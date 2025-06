Agenda de Junho: Comunicar e Festejar o mês junino!

O mês de junho vem recheado de coisas boas! O Papa Leão XIV chegou para dar continuidade na Missão da Santa Igreja e, além disso, é tempo de aquecer nossos corações festejando os santos juninos e participar com alegria das muitas festas litúrgicas que teremos neste mês. Vamos juntos, pasconeiros, junho chegou!

Solenidade de Pentecostes

( pascombrasil.org.br).-A Solenidade de Pentecostes é celebrada após 50 dias da passagem da Páscoa. Vamos revisitar a origem dessa data tão especial para a nossa caminhada cristã?

No Antigo Testamento, a celebração de Pentecostes tem como origem a festa judaica de Shavuot, que celebra a entrega dos Dez Mandamentos no Monte Sinai. Já no Novo Testamento, Pentecostes significa a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, que estavam reunidos no Cenáculo em Jerusalém. E até hoje celebramos essa data com alegria, fé e devoção.

Para nós, comunicadores, Pentecostes representa a força do Espírito Santo que sustenta e anima a nossa missão de anunciar a mensagem de Deus ao mundo.

Pentecostes também é um convite para que renovemos a nossa vida espiritual, nos abrindo a ação do Espírito Santo, dedicando-nos ao serviço pastoral e comunitário.

Que a nossa caminhada como pasconeiros seja sempre guiada pelos 7 Dons do Espírito Santo: Sabedoria para usar as ferramentas da Comunicação para o bem, Entendimento para estarmos atualizados com as mudanças constantes em nosso tempo, Conselho para saber o que pode prejudicar o projeto do Reino de Deus, Fortaleza para enfrentar os desafios, Ciência para propagar a Fé, Piedade para desenvolver uma comunicação acolhedora e temor de Deus para adaptar as ferramentas disponíveis para a missão de evangelizar.

Vem, Espírito Santo, vem! Vem iluminar!

Por Juliana Fontanari

Santo Antônio: Comunicador da Palavra e Testemunha Viva do Evangelho

Neste mês em que celebramos a memória de Santo Antonio, a Pastoral da Comunicação se alegra em recordar não apenas o santo dos pobres, dos casamentos e das causas urgentes, mas também o grande comunicador do Evangelho que ele foi em seu tempo, e que continua sendo sinal para a Igreja ainda hoje.

Santo Antonio, frade franciscano nascido em Lisboa e falecido em Pádua, foi um grande pregador da Palavra de Deus. Seus sermões não eram apenas teológicos ou acadêmicos, mas profundamente enraizados na realidade do povo. Ele comunicava com clareza, paixão e fidelidade ao Evangelho. Por isso, multidões o seguiam. Sua palavra tocava corações, convertia vidas e denunciava injustiças, com coragem e ternura.

Como não enxergar, nesse ministério da pregação, um reflexo claro do que hoje chamamos de comunicação pastoral? Santo Antonio compreendia que comunicar não é apenas transmitir informações, mas gerar comunhão, provocar conversão, semear esperança. Ele se fez ponte entre o Evangelho e o povo, missão que está no coração da Pascom, que é tornar a Boa Nova acessível, compreensível e viva na vida das pessoas.

Um dos sinais do legado comunicador de Santo Antonio é a sua língua que se encontra intacta, preservada como relíquia em Pádua. Para a Igreja, este é um sinal de que sua palavra foi santa, e sua comunicação, fiel. Entre a língua e o coração, encontramos o equilíbrio essencial de toda comunicação cristã, que é a verdade com amor, palavra com compaixão e o anúncio com escuta.

Santo Antonio nos inspira como comunicadores e comunicadoras a sermos profetas do nosso tempo, usando todos os meios disponíveis para anunciar a Jesus Cristo.

Que ele interceda por todos nós, agentes da Pastoral da Comunicação, para que, como ele, sejamos sal da terra, luz do mundo e voz da Palavra viva.

Santo Antônio, comunicador do Evangelho, rogai por nós!

Por Ana Corazza

Solenidade da Santíssima Trindade e a Missão da Pascom

Neste ano, no domingo, 15 de junho de 2025, a Igreja celebra a Solenidade da Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo — três pessoas e um só Deus verdadeiro.

Em 2013, ao explicar esse mistério a crianças, o Papa Francisco disse: “O Pai cria o mundo, Jesus nos salva, e o que o Espírito Santo faz? Ele nos ama, nos dá o amor”. Essa afirmação simples carrega uma verdade profunda: o amor do Deus Trino é o centro da nossa fé.

Santa Joana d’Arc dizia que “Deus é tão grande que supera a nossa ciência”, lembrando que o mistério da Trindade está além da compreensão humana. Já Santo Agostinho nos ajuda a entender isso com uma imagem: tentar entender esse mistério é como tentar colocar toda a água do mar em um pequeno buraco na areia.

Para nós, pasconeiros, esse mistério nos inspira a comunicar o amor. Nossa missão é reflexo da ação trinitária: como o Pai que cria, somos criativos; como o Filho que salva, somos enviados a anunciar a Boa Nova; e como o Espírito que ama, comunicamos com ternura, construindo pontes e não muros.

Neste dia especial, rezemos: “Santíssima Trindade, conduzi-nos em nossa missão de comunicar com fé, esperança e caridade. Que nossas palavras, gestos e imagens revelem ao mundo a presença amorosa do Deus Uno e Trino. Amém.”

Pelo Diácono Renan Alves Dantas

Corpus Christi

A festa de Corpus Christi é celebrada na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade que, por sua vez, acontece no domingo seguinte da Solenidade de Pentecostes, é uma festa de preceito, devemos participar da Missa neste dia.

A palavra “Corpus Christi” tem origem na língua latina e significa “Corpo de Cristo” e é uma festa em que celebramos a presença real e substancial de Cristo na Eucaristia. As procissões realizadas nas ruas atendem a uma recomendação do Código de Direito Canônico (Cân.944) que determina ao Bispo Diocesano que a providencie onde for possível “para testemunhar publicamente a veneração para com a Santíssima Eucaristia, principalmente na Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo”.

Em muitas cidades brasileiras e portuguesas, é costume confeccionar tapetes com cores vivas e desenhos de inspiração religiosa.

A festa de Corpus Christi é a única na qual o Santíssimo sacramento sai em procissão pelas ruas e é por essa razão que o recebemos com carinho e cuidado, decorando os seus caminhos, assim como Ele guia cada um dos nossos passos e caminha conosco a cada dia.

Como pasconeiros, temos um papel muito importante na festa de Corpus Christi, pois podemos fazer com que ela seja um momento de fé e comunhão entre todos, produzindo materiais que fortaleçam a espiritualidade e participar conscientemente da celebração.

Por Juliana Fontanari

Nascimento de São João Batista

No dia 24 de junho celebramos mais um santo junino, que deixa, como diz a música tradicional dessa época, os nossos corações quentes (São João, São João acende a fogueira do meu coração).

A referência ao fogo na canção popular, presente nas fogueiras de São João pelo Brasil, é a representação da alegria e da celebração do nascimento de João Batista e também de Jesus. Alegria essa que podemos ver nas Sagradas Escrituras quando Maria, grávida, se pôs a caminho para visitar sua prima Isabel, que também estava grávida de João Batista. Ao chegar em sua casa, o bebê (João) se alegrou em seu ventre sentindo o fogo da esperança e da paz (Lc1,39-44).

Que esse fogo de alegria e paz esteja em nossas comunicações e, assim como Maria “colocou os pés na estrada” e foi até sua prima Isabel, que possamos, como pediu o Papa Francisco na mensagem do 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, em 2021, “gastar as solas dos sapatos” e ir encontrar nossos irmãos e situações que precisam das ações de comunicações para criar pontes de conexão.

A data festiva também nos ensina que João Batista veio para comunicar a vinda do Salvador e preparar os seus caminhos. Sua missão, de ser o último profeta, fez toda a diferença no plano da salvação, sendo o anunciador da Boa Nova.

Que São João Batista seja a nossa inspiração na comunicação da Civilização do Amor nas comunicações em nossas paróquias, comunidades e Arqui/Dioceses. Que possamos, cada vez mais, invadir as avenidas digitais das redes sociais e ser presença da mensagem do Bem, da Paz e do Amor.

Por Marcelo Godoy

Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

A Solenidade do Sagrado Coração de Jesus é celebrada anualmente na sexta-feira após a Solenidade de Corpus Christi. Neste ano, será celebrada em 25 de junho. Essa data tem um profundo significado espiritual e convida os fiéis a contemplarem o amor infinito e misericordioso de Jesus Cristo por toda a humanidade, simbolizado em Seu Coração.

A devoção ao Sagrado Coração de Jesus tem raízes antigas, mas ganhou destaque no século XVII, a partir das revelações de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque. Nessas revelações, Jesus mostrou Seu Coração cercado de espinhos, inflamado de amor, e pediu que as pessoas se voltassem a Ele com confiança, reparação e entrega.

O Sagrado Coração de Jesus representa o amor de Jesus por cada pessoa, a fonte de misericórdia e perdão, o desejo de que sejamos consoladores do Seu Coração ferido pelo pecado e pela indiferença.

A Solenidade é, portanto, um convite à consagração pessoal, à oração reparadora e ao compromisso com uma vida cristã mais profunda.

Mais do que uma prática devocional, a Solenidade é um chamado à confiança no amor de Deus, especialmente em tempos de dor, cansaço ou desânimo.

É um tempo para renovar a fé, o compromisso com a caridade e a esperança em Cristo.

Por Katiane Rosa

Testemunhar a cultura e a fé celebrando São Pedro e São Paulo

No dia 29 de junho, a Igreja celebra a memória de dois grandes apóstolos: São Pedro e São Paulo. Mais do que personagens do passado, eles são testemunhas vivas da fé cristã e inspirações para o compromisso missionário e pastoral de todos os fiéis, sobretudo daqueles que atuam em grupos, movimentos e pastorais.

São Pedro, o pescador de Cafarnaum, escolhido por Jesus para ser o alicerce da Igreja: “Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja” (Mt 16,18). São Paulo, o apóstolo dos gentios, incansável anunciador do Evangelho, que passou de perseguidor a apaixonado discípulo de Jesus.

Juntos, mesmo com personalidades tão distintas, uniram forças na missão de propagar o Evangelho e ensinam que a diversidade não divide quando a unidade é construída junto a Cristo.

Em muitas comunidades do Brasil, a solenidade de São Pedro e São Paulo é também uma grande festa popular. Comunidades paroquiais enfeitadas, procissões, comidas típicas, as famosas “barraquinhas”, bênçãos de redes e barcos de pesca, além de celebrações e novenas que unem fé, cultura e tradição. É uma ocasião rica de espiritualidade e muita devoção.

Para além das celebrações no âmbito eclesial, essa data também é destacada no calendário civil com grandes festas juninas, possibilitando um encontro cultural que vai do Sul ao Norte do país. Em algumas cidades, a Festa de São Pedro e São Paulo arrasta multidões e fica difícil comemorar em apenas um dia, sendo necessário o mês de junho inteiro para dar conta da programação.

Mas afinal, como a Pascom pode dar visibilidade à essa grande festa nas comunidades paroquiais?

A Pastoral da Comunicação tem um papel essencial na valorização dessa celebração. Algumas sugestões práticas podem tornar a Festa de São Pedro e São Paulo ainda mais viva e presente nas redes das paróquias:

Identidade visual especial: Sua equipe de Pascom é criativa? Então aproveite para criar e utilizar elementos gráficos que remetam aos dois apóstolos, como as chaves de São Pedro e a espada de São Paulo, além de cores litúrgicas da solenidade para criar artes de divulgação com unidade e beleza.

Tradição em movimento: Reels é como um viral, por isso, a equipe de Pascom pode produzir pequenos vídeos mostrando os bastidores da festa, os preparativos da comunidade, depoimentos de fiéis mais antigos sobre o significado da data, ou ainda, uma cobertura ao vivo da procissão.

Histórias e curiosidades: Publicar textos ou carrosséis com curiosidades sobre a vida dos dois apóstolos é uma proposta muito promissora. Falar sobre a origem da festa e sua importância para a Igreja, é uma maneira de envolver os paroquianos com conteúdos formativos e informativos.

Imagens valem mais que palavras: Registre momentos simbólicos, como a imagem de São Pedro sendo carregada, a procissão, os fogos, as comidas típicas e compartilhe nas redes com legendas inspiradoras, destacando a fé do povo.

Convite à oração: Publicar orações a São Pedro e São Paulo pode se tornar um incentivo aos seguidores para que deixem suas intenções nos comentários. Isso gera engajamento e promove a espiritualidade no ambiente digital.

Calendário: As ideias acima são ótimas, mas nada disso será possível sem, antes, propor uma programação com as datas das celebrações, novenas, bênçãos e atividades culturais, e divulgar com antecedência. Isso ajuda na organização e atrai mais participantes.

Dar voz à comunidade: Repostar stories dos fiéis, criar enquetes, caixinhas de perguntas sobre o significado da festa ou memórias afetivas ligadas a ela. A participação ativa dos fiéis reforça o senso de pertencimento.

Por fim, comunicadoras e comunicadores, celebrar São Pedro e São Paulo é também renovar o “sim” à missão da Igreja. Que a Pascom, com criatividade, zelo e espírito evangelizador, seja ponte entre a tradição e o mundo digital, levando a beleza da fé vivida em comunidade a muitas pessoas, seja dentro ou fora da Igreja.

Por Janaína Gonçalves, Coordenadora Geral da Pascom Brasil

Datas Litúrgicas

01 São Justino, Filósofo e Mártir e o 590 Dia Mundial das Comunicações Sociais 02 Santos Marcelino, Presbítero e Pedro Exorcista, Mártires, na Via Labicana e Santo Eugênio I, Papa 03 Santos Carlos Lwanga e Companheiros,Mártires de Uganda e Santa Clotilde, Rainha da França 04 São Francisco Caracciolo, Presbítero, Fundador dos Clérigos Regulares Menores e São Quirino, Mártir 05 São Bonifácio, Bispo e Mártir, Apóstolo da Alemanha 06 São Norberto, Bispo de Magdeburgo, Fundador dos Cônegos Regulares Premostratenses, Santos Artêmio e Paulina, Mártires, na Via Aurélia e Santo Claudio, Abade e Bispo 07 Santo Antonio Maria Gianelli, Bispo de Bobbio, Fundador das Filhas de Maria Santíssima do Horto 08 Solenidade de Pentecostes, São Medardo,Bispo de Noyon 09 Virgem Maria, Mãe da Igreja, Santo Efrém, Diácono e doutor da Igreja, Beata Ana Maria Taigi, Mãe de Família, Santos Primo e Feliciano, Mártires e São José de Anchieta, Apóstolo e Padroeiro do Brasil 10 São Landerico, Bispo de Paris 11 São Barnabé, Apóstolo, São João de S. Facundo, Sacerdote Agostiniano, São Restituto, Mártir, na Via Nomentana e Santa Paula Frassinetti, Virgem, Fundadora das Irmãs de S. Doroteia 12 São Leão III, Papa e Santo Onofre, Anacoreta 13 Santo Antonio de Pádua, Sacerdote Franciscano e Doutor da Igreja 14 São Eliseu, Profeta 15 Solenidade da Santíssima Trindade, São Vito,Mártir em Lucânia na Itália, São Bernardo de Menthon, Cônego Regular de S. Agostinho e Santa Germana Cousin, Virgem 16 Santos Ciríaco e Julita, Mártires 17 Santos Blasto e Diógenes, Mártires, na Via Salária Antiga 18 Santos Marcos e Marceliano, Mártires Romanos, São Gregório Barbarigo, Bispo de Pádua e Cardeal e Santa Marina de Bitinia 19 Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo,São Romualdo, Abade, Fundador dos Camaldulenses, Santa Juliana Falconieri, Virgem, Fundadora das “Mantelatas” e Santos Gervásio e Protásio, Mártires de Milão 20 São silvério, Papa e Mártir 21 São Luís Gonzaga, Jesuíta, Padroeiro da Juventude Católica 22 São Paulino, Bispo de Nola, Itália, São João Fisher, Bispo de Rochester, Mártir Inglês, São Flávio Clemente, Cônsul Romano, Mártir, Santo Inocêncio V, Papa e São Tomás Moro, Mártir Inglês 23 São José Cafasso, Presbítero de Turim e Santos Zacarias e Isabel, pais de São João Batista 24 Solenidade do Nascimento de São João Batista, Santos João e Festo, Mártires, na Via Salária Antiga 25 São Guilherme, Abade, Fundador do Mosteiro de Montevergine e São Próspero de Aquitânia, Filósofo 26 Santos João e Paulo,Mártires e São Josemaria Escrivá YBalaguer, Presbítero, Fundador do Opus Dei 27 Solenidade do sagrado Coração de Jesus,São Cirilo de Alexandria, Bispo e Doutor da Igreja e Beata Maria Mastena 28 Santo Irineu, Bispo de Lyon e Mártir e São Paulo I, Papa 29 São Pedro Apóstolo, Padroeiro da Cidade de Roma e São Paulo Apóstolo, Padroeiro da Cidade de Roma 30 Santos Protomártires da Santa Igreja Romana

Programação do mês de junho do Jubileu 2025 (de acordo com o Portal Oficial)

2 Peregrinação da Arquidiocese de Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo

4 Peregrinação da Diocese de Nocera Inferiore – Sarno

5 – 8 Peregrinação da Arquidiocese de Sevilha

7 Peregrinação do Movimento Eucarístico S. João António Farina

7 e 8 Jubileu dos Movimentos, Associações e novas Comunidades

9 Jubileu Santa Sé

14 Audiência Jubilar do Santo Padre

14 e 15 Jubileu do Desporto

18 Peregrinação da Diocese de Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo

20 a 22 Jubileu dos Governantes

22 a 26 Peregrinação da Diocese de Almería

23 a 28 Peregrinação da Diocese de Teruel-Albarracin

23 a 25 Peregrinação da Diocese de Alba

23 e 24 Jubileu dos Seminaristas

25 Jubileu dos Bispos

25 a 27 Jubileu dos Sacerdotes

28 Jubileu da Igreja Greco-Católica da Ucrânia

30 Junho a 2 Julho Peregrinação da Diocese de Adria-Rovigo

30 Junho a 3 Julho Peregrinação da Diocese de Pinerolo