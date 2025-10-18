Ir mais além, buscar formação e estar preparado para o chamado de Ser e Fazer comunicação

(pascombrasil.org.br).-As histórias nos conectam!

Através delas, compartilhamos dores e alegrias. Enquanto as dores, quando compartilhadas, diminuem, as alegrias, ao serem difundidas, multiplicam-se e alcançam corações que vibram com o mesmo entusiasmo. Essa é a essência da comunicação sinodal, um sonho acalentado pela Igreja e pela Pastoral da Comunicação.

Como diria o músico e compositor Zé Vicente, em uma de suas composições: “Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de uma nova nação. Somos gente nova vivendo o Amor, somos comunidade, povo do Senhor”.

E é essa comunidade de comunicação que nos fortalece nos momentos de necessidade. A Pascom vai além de ser apenas comunicação! Somos uma imensa rede de pessoas que vivem e fazem da comunicação a própria razão de ser, de seguir a vocação pastoral e de semear a mensagem do Cristo Ressuscitado nas grandes avenidas digitais.

É uma alegria imensa ler depoimentos tão inspiradores, não é mesmo?

A edição de outubro do Minha Vida de Pasconeiro traz mais um episódio que edifica nossa missão como agentes de transformação social, que usam ferramentas e técnicas comunicacionais para levar a presença de Jesus às mídias e redes sociais. Conheça a Juliana e descubra como a Pascom acolheu sua vida.

A fé no coração, uma mochila e o desejo de Ser Comunicação

Juliana Fontanari, 43 anos, é jornalista e possui um papel ativo na Pascom: é coordenadora do subgrupo de redação do GT de Produção da Pascom Brasil, membro da equipe do Caderno Pascom em Ação do jornal O São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, e paroquiana da Igreja Santa Isabel, ambas na capital paulista.

Desde sempre, sua família esteve envolvida na vida pastoral da paróquia. Foi durante uma assembleia paroquial, onde todas as pastorais foram apresentadas, que Juliana tomou conhecimento da Pascom.

“Eu nem conhecia a Pascom a princípio. Mas quando a descobri, me encantei e fui imediatamente procurar o coordenador paroquial. Contei a ele que estava cursando jornalismo e que queria atuar na área da comunicação”, relata ela.

A partir desse momento, Juliana mergulhou no universo da Pastoral da Comunicação, buscando incessantemente por conteúdos e formações. Mesmo quando algumas dessas formações eram distantes de sua casa, ela as buscava, impulsionada por um desejo profundo de “mergulhar em águas mais profundas”:

“Eu pegava a minha mochila, ia de trem ou ônibus sozinha, sem conhecer ninguém. Ia com a cara e a coragem mesmo”, ressalta ela, emocionada.

Em cada encontro que participava, Juliana sentia sua vocação e missão com a Igreja se fortalecerem. Ao retornar para casa, seu coração transbordava gratidão e alegria.

Como conheceu a Pascom Brasil e o GT de Produção Nacional?

Certo dia, navegando pelas redes sociais, Juliana deparou-se com uma divulgação da Pascom Brasil para a seleção de integrantes para seus grupos de trabalho nacionais, que abrangiam áreas como produção, espiritualidade, formação e articulação. Ela desconhecia a estrutura nacional da Pastoral da Comunicação, mas sentiu um forte impulso para se inscrever.

Alguns meses após a inscrição, em um domingo à tarde, Juliana recebeu uma mensagem de Janaína Gonçalves, então vice-coordenadora da Pascom Brasil, com o convite para integrar o GT de Produção. Uma profunda gratidão invadiu seu coração, e assim teve início sua marcante trajetória na Pascom Brasil.

A Pascom me abraçou!

Para Juliana, a Pascom transcende a missão de ser uma comunicadora católica; significa fazer parte de uma grande família. Ela faz questão de ressaltar isso porque a Pastoral da Comunicação esteve presente em um dos dias mais tristes de sua vida: o falecimento de seu pai.

“Assim que soube da perda do meu pai, não demorou para meu celular tocar. Amigos da Pascom, de todo o Brasil, enviaram mensagens para me confortar nesse momento de dor. Fui abraçada por todos e como me fez bem sentir-me amparada e querida.”

Uma frase que marcou profundamente aquele momento de tristeza veio da, agora coordenadora nacional da Pascom, Janaína Gonçalves: “Ninguém solta a mão de ninguém”.

“Foi exatamente o que senti naquele momento de tristeza”, completa Juliana.

Projetos que mudaram meu pensar

Juliana segue pronta para novos projetos na comunicação, desejando servir ainda mais com seu dom e talento. Em 2023, o evento Pascom em Ação marcou mais um capítulo importante em sua jornada. Foi ali que Juliana conheceu a Irmã Viviani Moura, da Congregação das Irmãs Paulinas. A espiritualidade profunda que a Irmã conduziu tocou Juliana, fazendo-a sentir que podia ir muito além.

“Voltei para casa muito feliz e com as forças renovadas.”

Algum tempo depois, a Irmã Viviani contatou Juliana, convidando-a para a equipe do Caderno Pascom em Ação, do jornal O São Paulo, um espaço dedicado à comunicação católica.

“A Irmã Viviani é um presente de Deus na minha vida e na minha trajetória como jornalista e pasconeira”, ressalta.

Ir mais além!

A beleza da comunicação está na sua capacidade de romper barreiras, sejam elas geográficas ou emocionais. Por meio dela, alcançamos lugares inimagináveis, e isso é algo de imensa importância e beleza. A vasta rede de comunicadores que compõe a Pascom reúne rostos e sotaques diversos, mas todos se unem em torno de uma mesma “mesa”, compartilhando a crença e o propósito de ser e fazer uma comunicação que acolha a todos.

Essa é a grande lição que Juliana aprendeu como pasconeira: