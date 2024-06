ALUNOS DO PROJETO “CAPACITA EM REDE” COMPARTILHAM EXPERIÊNCIAS EM CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

(cnbb.org.br).-Alunos do projeto “Capacita em Rede”, uma parceria entre a CNBB e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IF Sul de Minas), deram início aos cursos ofertados em cidades da Bahia, Sergipe e Mato Grosso. Ao todo, 27 turmas foram formadas.

Silvia Kelly Santos de Menezes, de 41 anos, é empreendedora do ramo de lanches e açaí no Povoado Saúde, em Santana do São Francisco (SE). Ela contou que foi uma cliente surda que a motivou a fazer o curso. “A partir disso, senti a necessidade de aprender Libras. Espero aprender o básico no curso pra que eu possa me comunicar não só com minha cliente, mas também com outras pessoas surdas”.

Todos os dias, o professor de Informática, Rondinele Marinho de Alcântara, dirige alguns quilômetros, em uma estrada cheia de desafios, até a Aldeia Pataxó de Mata Medonha, localizada nas margens do Rio Santo Antônio, na cidade de Santa Cruz Cabrália (BA). Lá uma turma de povos indígenas fazem aulas de informática com o professor.

Gildevan Conceição da Silva, de 26 anos, é um deles. Ele espera se aprimorar mais na área. “Tenho um pouquinho de conhecimento, esta é a primeira vez fazendo um curso de informática, o que aprendi até então foi por curiosidade, meu pai comprou um computador quando eu era mais novo e como ninguém na nossa casa tinha conhecimento na área de Informática, fui mexer para aprender o básico”, contou.

Na cidade de Primavera do Leste (MT), Claudia Regina dos Santos, de 50 anos, está fazendo o curso de Assistente em Administração. “Não trabalho na área, mas tenho vontade”.

Ela é aluna de Geovânia Peres Castro, que destacou o interesse maior dos alunos com o curso de aperfeiçoamento rápido. Esta é a primeira edição dos cursos do Capacita em Rede. Neste início, estão sendo oferecidos os cursos de Padeiro, Libras, Cuidador de Idosos, Costureira, Maquiagem, Manicure e Pedicure, Balconista de Farmácia, Assistente de Logística, Informática Básica, Assistente Administrativo, entre outros.

Pedro Daverson está ministrando o curso de Agricultura Orgânica na cidade de Capim Grosso

(BA). A agricultura orgânica é um modelo de produção caracterizado por não utilizar fertilizantes sintéticos. Segundo o instrutor, o contato com o solo não só reafirma a necessidade de empatia com a terra, como também a dependência dela.

“O manejo do solo é essencial para garantir a produtividade sustentável. Existem várias técnicas que os agricultores podem adotar para melhorar a qualidade do solo e maximizar a produção.” Ao todo, são 20 alunos, sendo 14 mulheres, “mostrando o empoderamento da mulher no campo e sua preocupação também em prover um alimento de qualidade para casa.” Pedro observou que muitas dessas mulheres são mães, donas de casa e empreendedoras que, além de buscar uma renda extra, procuram fazer mais pelo meio ambiente.

Valdeni Oliveira Maia está ministrando o curso de Padeiro Básico na cidade de Wagner (BA). A turma de alunos é composta por adultos na faixa etária de 30 a 40 anos. O instrutor está contente com o aproveitamento dos alunos nas aulas, observando que estão sempre atentos e procurando aprender ao máximo. “Alguns já trabalham na área e buscam se aperfeiçoar. Outros estão em busca do primeiro emprego. Há ainda aqueles que falam em empreender e ter o próprio negócio. Como instrutor, estou muito feliz com a dedicação de cada um deles e, mais ainda, por fazer parte do Capacita em Rede”.

Há mais de 20 anos na área de costura, Maria Esperança Oliveira já trabalhou em fábricas e lojas. Hoje, prefere atuar por conta própria. Ela possui experiência como instrutora e relata que ama ensinar, oferece cursos de Pintura em Tecidos para crianças e adolescentes de forma

voluntária. Atualmente, a costureira está ensinando a uma turma de 10 mulheres pelo Capacita em Rede; algumas trabalham em outras áreas e outras são donas de casa.

De acordo com Maria, a cidade de Santo Antônio de Jesus (BA) possui diversas fábricas nos ramos calçadista e de estofados, mas só contratam quem já sabe costurar. “Esse curso de Costura é bom também para trabalhar como autônomo. Eu mesma trabalho como autônoma e o que me falta é tempo para dar conta das encomendas que aparecem”

Saiba mais sobre o Projeto

O objetivo do projeto “Capacita em Rede” é ofertar cursos rápidos, de 50 horas presenciais, com várias frentes de atuação, de formação profissional e tecnológica, para a melhoria na qualidade de vida da população e no combate à fome.

A CNBB, seus regionais e as igrejas locais participarão no projeto com a sua capilaridade na mobilização das pessoas, com a identificação das necessidades profissionais locais, com ambiente comunitário/paroquial para a realização dos cursos, com a estrutura de matrículas e os Instituto Federais participam com a contratação dos professores, materiais didáticos e certificação.

A diretora do Instituto Federal Sul de Minas Campus Machado Aline Manke nas lives afirmou que o Capacita em Rede surge como uma proposta inovadora frente à demanda de aprendizagem profissional. “Esses cursos permitem que indivíduos de diversas idades e origens desenvolvam novas competências, ampliem seus horizontes e aumentem a sua possiblidade de progressão profissional. Cada certificado obtido é uma porta que se abre e uma nova possibilidade de realização profissional”, disse.