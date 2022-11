AUTE, una iniciativa para evangelizar a través de las redes sociales

(romereports.com).- AUTE es una iniciativa que quiere servir como puente entre la Iglesia y el resto del mundo. Desde octubre cuentan con un perfil de Instragram para dar testimonio en Internet. Su responsable es Quique, un joven converso.





Yo siento un deseo dentro de montar un proyecto de jóvenes para jóvenes que se dedique exclusivamente a esto. Compartir un mensaje auténtico y este mensaje auténtico, osea en nuestra vida, hemos encontrado que es un mensaje de Fe.



Lo que hace unos meses comenzó siendo un proyecto particular, hoy es respaldado por un equipo de 22 jóvenes de distintas ciudades de España, Reino Unido y Chile.



El día a día lo llevamos en una modalidad online. Tenemos encuentros anuales para vernos, ahora en septiembre tenemos uno, y poder conocernos en persona, convivir, rezar juntos y trabajar en el proyecto.



Hacen falta jóvenes que sean normales: que tengan sus vidas, sus novias, sus trabajos, sus estudios; que salgan de fiesta… desde esa normalidad de vida, compartan el mensaje de Cristo a los jóvenes. Por ahora ya tienen una agenda de trabajo. Preparan eventos en ciudades españolas y lanzarán una marca de ropa. Quique anima a los jóvenes a abandonarse en Jesús para descubrir el verdadero sentido de su vida.



Yo habiendo probado en el mundo todas las propuestas ¿no?: de fiesta, de chicas… y no habiendo descubierto el sentido de mi vida, lo he descubierto de esta forma. Osea es mi experiencia. No me lo han contado, no me lo han dicho, no lo ha vivido otra persona que yo en mi carne. Yo en mi corazón. He visto que este deseo que tengo de vida es correspondido en la relación con Dios.



Hace unas semanas, en una audiencia, el Papa Francisco dirigía unas palabras a los jóvenes llamándoles a la acción en el mundo digital.

En esta era virtual y la consecuente soledad en la que caen muchos de tus compañeros, has elegido crecer como equipo, como grupo. Adelante, tended puentes, ¡jugad en equipo!



El futuro es de los jóvenes. Sin embargo, ¡cuidado! Jóvenes con dos cualidades: jóvenes con alas y con raíces. Con alas para volar y con raíces para mantenerse en el suelo. Alas para volar, para soñar, para crear; y raíces para recibir de los mayores la sabiduría que os ofrecen.



Por ahora AUTE ya posee página web así como un perfil de Instagram. Un proyecto que aún se encuentra dando sus primeros pasos pero que día a día va ganando más seguidores. Quique, junto con su equipo, cumplen con el encargo del Papa.

Utiliza un perfil de Instagram

(archivalencia.org).- Un grupo de jóvenes, muchos de ellos valencianos, ha lanzado la herramienta “AUTE”, un instrumento de evangelización con un lenguaje actual y propio de los jóvenes que ha sido creado con el objetivo de llegar a ellos con más facilidad.

“AUTE”, que viene de la palabra auténtico, utiliza fundamentalmente un perfil de Instagram para lanzar sus mensajes y “en un mundo en el que los jóvenes siguen a los ‘influencers’ de moda surgen cada vez más iniciativas de jóvenes cristianos que quieren poner luz y proponer una vida mejor, una vida que mola un juevo”, en palabras de uno de los integrantes de AUTE, el valenciano Pablo Benavent.

Este proyecto nació de la mano de Quique Mira, un joven de 25 años de Barcelona que vive actualmente en Valencia, de donde es su novia. Tras una conversión decidió lanzar su perfil personal con un deseo de ser auténtico ya que en un principio su intención no era hablar de Dios pero poco a poco vio que era necesario. “Me preguntaba qué tenía en el corazón y sentía que tenía que evangelizar, pero todo sin planearlo”, ha explicado.

Poco a poco su cuenta en la red social fue creciendo y a día de hoy tiene más de 20.000 seguidores. Tras un encuentro en Chicago para jóvenes para la nueva evangelización sintió la necesidad de hacer “un proyecto de jóvenes para jóvenes”, ha añadido.

En este primer año de proyecto han ido afianzando un equipo de 14 personas, de diferentes partes de España e incluso de fuera, y ya han empezado a gestar el proyecto. A través del perfil de Instagram, entre otras vías, lanzan vídeos con testimonios.

También han hecho una serie de vídeos bajo el título “La Parada”, en los que reflexionan de temas del día a día de los jóvenes como puede ser la fiesta o el estudio. A través de su página web también han lanzado varias secciones, las primeras de otras que llegarán próximamente, en las que por ejemplo se pueden compartir intenciones de oración o en “Palabritas” descubrir una cita bíblica y también quieren organizar algunos actos para hacer presente a Jesucristo en la calle.

La misión de “AUTE”, como ha explicado Quique Mira, “es lanzar la bomba de Jesucristo y que nazca el deseo en el joven de conocerlo más”. Para ello dividen su trabajo en tres aspectos: Kerygma, Acompañamiento y Discipulado.

En ‘Kerygma’, se lanza un primer impacto en el que se transmite “que Dios te ama, que da sentido a tu sufrimiento y que no te deja solo”. Después de ello, si alguien lo desea, le pueden acompañar para que encuentre su camino en la Iglesia y pueda ser así discípulo.

“AUTE no es un movimiento ni quiere serlo, solo es un instrumento para dar a conocer a Dios”, ha destacado Quique Mira. “Somos conscientes que un vídeo o un mensaje no cambia la vida del joven, pero puede ser el primer paso ya que lo que cambia es el seguimiento de Jesucristo dentro de la Iglesia, a través de las muchas realidades que hay”, ha añadido.

La labor de “AUTE” ya está viendo los primeros frutos y ya les llegan mensajes que gracias a algunos de lo vídeos han hecho que se acerquen a la Iglesia o que les haya dado valentía para decir que es cristiano a sus amigos e incluso compartirlo en las redes.