecnología configurará su iniciativa para el éxito. La recopilación de comentarios de los usuarios también proporciona información sobre qué características son más beneficiosas.

El grupo de ingeniería de productos de una empresa global se embarcó en varias iniciativas de transformación de productos. Crearon varias herramientas internas que no fueron adoptadas según lo previsto. Para ayudar a mejorar la adopción, el equipo de FPT Software entrevistó a usuarios de equipos multifuncionales para comprender los desafíos del proceso y las limitaciones del sistema. Tras una serie de talleres de diseño, FPT unió los objetivos revisados del nuevo producto junto con las especificaciones técnicas para crear una nueva experiencia de usuario. Una vez que un prototipo temprano estuvo listo, FPT volvió a cada equipo para probar la nueva herramienta. Involucrar a los usuarios multifuncionales durante todo el proceso permitió que el producto se volviera más valioso y, en última instancia, aumentó la adopción en un 90%.

Error #3: No centrarse en las personas

Al abordar una transformación digital, el primer mensaje a transmitir debe articular cómo afectará a los involucrados. Comunicar qué aspectos positivos se producirán para ellos personalmente definirá directamente el éxito de los cambios organizacionales. Este pequeño cambio en la forma en que se comunica un cambio puede determinar si se ve como una molestia que uno debe soportar frente a un cambio bienvenido hacia una mejor experiencia en el lugar de trabajo.

FPT Software estaba trabajando con un cliente para modernizar un sistema heredado. Más allá del problema de un sistema envejecido y frágil, aquellos que conocían bien los sistemas estaban comenzando a llegar al final de sus carreras, lo que creó un abismo de conocimiento entre los miembros del equipo. Nuestro equipo presentó varios modelos a la junta ejecutiva que identificaron formas de modernizar el sistema y reducir los costos generales. Sin embargo, la visión de modernización completa y lo que significaría para cada empleado nunca se comunicó completamente, lo que resultó en una falta de aceptación del equipo y el programa se cerró.

Unos años más tarde, el mismo cliente se acercó para reiniciar el programa. Esta vez, la visión completa y los beneficios individuales se comunicaron claramente al equipo y se logró la aceptación. Se proporcionaron exactamente las mismas opciones, pero ahora con los beneficios claramente comunicados, el programa tuvo la oportunidad de tener éxito y los empleados dieron la bienvenida a los cambios.

Error #4: Involucrar a los clientes demasiado tarde en el proceso de desarrollo

El último error común que he visto en la transformación digital es no involucrar a los clientes al principio del proceso de transformación. Los aportes y comentarios de los clientes finales deben tener lugar temprano y con frecuencia; Lo que puede ser más importante para sus equipos de productos puede no tener la misma importancia para sus clientes. Al principio, la pregunta más importante que debe hacerse es: «¿Por qué alguien pagaría dinero por eso?» Este proceso de retroalimentación puede garantizar la satisfacción del cliente y el éxito futuro.

Al transformar un proceso, proyecto u organización, la clave es mantener a las personas en la parte superior de la lista de prioridades. El componente humano se ha convertido en un foco secundario en demasiados casos. Al priorizar a las personas y abordar adecuadamente la gestión del cambio, se crea el mejor entorno para una transformación exitosa, tanto a nivel humano como tecnológico.