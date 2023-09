Acusan a Amazon y Barnes & Noble por vender libros que promueven el satanismo

Rituales macabros, negación del Holocausto, afirmación de la supremacía blanca, exaltación de los abusos sexuales a menores y el asesinato ritual son parte de los inmorales e ilegales contenidos en los libros de estas peligrosas sectas (Se recomienda control de padres; lectura no apta para personas menores de edad).

(es.zenit.org).-Experto y miembro de Miviludes –organismo del gobierno francés para la vigilancia y estudio de las sectas–, el académico Jacky Cordonnier denuncia en un informe reciente la influencia que están logrando entre los jóvenes algunas sectas donde se fusionan el neonazismo y el satanismo.

«El segmento de jóvenes más atraídos por estas experiencias es oriundo de las clases medias y adineradas. Los adeptos del diablo representan la franja más subversiva y se convierten en algo más que una mera tendencia. Es un emblema generacional», advierte el experto en ese Informe del gobierno francés.

Los investigadores de Miviludes identifican cómo en estos mismos círculos satánicos «se mueven los neonazis… a la caza de estos jóvenes». Su ideología totalitaria –puntualiza Cordonnier– alienta «una sociedad en la que el hombre pudo liberarse de todos los tabúes y miedos y en la cual los débiles son eliminados». Así, los miembros de estas sectas pasan desapercibidos en la vida cotidiana pareciendo solo unos jóvenes estudiantes o profesionales de saco y corbata. Pero en lo privado practican un ocultismo violento que incluye, por ejemplo: automutilaciones, sacrificios de animales, torturas, sumisión del otro, abusos sexuales, ideas de superioridad de la raza blanca e incluso asesinatos rituales.

Una de estas peligrosas sectas satanista-neonazi es la europea Order of Nine Angles (Orden de los Nueve Ángulos) (O9A) y su filial estadounidense Tempel ov Blood (ToB), mismas que cuentan con el apoyo de empresas como Amazon y Barnes & Noble, entre otras, para difundir su nefasta influencia mediante la venta de libros que contienen sus ideas y prácticas. Así lo denuncia en un extenso reportaje el portal de periodismo investigativo Bellingcat, conocido como «la pesadilla» del Kremlin y de la CIA.

En consonancia con la ideología de la O9A, los libros de esta secta que se ofrecen en Amazon y Barnes & Noble «suelen promover el uso de tácticas despiadadas para subvertir la sociedad, como abogar por el asesinato ritual de civiles. Gran parte del contenido se presenta en un lenguaje y un entorno místicos, pero incluye referencias neonazis más específicas del mundo real, como afirmar que el Holocausto fue una mentira y alabar a la Alemania nazi», alertan los periodistas de Bellingcat.

Pero –aclaran–, no son solo esas dos conocidas empresas, sino «muchos otros comercios minoristas internacionales» y «editores» quienes se prestan para la venta de los libros y objetos relacionados con la secta.

¿Qué es la O9A?

La Order of Nine Angles (O9A) está «intrínsecamente entrelazada con el nazismo», según revela un informe de 2019 elaborado por HOPE not Hate, la mayor organización antirracista y antiextremista del Reino Unido. Variablemente descrita como una red, secta o culto, la O9A sigue una ideología que combina neonazismo, elementos wiccanos y satanismo.

El informe de «Hope…» señala que la disrupción y la subversión son tácticas claves ampliamente fomentadas por la O9A. Sus seguidores creen que «la civilización debe ser socavada y destruida desde dentro, por lo que se anima a sus adeptos a ser todo lo sucios y horribles que quieran: cometer crímenes, actos de violencia al azar, agresiones sexuales e incluso el ‘sacrificio’ de víctimas humanas», informa la ONG del Reino Unido.

Según HOPE not Hate, la secta surgió en Shropshire (Reino Unido) en la década de 1960 a partir de un conjunto de grupos ocultistas. A pesar de contar inicialmente con un número reducido de miembros, un alcance limitado y una estructura descentralizada –explica el Informe–, empezaron a surgir secciones en otros lugares, en parte debido a la difusión de las ideas de O9A en Internet, ya que la gente buscaba las posturas más «vanguardistas». Algunos miembros del grupo –como Ethan Melzer, de 24 años y residente en Louisville (Kentucky, Estados Unidos)–, han sido condenados por delitos graves.

Melzer, ex paracaidista del ejército estadounidense fue condenado a 45 años de prisión en marzo de 2023 por varios cargos; entre ellos intento de asesinato de miembros del servicio estadounidense y transmisión ilegal de información de defensa nacional. Melzer había estado interactuando con miembros de la O9A de la «División Rapewaffen» en Telegram. Antes de su detención había formado el subgrupo «Op Hardrock», en el que, según los fiscales, Melzer discutió el atentado planeado. Melzer se declaró culpable de los cargos y declaró ante el tribunal: «Me arrepiento de todo lo que hice».

Según su abogado defensor, Melzer era «seguidor de una extraña secta satánica con creencias políticas supremacistas blancas y ‘aceleracionistas’, la Order of Nine Angles (O9A), que había descubierto en oscuros rincones de Internet el año anterior».

Algo más sobre los macabros libros de la O9A

Según reportan los periodistas de Bellingcat, en los libros vinculados a la secta satanista-neonazi O9A, aparece explícito en el título o como autor, la «Order of Nine Angles» o «O9A»; pero también son parte de la secta aquellos en que aparece como autor «Tempel ov Blood» o «Martinet Press» como editor de los libros.

En su reportaje Bellingcat denuncia que «los textos de O9A suelen describir el Holocausto como una mentira y abogan por el asesinato ritual (al que se refieren como ‘sacrificio’), mientras que los libros de Tempel ov Blood tienen un contenido aún más perturbador, por ejemplo, glorificando la explotación sexual de niños».

Al respecto, Patrik Hermansson, investigador senior de HOPE not Hate subraya que los libros afiliados a O9A se utilizan en ceremonias rituales y difunden la ideología de O9A, lo que en última instancia da a los adeptos influencia dentro de la comunidad. «No compras un libro (de Tempel ov Blood) sólo para leerlo, lo compras para untarlo con tu propia sangre y hacerte fotos con él», afirma Hermansson.