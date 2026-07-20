Borgo Laudato si’: Líderes mundiales y expertos en IA debaten sobre el desarme

Del 14 al 16 de julio, se celebrarán tres días de trabajo en Castel Gandolfo y el Capitolio romano, que reunirán a 30 premios Nobel, representantes de 30 países, exjefes de Estado y de Gobierno, 20 destacados expertos en inteligencia artificial —entre ellos, OpenAI, Google DeepMind, AARU y Anthropic— y 30 de las universidades e instituciones de investigación más importantes del mundo. Se espera con gran interés la adopción de la Declaración de Roma para una paz desarmada y desarmante.

(vaticannews.va).-Del 14 al 16 de julio de 2026, el Vaticano, en el Borgo Laudato Si’ de los Jardines Pontificios de Castel Gandolfo, acogerá la Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War (Asamblea Mundial de Premios Nobel sobre Inteligencia Artificial y Guerra Nuclear), que reunirá a más de 200 de las personalidades más destacadas del mundo y a representantes de las principales instituciones internacionales de investigación en los ámbitos de la paz y la inteligencia artificial.

Inspirada en la nueva encíclica del Papa León XIV, Magnifica humanitas, dedicada a la protección de la persona humana en la era de la inteligencia artificial, la Asamblea se celebra en un contexto marcado por los conflictos internacionales, la inestabilidad y el agravamiento de la situación nuclear, y se inscribe en la visión del Pontífice de una «paz desarmada y desarmante».

Los trabajos culminarán con la redacción de la Declaración de Roma por una paz desarmada y desarmante en la era de la inteligencia artificial, las armas nucleares y autónomas, los nuevos protocolos digitales y los modelos emergentes de desarrollo digital. El evento concluirá el 16 de julio con una sesión solemne en el Campidoglio (Capitolio de Roma), en la Sala Giulio Cesare.

Premios Nobel, políticos y expertos en IA

Durante tres días, 30 premios Nobel, jefes de Estado y de Gobierno eméritos, 20 de los principales líderes mundiales en el campo de la inteligencia artificial —entre ellos, OpenAI, Google DeepMind, AARU y Anthropic— y 30 de las universidades e instituciones de investigación más prestigiosas del mundo debatirán, en una especie de cónclave, sobre los principales retos del mundo contemporáneo: la seguridad internacional, la gobernanza de las tecnologías emergentes, el desarme y la construcción de una economía orientada a la paz. El debate se centrará en la búsqueda de un nuevo paradigma global capaz de conjugar innovación, responsabilidad y ética.

El encuentro es promovido por la Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War (Asamblea de Premios Nobel para la Prevención de la Guerra Nuclear), Nobel Women’s Initiative (Iniciativa de las Mujeres Nobel), IPPNW – IPPNW – International Physicians for the Prevention of Nuclear War (Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear), Pugwash, el Centro Yunus, la Universidad Católica de América, la Universidad de Chicago – Laboratorio de Riesgos Existenciales, la Facultad de Medicina de Harvard, el Hospital Brigham and Women’s, la Universidad de Notre Dame, el Bulletin of the Atomic Scientists (Boletín de los Científicos Atómicos) y Soka Gakkai, con la Fundación Domus Communis desempeñando el papel de Secretaría General.

Representantes del mundo académico

Estarán presentes representantes de las principales universidades del mundo, entre ellas: la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford, la Universidad de Columbia, la Universidad de Princeton, la Universidad de California en Berkeley, el Instituto Middlebury de Estudios Internacionales de Monterey, la Universidad de Oxford, la Universidad de Mánchester, el Collège de France, la Universidad París 1 -Panthéon-Sorbonne, la Universidad de Tsinghua, la Universidad de Queen’s, la Universidad Simon Fraser, la Universidad Nacional de Australia, la Universidad de Amberes, la Universidad Pontificia de San Patricio, la Universidad de Roma Tor Vergata, el Instituto Balseiro de la Universidad del Sur de California y la Universidad Telemática Internacional UniNettuno.

La Declaración de Roma por una paz desarmada y desarmante en la era de la inteligencia artificial, las armas nucleares y autónomas, los nuevos protocolos digitales y los modelos emergentes de desarrollo digital, que se presentará al término de los trabajos, tiene por objeto definir principios y directrices para la gobernanza de la inteligencia artificial, promoviendo una visión de la seguridad internacional basada en la cooperación, la dignidad humana, el desarrollo integral y la paz entre los pueblos.