5 consejos para vencer el tiempo excesivo en redes sociales

(es.aleteia.org).-El Papa Francisco advirtió recientemente sobre los peligros de la «putrefacción cerebral», una enfermedad moderna causada por el excesivo desplazamiento en las redes sociales. Lo describió como una especie de «putrefacción» mental que embota nuestra capacidad de pensar en profundidad, comunicarnos de manera significativa y comprometernos con el mundo. Aquí te daremos unos consejos.

Como cualquier enfermedad, la putrefacción cerebral tiene síntomas: distracción constante, disminución de la capacidad de atención y una sensación de insatisfacción. Afecta negativamente a la vida cotidiana al dejarnos emocionalmente agotados, desconectados de la realidad e incapaces de centrarnos plenamente en lo que más importa.

No solo el Vaticano ha dado la voz de alarma. Oxford University Press ha elegido «putrefacción cerebral» como palabra del año 2025. Los profesionales de la salud mental están cada vez más preocupados.

Pero las palabras del Santo Padre son también una llamada a la esperanza. Podemos elegir ser intencionales, veraces y valientes en nuestra forma de relacionarnos con los medios de comunicación. He aquí cinco estrategias para liberarnos del «scroll» y recuperar una mente y un espíritu más sanos.

1Cultivar el consumo consciente

El Papa insistió en la necesidad de acercarse a la información con intención. En lugar de desplazarte sin parar, pon límites a cuándo y dónde te relacionas con las redes sociales, y sé consciente de por qué lo haces.

Herramientas como temporizadores o bloqueadores de aplicaciones pueden ayudar, pero el verdadero cambio se produce cuando te comprometes a estar presente en el momento. Pregúntate a ti mismo: ¿Esto alimenta mi mente y mi alma, o sólo me llena el tiempo?

2Reconectar con los medios físicos

El llamamiento de Francisco a ser «veraces» en la comunicación incluye estar enraizados en el mundo real. La lectura de libros, periódicos o revistas físicos puede fijar la atención y profundizar la comprensión de un tema.

Este enfoque más lento y táctil fomenta la atención y permite una experiencia intelectual más rica que los bocados fragmentados del contenido en línea.

3Crear espacios sagrados sin pantallas

La preocupación del Santo Padre por la vida interior nos invita a mirar más allá de la mera productividad y considerar los efectos espirituales de nuestros hábitos. Designa ciertos espacios de tu casa, como la mesa del comedor o el dormitorio, como zonas libres de pantallas.

Estos espacios pueden convertirse en áreas de oración, conexión familiar o contemplación tranquila, protegiendo tu mente de la sobreestimulación.

4Contar y buscar historias de esperanza

El Papa instó a los periodistas a «combatir el buen combate» contando historias de esperanza. Podemos aplicar este consejo a nuestras propias vidas eligiendo consumir medios que nos eleven e inspiren. Organiza tu alimentación para seguir cuentas o páginas que promuevan la verdad, la belleza y la bondad.

Mejor aún, comparte tus propias historias esperanzadoras para contrarrestar la negatividad que a menudo domina las plataformas en línea.

5Disfrutar de la desconexión digital

Tomarse un descanso de las redes sociales puede ser transformador. Ya sea una hora, un día o un fin de semana entero, alejarse de las pantallas permite que el cerebro descanse y se recupere. Utiliza este tiempo para realizar actividades que nutran tu cuerpo y tu alma: pasar tiempo en la naturaleza, rezar, hacer más ejercicio o conectar con tus seres queridos.

Como sugiere el Papa Francisco, estos momentos de «descanso» son vitales para una vida interior sana.

Un camino hacia adelante

La preocupación del Papa Francisco por la «putrefacción del cerebro» no es una crítica a la tecnología, sino una invitación compasiva a vivir más plenamente. Adoptando estas estrategias, podemos restablecer el equilibrio en nuestras vidas y redescubrir la belleza de la comunicación reflexiva.

Como nos ha recordado el Papa, la verdad no se refiere sólo a los hechos, sino a lo que somos, y esta verdad comienza con la forma en que elegimos relacionarnos con el mundo que nos rodea.