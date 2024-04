Algoritmo versus Evangelização

Como a Igreja Católica pode utilizar os meios sociais para atender e evangelizar os fiéis?

(pascombrasil.org.br).-A era digital trouxe consigo uma série de desafios e oportunidades para a evangelização. Com o avanço da tecnologia e o surgimento das redes sociais, a Igreja Católica se viu diante de uma nova realidade, onde os algoritmos passaram a desempenhar um papel fundamental na forma como os fiéis são alcançados e evangelizados. Diante deste cenário, a Igreja precisa compreender como utilizar os meios sociais, suas funções, engajamento e os algoritmos para atender os fiéis católicos e bem evangelizá-los.

Nos últimos anos, a Igreja tem se mostrado aberta e receptiva às novas tecnologias e meios de comunicação. De acordo com o documento “Vigilanti Cura” (1936), a Igreja reconhece a importância dos meios de comunicação para a evangelização, e encoraja os fiéis a utilizá-los de maneira consciente e responsável. Através das redes sociais, a Igreja tem a oportunidade de alcançar um número maior de pessoas e de se fazer presente na vida dos fiéis de maneira mais efetiva.

Como atuar?

Essas são algumas sugestões pelas quais a Igreja Católica pode promover a formação dos fiéis para o uso consciente e responsável das redes sociais, visando contribuir para um ambiente digital mais saudável, construtivo e sinodal:

Criação de materiais educativos: Elaborar materiais como cartilhas, guias ou vídeos que abordem temas como discernimento digital, verificação de fontes, respeito ao próximo nas interações online, entre outros. Esses materiais podem ser distribuídos nas comunidades paroquiais e disponibilizados online.

Encontros formativos: Realizar encontros presenciais ou virtuais voltados para a formação dos fiéis no uso responsável das redes sociais. Nessas ocasiões, podem ser abordados temas específicos, com espaço para perguntas e discussões.

Inclusão nos programas catequéticos: Integrar conteúdos sobre o uso ético das redes sociais nos programas de catequese, de modo a conscientizar desde cedo as crianças e jovens sobre a importância de uma postura responsável na internet.

Campanhas de conscientização: Promover campanhas em datas específicas, como o Dia Mundial das Comunicações Sociais, para sensibilizar os fiéis sobre a importância do uso responsável das redes sociais, incentivando a reflexão e o diálogo sobre o tema.

Parcerias com especialistas: Estabelecer colaborações com profissionais de comunicação e tecnologia para realizar palestras e workshops atualizados e práticos sobre o tema.

No entanto, a utilização dos meios sociais também apresenta desafios, principalmente quando se trata da influência dos algoritmos. Como afirma o documento “O Rápido Desenvolvimento” (2005), a Igreja reconhece a importância de compreender o funcionamento dos algoritmos e de utilizá-los de forma ética e responsável. Os algoritmos das redes sociais têm o poder de direcionar o conteúdo que é apresentado aos usuários, o que pode influenciar a forma como os fiéis são impactados.

Para que a Igreja possa aproveitar ao máximo os meios sociais e utilizar os algoritmos de maneira eficaz na evangelização, é fundamental que haja um engajamento ativo por parte dos agentes pastorais. Conforme destacado em “Communio et Progressio” (1971), a Igreja precisa estar atenta às mudanças sociais e culturais, e utilizar os meios de comunicação de forma a alcançar o maior número de pessoas possível.

Além disso, a Igreja também deve promover a formação dos fiéis no que diz respeito ao uso consciente e responsável das redes sociais. Segundo o “Inter Mirifica” (1963), a Igreja destaca a importância da formação dos fiéis. O objetivo é que eles possam discernir a qualidade e veracidade do conteúdo consumido nas redes sociais, além de como interagem com ele.

Neste sentido, é fundamental que a Pastoral da Comunicação – PASCOM e demais agentes pastorais estejam atentos às especificidades dos algoritmos e à forma como estes influenciam a propagação do conteúdo nas redes sociais. Através de uma formação contínua e de iniciativas de engajamento, a Igreja pode utilizar os meios sociais de maneira efetiva, promovendo uma evangelização autêntica e relevante para os fiéis católicos.

Os agentes pastorais têm a oportunidade de compartilhar conteúdos significativos que abordem temas atuais, relacionados à fé, espiritualidade, valores humanos e questões sociais. Ao fazê-lo de forma autêntica e relevante para a realidade das pessoas, podem estabelecer uma conexão mais profunda e significativa com os fiéis.

Além disso, é crucial incentivar a interação com os fiéis por meio de perguntas, enquetes, desafios e esclarecimentos de dúvidas, fomentando um ambiente de diálogo e compartilhamento de experiências nas redes sociais. Essa interação promove um senso de comunidade e pertencimento.

Ao adotar uma linguagem clara, acolhedora e acessível nas publicações, os agentes pastorais podem se comunicar de forma eficaz com diferentes públicos, especialmente os mais jovens, alcançando uma maior compreensão e engajamento.

A transmissão ao vivo de eventos, celebrações e momentos de oração através das mídias sociais permite que os fiéis acompanhem mesmo à distância, fortalecendo o senso de participação na vida da comunidade religiosa.

A utilização de recursos visuais e multimídia, como fotos, vídeos, infográficos e memes, torna o conteúdo mais atrativo e compartilhável, possibilitando um maior alcance nas redes sociais.

Por fim, engajar os fiéis em causas sociais e projetos de solidariedade por meio das mídias sociais incentiva a participação ativa em ações concretas de caridade e justiça, fortalecendo a dimensão social da fé.

A Igreja Católica reconhece a importância dos meios sociais e dos algoritmos na evangelização dos fiéis. É fundamental que a Igreja esteja atenta às demandas e desafios impostos pelas novas tecnologias, e que utilize os meios sociais de forma ética e responsável. Através do engajamento ativo e da formação dos fiéis, a Igreja pode promover uma evangelização autêntica e relevante, alcançando um número cada vez maior de pessoas e transformando suas vidas através da mensagem do Evangelho.