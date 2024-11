Agenda de novembro! Comunicar e levar esperança!

No mês de novembro, somos convidados a rezar por aqueles que se encontram na eternidade e a conclusão de mais um Ano Litúrgico que se encerra com a Festa de Cristo Rei do Universo

Intenções do Papa: no mês de novembro, o Papa Francisco nos pede para que rezemos por todos os pais que choram a morte de um filho ou filha, que eles possam encontrar apoio na comunidade e obtenham do Espírito consolador a paz do coração.

Novembro Azul

Todos os anos, em novembro intensificamos as campanhas de conscientização sobre a prevenção do câncer que mais mata homens no Brasil, o câncer de próstata.

Em nossas paróquias temos a missão de tratar de um tema de saúde pública dentro das quatro paredes das nossas igrejas e, principalmente, nas estradas digitais das redes sociais.

É o momento de criar palestras, vídeos, enquetes, material impresso e online, banners entre outras ferramentas de comunicação que possam despertar nos homens das nossas comunidades, a necessidade do cuidado com a saúde.

A Pascom pode:

Conversar com a Pastoral Familiar e criar palestras para as famílias com profissionais da saúde da sua cidade ou bairro;

Gravar depoimentos de casos de cura do câncer de próstata de fiéis que participam da paróquia;

Confeccionar laços azuis (cor da campanha do Novembro Azul), junto com a Oração de São Peregrino, protetor contra o câncer:

Ó grande São Peregrino,

tu foste chamado poderoso e obrador de maravilhas

por causa dos numerosos milagres que obtiveste de Deus

em favor daqueles que a ti recorreram. Carregaste em tua própria carne a doença do câncer,

que destrói a própria fibra do nosso ser e recorreste à fonte de toda graça

quando o poder do homem nada mais podia fazer. Foste favorecido com a visão de Jesus que descia da Cruz para curar tua aflição. Pede a Deus e a Nossa Senhora a cura dos doentes que confiamos a ti. (Neste momento, recorde silenciosamente os nomes daqueles por quem você está rezando) Ajudados assim pela tua poderosa intercessão, nós cantamos a Deus, agora e por toda a eternidade, um cantar de gratidão pela Sua imensa bondade e misericórdia. Amém.

A caminho da vida eterna: Solenidade de Todos os Santos e Dia de Finados

No dia 1º de novembro, a Igreja celebra a Festa de Todos os Santos que, segundo a Tradição, foi colocada após o dia 31 de outubro porque os celtas ingleses celebravam as bruxas e os espíritos que vinham para assustar as pessoas e se alimentar nessa noite.

No Dia de Todos os Santos, a Igreja presente na terra se une á Igreja triunfante do Céu celebrando em uma única Solenidade todos os Santos, para render homenagem àquela multidão de santos que povoam o Reino dos Céus, que foi vista por São João no livro do Apocalipse: “Ouvi, então, o número dos assinalados: 144 mil assinalados de toda a tribo de Israel. Depois disso, vi uma multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua: conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Esses são os sobreviventes da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro”. (Ap 7, 4-14)

E assim, na alegria do Céu, celebramos a vitória daqueles que já alcançaram a plenitude da vida em Deus, nossos intercessores e modelos de vida cristã.

No dia seguinte, celebramos o Dia dos Fiéis Defuntos, mais conhecido como dia de Finados, data em que lembramos com carinho e saudade daqueles que foram morar na eternidade e, consequentemente, rezamos por aqueles que padecem no purgatório. Muitas pessoas gostam de visitar os cemitérios para deixar flores ou acender velas por seus mortos, participar da Santa Missa ou simplesmente fazer uma oração por eles.

O dia de Finados para nós, cristãos, não é para ser um dia triste, e sim um dia dedicado a olhar para trás e lembrar dos momentos felizes que passamos com as pessoas queridas que ficaram registradas em nossos corações. E, mais ainda, é um momento especial para refletir sobre o que professamos todos os Domingos na oração do Creio: “Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir”. Afinal, o curso natural da vida é a morte, que é a passagem para a vida eterna, na qual estaremos em comunhão plena com Deus.

A ligação entre essas duas celebrações está na certeza de que a morte não tem a última palavra. Os Santos nos mostram o destino que nos aguarda, e Finados nos lembra que o Paraíso está aberto àqueles que, após sua purificação, podem contemplar a Deus face a face. Na ressurreição, Deus reunirá toda a sua Igreja e em sua misericórdia, todos seremos convidados a entrar na vida eterna. Este é o grande mistério da fé cristã: a morte não é o fim, mas o início da vida eterna com Cristo.

Nas paróquias e comunidades, convide as pessoas para participar ativa e conscientemente dessas celebrações.

Como pasconeiros e pasconeiras, levemos mensagens de esperança!

Dia da Consciência Negra: O respeito e a dignidade de todos os filhos de Deus

No dia 20 de novembro, a Igreja nos convida a refletir sobre a dignidade e o valor de todos os seres humanos e a importância da comunidade negra para a sociedade e especialmente para a Igreja que ao longo de sua história destaca homens e mulheres negros que foram fundamentais para a edificação da fé com seu exemplo de espiritualidade, cultura e testemunho cristão, como Santo Agostinho de Hipona, Santa Bakhita, São Benedito, Santa Mônica, entre muitos outros.

A espiritualidade afrodescendente enriqueceu a liturgia e a vida comunitária da Igreja, especialmente em regiões como o Brasil, onde a cultura negra é muito presente. A música, a arte, as tradições orais e os ritos de devoção expressam uma vivência profunda da fé, marcada pela alegria, resistência e confiança em Deus mesmo diante das adversidades.

O Papa Francisco, ao falar sobre o racismo e a discriminação, nos lembra: “O racismo é um vírus que ao invés de desaparecer, se esconde” (Dia Internacional para a eliminação da discriminação racial)

Neste Dia da Consciência Negra, que o exemplo de Jesus nos guie a sermos instrumentos de transformação, contribuindo para um mundo onde a justiça, a igualdade e a fraternidade estejam presentes. Que nossa fé nos leve a valorizar a história e a cultura do povo negro, construindo uma sociedade onde todos sejam respeitados e acolhidos como filhos amados de Deus.

Cristo Rei do Universo: soberania de amor e serviço em um mundo de desafios contemporâneos

A festa de Cristo, Rei do Universo, foi instituída pelo Papa Pio XI em 1925, dentro de um contexto de crescente secularização e ideologias totalitárias. Na encíclica Quas Primas, o Papa destacou que diante do afastamento das sociedades modernas dos valores cristãos, era necessário reafirmar a soberania de Cristo sobre todas as nações e indivíduos. A celebração ocorre no último domingo do Tempo Comum, marcando o fim do ano litúrgico e lembrado que Jesus é o centro de toda a história da salvação.

Ao proclamar Cristo como Rei do Universo, a Igreja nos convida a reconhecer que seu reino não é deste mundo (Jo 18,36), mas de uma dimensão espiritual que abraça toda a humanidade. Não se trata de um reinado de dominação, mas de serviço e amor, inspirados nas palavras de Jesus: “Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve” (Mt 20,26)

Para a Pascom, Cristo Rei é um exemplo de comunicação autêntica porque Jesus, o maior comunicador, transmitiu a mensagem do Reino de Deus com palavras simples, gestos de amor e, sobretudo, com seu testemunho. Os agentes da Pascom são chamados a seguir esse exemplo, utilizando os meios de comunicação para levar a Boa Nova a todos os cantos. Assim como Cristo reina nos corações, nós como comunicadores católicos temos a missão de tocar as almas, promovendo a paz e a verdade.

Desta forma, seguir a Cristo Rei do Universo é colaborar para que seu reinado de paz, justiça e verdade se faça presente no mundo.

Dia do Teólogo

No dia 30 de novembro celebramos de modo especial aqueles que se dedicam a mergulhar nas profundezas do conhecimento espiritual.

Ao longo dos séculos, muitos Santos se destacaram como pilares nos estudos teológicos: Santo Agostinho com a sua sabedoria sobre humildade e paciência, Santa Teresa de Ávila com sua profundidade mística, São Tomás de Aquino e sua busca pela harmonia entre a fé e a razão, entre muitos outros que deixaram um legado que continua a orientar os teólogos contemporâneos.

Hoje, a Teologia tem um papel fundamental na compreensão da fé na promoção do diálogo inter-religioso e na busca por respostas para questões fundamentais da existência humana.

O Papa Francisco nos instiga a repensar a questão metodológica, chamando a teologia a se tornar fundamentalmente contextual, ou seja, ela deve ser capaz de ler e interpretar o Evangelho nas condições diárias em seus diversos contextos sociais, culturais e geográficos.

Além disso, a teologia contribui significativamente para o debate contemporâneo, ou seja, a necessidade de um verdadeiro saber crítico, que reflete de forma misericordiosa sobre as feridas abertas da humanidade e da criação, levando uma mensagem de esperança.

Em nossas paróquias e comunidades, que tal elaborar um pequeno subsídio falando para as pessoas a respeito da importância da teologia e dos teólogos (as) na nossa vida cristã? Ou reservar um momento especial na Santa Missa para rezarmos por eles?

Que Deus abençoe a todos os teólogos (as)!

Calendário litúrgico