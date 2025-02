A Importância da Oração do Santo Terço para o Pasconeiro

Descubra como o Santo Rosário pode transformar a vida espiritual e a missão pastoral do comunicador católico, reforçando a fé e o compromisso com a evangelização

(pascombrasil.org.br).-A oração do Santo Terço é uma herança espiritual inestimável da Igreja, como destacou o Papa São João Paulo II na Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae (RVM), ao defini-lo como “oração querida pelos santos e incentivada pelo Magistério” (RVM, 1).

Para nós, pasconeiros e pasconeiras, que somos chamados a comunicar a beleza da fé, o Rosário se torna fonte de força, discernimento e inspiração.

Atuar na Pascom requer mais do que habilidades técnicas; exige um coração em profunda sintonia com Deus. E é na oração, especialmente na contemplação dos mistérios do Rosário, que o comunicador católico encontra a sabedoria e a graça necessárias para realizar seu chamado evangelizador.

O Santo Terço: um tesouro espiritual na vida da Igreja

O Rosário, segundo o Catecismo da Igreja Católica (CIC), “é uma meditação contemplativa” sobre os mistérios da vida de Cristo, vividos sob o olhar amoroso de Maria (CIC, 2708). Essa oração, enriquecida ao longo dos séculos, tem sido recomendada por Papas, como São Pio V, que instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário após a vitória em Lepanto, e o Papa Leão XIII, que dedicou inúmeras encíclicas ao Rosário, destacando sua eficácia na defesa da fé.

São Domingos, fundador da Ordem dos Pregadores, usava o Rosário como arma espiritual em sua missão evangelizadora. A tradição nos recorda que a própria Virgem Maria lhe ensinou a rezá-lo como meio de conversão e santificação.

A espiritualidade mariana e o comunicador católico

Para nós, agentes da Pascom, a devoção ao Santo Terço não é apenas uma prática pessoal, mas um caminho de espiritualidade que reflete diretamente em nossa missão pastoral. Como afirmou o Papa Francisco no Documento Evangelii Gaudium número 286:

“Maria é aquela que soube transformar um estábulo em lar para Jesus, com pobres panos e montanhas de ternura”

Esse mesmo zelo e amor são inspiradores para nós, comunicadores católicos, que levamos a mensagem do Evangelho ao mundo.

O Santo Terço pode ser rezado individualmente ou em comunidade, e em ambos os casos, promove um espírito de unidade e compromisso com a evangelização. Rezar o Rosário antes de reuniões, eventos ou atividades pastorais é um gesto simples, mas poderoso, para alinhar as ações comunicativas com a vontade de Deus.

A força do Rosário na missão do pasconeiro

São Luís Maria Grignion de Montfort, em sua obra O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, afirmou que “o Rosário é a arma mais poderosa para tocar os corações endurecidos”. Para nós, pasconeiros, essa verdade se traduz na confiança de que cada mensagem, cada conteúdo produzido pode ser um instrumento de graça e transformação.

Além disso, como ensina o Papa Bento XVI:

“o Rosário não é uma prática do passado, mas uma oração que traz frutos de santidade para o presente”

(Angelus, 2008).

Em tempos de desafios culturais e sociais, o Santo Terço é uma fonte de paz e discernimento para o comunicador, ajudando-o a enfrentar com serenidade as exigências de sua missão.

Práticas concretas: como integrar o Rosário na pastoral

Confira algumas dicas sobre como integrar a oração do Santo Terço na vida pastoral:

Momentos de oração em equipe: Organize encontros para rezar o Rosário com sua equipe pastoral, pedindo pela intercessão de Maria na missão comunicativa.

Rosário temático: Ofereça meditações específicas voltadas para os desafios da evangelização na comunicação.

Formação espiritual: Promova palestras ou retiros sobre a importância do Rosário na espiritualidade mariana.

Evangelização digital: Utilize as plataformas digitais para criar conteúdos que incentivem a oração do Santo Terço, como vídeos, reels ou posts com reflexões sobre os mistérios.

A oração do Rosário é um convite à santidade e ao aprofundamento espiritual. Como destacou São João Paulo II, “o Rosário é ao mesmo tempo meditação e súplica, súplica insistente à Mãe de Deus” (RVM, 16). Para nós, pasconeiros, essa prática não só fortalece a vida interior, mas também ilumina o caminho da missão pastoral, tornando cada ação comunicativa um reflexo do amor de Cristo.

Que Maria, a Estrela da Evangelização, nos inspire a rezar o Rosário com fervor, permitindo que essa oração transforme suas vidas e suas obras.