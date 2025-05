Alejandra Martínez: Teología y estrategia digital

Alejandra Martínez es la gerente de contenido para Latinoamérica y España de la aplicación de oración y meditación Hallow, donde ha encontrado el lugar para unir la mercadotenia y la teología.

(omnesmag.com).-¿Cómo se entrelazan el diseño gráfico, la mercadotecnia y la teología para construir puentes hacia la fe en el mundo digital? Alejandra Martínez, originaria de Monterrey, México, es un ejemplo de esta fascinante convergencia. Egresada de la Universidad de Monterrey con estudios en diseño gráfico y mercadotecnia, Alejandra inició su camino profesional en agencias de publicidad y departamentos de comunicación.

Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando Dios le brindó la oportunidad de estudiar Comunicación Institucional y Teología en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma. Allí, descubrió “la belleza de la Iglesia universal”, encontrando “personas de culturas, acentos y movimientos tan distintos, unidas por el mismo anhelo de conocer y vivir cerca de Dios”. Esta experiencia fortaleció su deseo de poner sus talentos “al servicio de algo más grande que yo”. Más tarde, cursó un máster en Comunicación Corporativa y Política en la Universidad de Navarra.

Fue durante una estancia en la George Washington University cuando Alejandra conoció Hallow, la aplicación católica de oración y meditación número uno del mundo. Se sintió cautivada por su misión, su creatividad y la posibilidad real de acompañar a las almas desde lo digital.

El camino hacia Dios

Alejandra creció en una familia católica y está muy agradecida con sus padres por “el amor, la educación y la fe que sembraron” en ella. Su madre cuenta que todo comenzó cuando el Papa san Juan Pablo II visitó Monterrey en 1990. Estando embarazada de Alejandra, tuvo la oportunidad de hablar con el Papa y recibir su bendición “con su mano sobre mi vientre”. Por esta razón, tanto Alejandra como su madre piensan que esa bendición “seguramente marcó, sin saberlo, el inicio” de su camino.

El camino de Alejandra para acercarse a Dios es“muy concreto y a la vez muy cotidiano”. Comienza con “la oración diaria —aunque sea breve, aunque a veces no sepa qué decir— y con el deseo de dejarme mirar por Él”. También se acerca a Dios a través de “la belleza: una imagen, una historia del Evangelio, una canción que eleva… porque creo que todo lo verdadero, bueno y bello nos habla de Él”. Y, por supuesto, “a través de las personas: de quienes me han acompañado en mi vida espiritual, de los que me inspiran por su fe sencilla y profunda”.

Alejandra sintió el deseo de formarse mejor para servir a la Iglesia, y recuerda haber ido a la ermita de la Universidad de Navarra a pedirle a la Virgen una beca para poder estudiar el máster. “Si me la das, te prometo que todo lo que aprenda lo usaré para servir a la Iglesia universal”, le dijo. Un año después, se graduó del máster con la beca concedida y firmó su contrato con Hallow.

Trabajar en Hallow ha sido una forma de acercarse a Dios: “acompañar a otros en su camino de oración me recuerda cada día que también yo necesito volver a Él, una y otra vez”. Por otro lado, sus estudios de Teología y Comunicación le hicieron “entender la urgencia de contar bien la fe”.

Creando contenido de impacto

Como gerente de contenido para Latinoamérica y España, Alejandra “coordina, produce y gestiona el contenido en español dentro de la app”, incluyendo “novenas, consagraciones, meditaciones, música, oraciones para dormir y mucho más”. Su trabajo inicia “escuchando: ¿qué busca nuestra audiencia?, ¿qué heridas trae?, ¿qué necesita para reencontrarse con Dios?”.

Alejandra cree que “el contenido de impacto nace de una escucha profunda”, buscando “entender qué está pasando en el corazón de las personas: qué buscan, qué necesitan, qué heridas llevan y cómo puede entrar Dios ahí”. En Hallow, se busca comunicar el mensaje de esperanza, fe y conversión con autenticidad y excelencia, involucrando a “sacerdotes, religiosas, psicólogos, influencers y mamás de familia”, y cuidando cada detalle de la producción. “En una frase: hacerlo perfectamente bien”.

Dios también toca corazones en el mundo digital: ¡una oración, una palabra o una canción divertidas pueden ser la chispa de un cambio profundo, incluso de un milagro!