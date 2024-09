4ª Edição Conexão Pascom: Produção e Espiritualidade

Será que as nossas comunicações paroquiais estão chegando nos corações das pessoas?

A quarta edição do Conexão Pascom de 2024 foi inesquecível e impactante!

Com a presença da Irmã Nilza e mais de 150 pasconeiros online, conectados pelo canal do YouTube da Pascom em todo o Brasil, a edição apresentou o tema Produção e Espiritualidade: Qual é o principal motivo de comunicação da sua paróquia?

Ir. Nilza, que é jornalista por profissão e mestre em filosofia da Linguagem e exerce sua profissão como Assessora Nacional de Comunicação do Movimento Apostólico de Schoenstatt e consultora da Comunicação na Obra Internacional de Schoenstatt trouxe, com uma linguagem leve e carinhosa, questões que tocaram os corações de todos que participaram.

Questionamentos importantes de como deve agir o agente da Pastoral da Comunicação, focado em produção, foram os apontamentos apresentados e que devem guiar toda a ação dos pasconeiros pois o agente da Pascom é aquele que escuta, fala, caminha junto e gera comunhão e é através das nossas artes, banners, fotos e vídeos é que favorecemos a comunhão e damos rosto para a Igreja no meio digital e offline.

A irmã ressaltou que não criamos apenas um banner ou uma arte, mas criamos a ponte que chega aos corações de todos os fiéis que são impactados por essas comunicações e que somos o elo da concórdia e da paz em nossas igrejas:

A Pascom deve saber que é o ponto final para a crítica! Quando a má palavra chega em nós, ela para! É o nosso dever cortá-la! Afirmou a irmã.

A 4ª edição do Conexão Pascom pode ser acessada no canal do YouTube da Pascom Brasil. Clique, acesse, assista e envie para todos da sua paróquia!

4ª Edição – Conexão Pascom