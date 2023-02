Blessings: una iniciativa virtual de ayuda espiritual

(romereports.com).- es una comunidad virtual que se dedica al acompañamiento espiritual de forma online. Tras la pandemia, Olatz, su fundadora, se dio cuenta de lo mucho que la gente necesitaba experimentar el amor de Dios, aunque fuese a través de una pantalla.

Dentro de Blessings hay varios contenidos. Por ejemplo, en Prayplan se ofrece una reflexión diaria sobre el Evangelio del día, ejercicios espirituales, conferencias o noticias del ámbito católico.

OLATZ ELOLA

Fundadora de Blessings

El trabajo principal de Blessings está en ‘Prayplan’, que es el acompañamiento en la fe. Lo que te decía. Mucha gente que necesita vivir la fe acompañada y, justo además, después de la pandemia nos dimos cuenta de que las distancias no eran barreras, que podíamos crear comunidades virtuales, que si hacía falta lo creábamos así, pero que la gente no estuviera sola, que la gente no viviera la fe sola.

Olatz llevaba una tienda web de decoración católica y luego decidió ir más allá y ofrecer contenidos espirituales, comenzando por su propio testimonio. Empezó a compartir el día a día de su familia, de cómo es un matrimonio en católico o también de la maternidad.

OLATZ ELOLA

Fundadora de Blessings

Así que creé un canal de YouTube, un Instagram, y ahí que nos pusimos un poco a crear el contenido que nosotros en ese momento teníamos, que era cómo vive la fe nuestra familia. Y de repente empezó ahí a llegar gente, gente y gente, que se sentía muy identificada con nuestra forma de vivir la fe y, de repente, la llamada ya no era la tienda, que también, sino las redes sociales.

Para Olatz, estar en redes sociales es importante. Dice que hay mucha gente que solo mira Instagram, por lo que considera importante que los católicos activos estén ahí presentes.

OLATZ ELOLA

Fundadora de Blessings

Las redes sociales, fíjate que son tan bonitas… Tú te acercas por primera vez a las redes y son como bellas, bonitas, están preparadas, todo tiende al postureo perfecto, pero luego rascas y hay mucha oscuridad, hay mucha soledad, hay mucho buscar y anhelar amor, y que me quieran, pero de una manera muy desordenada. Entonces, qué bonito que podamos ser un poco de luz en esa tiniebla.

Y también hay una llamada a llegar a esas periferias de las que también habla el Papa, que están ahí.

Blessings cuenta a día de hoy con más de 30.000 seguidores y acompaña diariamente en su fe a unas 80 personas.