Camboya: Un misionero denuncia la esclavitud de las estafas en línea

Los centros de estafa proliferan en la nación asiática, donde miles de personas, en su mayoría migrantes, se ven obligadas a realizar estafas digitales que generan un colosal negocio ilegal. Padre Will Conquer: «Trabajan segregados día y noche, sin parar, a menudo sin paga y con poca comida. ¿Descansan? Solo medio día al mes». Para ocultarlos, se han construido complejos turísticos y casinos, que son solo una tapadera.

(vaticannews.va).-Ciudades donde edificios enteros están en manos de organizaciones criminales, donde vastos terrenos se compran con dinero de la mafia, donde muchos barrios albergan complejos turísticos con deslumbrantes casinos y modernos restaurantes donde es un milagro ver a un solo cliente jugando a la ruleta o tomando una copa. Estas aparentes ciudades esconden un secreto trágico: los habitantes de esas tierras, esos edificios, esos restaurantes y esos casinos son esclavos modernos que, lejos de miradas indiscretas y de las fuerzas del orden, trabajan día y noche para alimentar el gran negocio del fraude en línea.

El sueño de un futuro mejor

Esto es lo que ocurre en Sihanoukville, al sur de Camboya, que mira al golfo de Tailandia y está a poco más de diez kilómetros del aeropuerto internacional, puerta de entrada fácil para miles de migrantes que llegan cada año a la nación asiática convencidos de que pueden asegurarse un futuro mejor, pero que en realidad se encuentran convertidos en engranajes de centros de estafa, en defraudadores que generan ganancias vertiginosas, como si fueran gallinas de huevos de oro.

Centro de estafas en Camboya

Dinero sucio para blanquear

El padre Will Conquer, misionero de origen francés y miembro de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, ve a diario cómo los frutos de la corrupción proliferan en esas calles. «Allí», declaró a los medios vaticanos, «hay muchos Maserati y Ferraris aparcados, porque quienes dirigen los centros de estafa tienen prisa por esconder y blanquear su dinero negro. Compran terrenos a precios exorbitantes: con el coste ahora prohibitivo, ya nadie vive aquí; no conozco a nadie que tenga casa. El dinero invertido en la ciudad es solo dinero oculto de la mafia. Camboya solía ser un país pobre; ahora hay más Maserati en Sihanoukville que en Mónaco».

Engaños complejos

Los esclavos de los centros de estafa son miles de hombres y mujeres que soñaron con un trabajo honesto y que nunca imaginaron que terminarían detrás de una computadora ejecutando estafas que van desde aplicaciones falsas de compra de criptomonedas hasta sitios de comercio electrónico falsos, hasta estafas románticas: el engaño romántico que engaña a corazones solitarios desprevenidos para que paguen grandes sumas de dinero después de atraerlos con perfiles falsos en las redes sociales.

Centro de estafas en Camboya

Sin descanso y poca comida

Estos estafadores forzados, a quienes el Padre Conquer conoce bien porque intenta ayudarlos como puede, provienen no solo de países vecinos, sino también de naciones pobres de todo el mundo: «Trabajan día y noche, durmiendo y comiendo en esos centros sin poder salir, aislados de todo y de todos. Solo tienen medio día libre al mes, y tres o cuatro veces por semana ni siquiera ven la luz del día. Muchos sufren depresión y ansiedad. Los hombres desarrollan obesidad, mientras que las mujeres, anorexia».

Sistema sutil y eficaz

El sistema empleado por las organizaciones criminales es tan sutil como efectivo. Quienes llegan a Camboya para trabajar en un centro de estafas no son plenamente conscientes de que entran en un mundo completamente ilegal, una auténtica nueva estructura de pecado, como la llama el Padre Conquer. Por ejemplo, una mujer podría estar a cargo de la comercialización de un sitio web de casino falso, otra de la distribución de naipes en línea, un hombre podría estar a cargo de la contabilidad financiera y otro más de la limpieza de las instalaciones. «Al final, todos son responsables del mal, pero nadie se da cuenta porque la estafa se diluye. Es una división moral del trabajo diseñada para que nadie se sienta completamente culpable».

Falsas promesas

Y luego está el engaño. A estos esclavos los atraen a Camboya con la promesa de un trabajo bien remunerado. Pero entonces, al llegar, se activa la trampa, revela el sacerdote: «Te dicen: Te pago mil dólares al mes si me haces ganar diez mil. Una meta que nadie alcanza jamás. Así que, para sobrevivir, muchos se endeudan con sus ‘patrones’, entrando en un círculo vicioso del que no hay salida. Y a los que no pagan sus deudas —casi todos— incluso les confiscan el pasaporte y no les pagan el salario. Solo les dan un poco de comida para sobrevivir».

La libertad a un alto precio

Quien intenta recuperar su libertad se ve obligado a buscar un familiar o amigo que lo sustituya, aparentemente atraído a Camboya por una trampa turbia: «A menudo hemos oído historias de chicas que han enviado a sus mejores amigas fotos sugerentes de la playa con mensajes como: ‘He encontrado un trabajo fantástico, ven a trabajar aquí tú también, estaremos genial juntas'».

El compromiso de la Iglesia

Durante tres años, la Iglesia local ha brindado atención pastoral a los trabajadores de los «scam center»: Cáritas gestiona un centro de acogida para todos los esclavos que logran escapar o para aquellos liberados por la policía y, posteriormente, repatriados a sus países de origen; las Hijas de la Caridad, las Adoratrices y las Hermanas del Buen Pastor los atienden, brindándoles todo el apoyo práctico, psicológico y espiritual posible. Además, existen asociaciones protestantes, con las que colaboran los católicos, que se dedican a la defensa, el apoyo y la promoción, incluyendo la legal.

Fenómeno en expansión

Pero eso no es todo. El fenómeno de los centros de estafa, que además de fraudes en línea también oculta delitos relacionados con la pornografía infantil y la pederastia, mueve una enorme cantidad de dinero que ni siquiera se vio afectada por la guerra del año pasado con Tailandia. En 2025, recuerda el Padre Conquer, «también hubo un colapso del turismo sumado a los altos aranceles estadounidenses. Pues bien, nada cambió: el sistema siguió funcionando sin repercusiones».

Asia infectada

De lo que sí está seguro el misionero es de que el cáncer de los centros de estafa está infectando a toda Asia: «Ahora, muchas de estas instalaciones, que blanquean dinero de las mafias de todo el mundo, también se están trasladando a Sri Lanka. Así que ya no se trata solo del llamado Triángulo de Oro: Laos, Camboya y Myanmar. Las mafias tienen tanto poder económico que lo usarán para obligar a los gobiernos más débiles a establecer estos perversos centros de corrupción dentro de sus fronteras».