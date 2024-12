Arquidiocese do Rio de Janeiro promove encontro para missionários digitais

(acidigital.com).-A arquidiocese do Rio de Janeiro fará no dia 28 de dezembro, o ArqRio Digital, um encontro para missionários digitais da cidade. O encontro será na catedral metropolitana de São Sebastião às 8h30 e está com inscrições abertas.

O objetivo anunciado da arquidiocese é aproximar os influenciadores digitais católicos, promover a comunhão e o compromisso com a evangelização.

O ArqRio Digital surge do projeto global A Igreja te escuta, que visa conectar evangelizadores digitais de todo o mundo. No Brasil essa iniciativa deu origem em julho passado ao 1º Encontro Nacional de Missionários Digitais, que reuniu 80 influenciadores católicos, no Santuário Nacional Aparecida. Em outubro, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), fez um encontro que reuniu 17 padres que evangelizam no ambiente digital, na sua sede em Brasília.

O termo “missionário digital” surgiu no número 17 do Relatório Síntese do Sínodo da Sinodalidade 2023 que trata sobre os missionários no ambiente digital.

O diácono Alexandre Varela, da arquidiocese do Rio e dono do perfil O Catequista nas redes sociais, contou à ACI Digital que, depois do encontro nacional, alguns influencers da cidade continuaram se reunindo com o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta. “Desses encontros surgiu a ideia de chamar todos aqueles que têm um apostolado digital, se apresentem como católicos na internet, por qualquer tipo de rede social”, conta.

Com o encontro, a arquidiocese quer ajudar no desenvolvimento espiritual das pessoas que estão por trás dos perfis digitais. “Queremos garantir que o missionário digital tenha a possibilidade de ser amparado espiritualmente pela hierarquia da Igreja, para que aquela pessoa se torne um católico melhor e venha a influenciar melhor nas redes”, disse o diácono Varela. A arquidiocese também quer apoiar essas microempresas de comunicação formadas a partir dos influenciadores.

O encontro será no sábado, 28 de dezembro, das 8h às 12h, na Catedral Metropolitana de São Sebastião, que fica na avenida República do Chile, 245, Centro.

Para se inscrever, preencha o formulário AQUI.