Arquidiocese do Rio Apresenta ArqRio Digital com Encontro para Missionários Digitais em Dezembro

(arqrio.org.br).-Evento visa fortalecer a comunhão entre influenciadores católicos e fomentar a evangelização no ambiente digital

A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro promoverá, no dia 28 de dezembro, às 8h30, o ArqRio Digital, um encontro para missionários digitais da cidade do Rio de Janeiro, que acontecerá na Catedral Metropolitana de São Sebastião. A iniciativa tem como objetivo aproximar influenciadores que se dedicam ao apostolado nas “rodovias digitais”, promover a comunhão, fortalecer o compromisso com a evangelização e ouvir suas perspectivas e demandas.

A ideia do evento surgiu a partir do projeto “La Iglesia te escucha” (A Igreja te escuta), lançado pelo Monsenhor Lucio Adrian Ruiz, secretário do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé, com o intuito de reunir evangelizadores digitais de todo o mundo. O projeto busca criar uma comunidade, construir pontes de diálogo e ser um canal de escuta no processo sinodal.

Em âmbito nacional, o projeto do Dicastério para a Comunicação gerou como desdobramento o 1º Encontro Nacional de Missionários Digitais, promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que ocorreu em 13 de julho de 2024, no Santuário Nacional de Aparecida, com o tema “Lançai vossas Redes” e o lema “Do Like ao Amém”. A Comissão Episcopal para a Comunicação Social da CNBB realizou também, nos dias 29 e 30 de outubro, um encontro com sacerdotes que evangelizam no ambiente digital.

O ArqRio Digital será a primeira iniciativa diocesana no Brasil a reunir aqueles que exercem o apostolado digital ou se reconhecem como influenciadores católicos, independentemente da categoria de seus perfis. O projeto possui dois eixos de ação: o eixo pastoral, focado no desenvolvimento espiritual das pessoas por trás dos perfis digitais, e o eixo de apoio, que visa identificar como a ArqRio, enquanto instituição, pode auxiliar essas microempresas de comunicação que se formam a partir dos influenciadores.