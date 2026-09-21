5 consejos para vivir la fe y santificar el trabajo en la era digital

Nuestro trabajo se puede convertir en una oportunidad para crecer en santidad.

Entre correos, reuniones y horas frente a una pantalla, es fácil dejar la fe para “después”. Sin embargo, también en medio del trabajo cotidiano podemos buscar a Dios y convertir nuestras tareas en una oportunidad para crecer en santidad.

San Josemaría Escrivá recordaba que los cristianos están llamados a encontrar a Dios precisamente en medio de sus actividades ordinarias.

“Trabajemos, y trabajemos mucho y bien, sin olvidar que nuestra mejor arma es la oración. Por eso, no me canso de repetir que hemos de ser almas contemplativas en medio del mundo, que procuran convertir su trabajo en oración”, escribió en Surco 497 .

Hoy, cuando buena parte del trabajo y del estudio transcurre entre los medios digitales, la cuenta de Instagram Opus Dei Tips y la aplicación católica Acutis proponen algunas ideas sencillas para integrar la fe en la rutina laboral o de estudio.

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1. Empieza tu trabajo con Dios

Antes de empezar, ofrece tu trabajo a Dios.

Haz la señal de la cruz antes de abrir tu computadora

Di: “Señor, te ofrezco este trabajo”.

Usa un fondo de pantalla que te recuerde a Dios

2. Crea un espacio de trabajo santo

Lo que te rodea influye en cómo trabajas.

Pon un sticker de un santo en tu laptop o un crucifijo en tu escritorio

Mantén tu espacio ordenado para poder concentrarte

Ten cerca un recordatorio de tu vocación

3. Usa la tecnología con intención

Haz que la tecnología te ayude a trabajar, no que te distraiga

Activa el modo concentración al estudiar o trabajar

Deja abiertas solo las pestañas que necesitas

Usa la IA para organizaste, pensar ideas o entender mejor, no para sustituir tu esfuerzo

4. Añade oración a tus pausas

Las pausas pequeñas pueden volver a poner a Dios en tu día.

Reza un Ave María entre tareas

Haz una pausa de 10 segundos antes de una reunión o clase

Pon un recordatorio diario para el Ángelus o una oración breve.

5. Termina ofreciéndoselo a Dios

Acaba tu trabajo con gratitud y reflexión.

Di “Gracias, Señor” al terminar

Pregúntate: ¿Trabajé con amor, atención y honestidad?

Fíjate en dónde perdiste el tiempo e inténtalo mejor mañana

Dios también está en tu jornada de trabajo

La próxima vez que enciendas tu computadora, abras un documento o comiences una reunión, recuerda que ese momento también puede ser una oportunidad para encontrarte con Dios.

Como enseñaba San Josemaría, el trabajo cotidiano puede convertirse en oración cuando lo realizamos con amor y lo ofrecemos a Dios.