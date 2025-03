Caminos de Arte y Fe: estas son las Apps para romper las barreras cognitivas y sensoriales

(weca.it).-El 19 de febrero de 2025, en la sala «Juan Pablo II» del Palacio Arzobispal-Museo Diocesano de Agrigento (Mudia), se presentaron las aplicaciones y nuevas herramientas para romper las barreras cognitivas para el conocimiento de los Caminos de Arte y Fe de la Arquidiócesis de Agrigento: la Catedral Basílica «San Gerlando», las obras del Museo Diocesano y la Iglesia de S. Maria dei Greci construida sobre el templo griego.

En estos momentos, Giuseppe Cumbo, vicario general de la archidiócesis de Agrigento, Giuseppe Pontillo, director de la Oficina de la BBC y párroco de la Catedral, Domenica Brancato, directora de Mudia, Francesco Di Paolo, profesor de la carrera de arquitectura de la Unipa, Roberto Albergoni por Agrigento, capital italiana de la cultura, Michele Zambuto por el orden de ingenieros, Piero Fiaccabbrino por el Colegio de Arquitectos, Rosario Genchi y los colaboradores curatoriales de la convocatoria MIC PNRR, Benedetto Sciarrabbone, comisario experto en electrónica de la parte hardware del proyecto y Nicola Palmeri, informático que desarrolló las aplicaciones y el ecosistema digital específico del proyecto. (ver aquí)

MUDIA VR APP (más)

Gracias a la avanzada tecnología de la Realidad Virtual, los espectadores ahora tienen la oportunidad de sumergirse en cuatro épocas históricas diferentes de la Catedral de Agrigento: Normanda (aquí), Chiaramontana (aquí), Renacimiento (aquí), Barroco (aquí)

Esta herramienta inmersiva permite recorrer las distintas fases de construcción y las evoluciones arquitectónicas que han dado forma al monumento a lo largo de los siglos. Con auriculares de realidad virtual, los usuarios pueden explorar virtualmente el interior del edificio, admirando de cerca los detalles artísticos y arquitectónicos distintivos de cada período histórico. Esta experiencia no solo enriquece la comprensión histórica y cultural de los visitantes, sino que también establece un vínculo visual entre el pasado y el presente de esta estructura icónica. Cada época histórica se presenta en detalle en una página dedicada. Otro proyecto de reconstrucción importante se refiere a la iglesia de Santa Maria dei Greci, construida sobre un templo que data de la época griega de la ciudad de Agrigento.

ETIQUETA DE APLICACIÓN (ir)

La aplicación Tag fue desarrollada para mejorar la accesibilidad y la interacción con los puntos de interés (POI) en los espacios de Mudia, utilizando la tecnología Near Field Communication (NFC). Esta tecnología permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre dispositivos compatibles, como teléfonos inteligentes y etiquetas NFC integradas en placas de identificación o paneles informativos. A diferencia de los códigos QR que requieren alineación visual para escanear, las etiquetas NFC funcionan mediante un simple contacto, lo que las hace especialmente útiles para los usuarios ciegos o con discapacidad visual.

La principal característica de la App Tag es su capacidad para ofrecer una experiencia intuitiva y accesible a todos los usuarios.

Los puntos de interés están equipados con etiquetas NFC que contienen datos digitales y también son marcadores en braille. Los usuarios ciegos pueden localizar fácilmente estos puntos gracias al relieve Braille, colocar su dispositivo móvil en la etiqueta y recibir inmediatamente contenido de audio que describe el PDI en detalle.

Este modo de interacción ofrece varias ventajas sobre los códigos QR tradicionales: no se requiere ninguna acción visual para acceder a la información, lo que hace que el proceso sea mucho más accesible para las personas con discapacidad visual. Además, la aplicación puede proporcionar descripciones de audio ricas y atractivas, mejorando significativamente la experiencia del visitante y proporcionando contexto e historia de una manera más efectiva y personal.

Por lo tanto, el NFC App Tag demuestra ser una herramienta esencial para hacer que la cultura y el arte sean más accesibles, eliminando barreras físicas y sensoriales y promoviendo una experiencia inclusiva para todos los usuarios. Este enfoque innovador no solo mejora el acceso a la información, sino que también enriquece la participación de los visitantes, ofreciendo una nueva dimensión a las visitas culturales e históricas.

APLICACIÓN TOTEM (ir)

Discover AppTotem ofrece un modo de uso intuitivo y accesible. Podrás elegir entre italiano, inglés, alemán, francés y español con un simple toque y dejarte recibir por un avatar 3D que hablará el idioma seleccionado. El avatar guiará al visitante a través de las distintas secciones del museo, enriqueciendo la visita con diagramas, mapas e imágenes detalladas. Los avatares 3D, disponibles en diferentes etnias, hacen que la experiencia sea aún más personalizada e inclusiva. Pero eso no es todo: AppTotem también incluye vídeos con actores reales que, utilizando la lengua de signos LIS, proporcionan información esencial de forma clara e inclusiva. Visita el museo de una forma completamente nueva con AppTotem, la app que pone la tecnología al servicio de la cultura.

Aplicación INTERACTIVE BOOK (ir)

The Interactive Book App, ¡innovación en el campo de los libros digitales! Esta aplicación transforma un libro virtual en una plataforma multimedia dinámica. Imagínese un libro con páginas A3 o más grandes, acompañado de un proyector conectado a una PC con Windows, iluminando cada doble página abierta con contenido vívido y atractivo.

Frame del video App Libro interattivo

L’AppLibro Interattivo non si limita a visualizzare immagini, video e testi; è progettata per tenere conto della geometria dell’insieme libro e proiettore, garantendo che ogni pagina proiettata sia perfettamente allineata con il contenuto. In più, simula l’effetto dello sfogliare fino a 8 pagine, creando un’esperienza visiva così reale che sembrerà di girare realmente le pagine del libro. Prima di generare l’eseguibile, è possibile caricare vari tipi di contenuti, personalizzando ogni presentazione a seconda delle necessità. AppLibro Interattivo è molto più di un libro: è una finestra su un mondo di apprendimento e intrattenimento, che eleva ogni lettura a un’esperienza interattiva e immersiva.

App TavoloTouch (vai)

L’applicazione TavoloTouch è stata progettata specificamente per funzionare su dispositivi con schermi touch di grandi dimensioni. L’interfaccia utente è ottimizzata per facilitare l’accessibilità: i pulsanti, ad esempio, sono strategicamente posizionati nella parte inferiore dello schermo per essere facilmente raggiungibili. Questa caratteristica rende l’app particolarmente adatta per schermi installati in ambienti pubblici o per presentazioni interattive. Inoltre, TavoloTouch è dotata di un sistema di aggiornamento remoto, il che significa che può essere aggiornata e ampliata senza interventi diretti sul dispositivo, garantendo così continuità e efficienza nel tempo. Questa funzionalità è essenziale per mantenere l’applicazione al passo con le ultime innovazioni tecnologiche e le esigenze degli utenti. Un altro punto di forza di TavoloTouch è l’integrazione di assistenti virtuali tridimensionali multilingua. Questi assistenti sono progettati per fornire descrizioni dettagliate e coinvolgenti dei luoghi esposti, come la Cattedrale e il Museo associato. L’esperienza immersiva offerta dagli assistenti 3D arricchisce la visita degli utenti, rendendo l’informazione non solo più accessibile, ma anche più intrigante.

El uso de tecnologías avanzadas y la atención a la accesibilidad hacen de TavoloTouch una opción ideal para museos, galerías de arte y otras instituciones culturales que desean modernizar la interacción con los visitantes y mejorar la experiencia educativa mediante el uso de la tecnología. La accesibilidad es uno de los pilares de TavoloTouch, que no solo ofrece una interfaz de usuario intuitiva, sino que también está equipado con funciones avanzadas para que el contenido sea accesible para todos los visitantes, independientemente de sus capacidades físicas o cognitivas. Por ejemplo, la aplicación admite la ampliación del texto y la adaptación del contraste para ayudar a los usuarios con discapacidad visual, así como proporcionar descripciones de audio de las obras y los lugares, que son de gran ayuda para los visitantes ciegos o con discapacidad visual.

TableTouch para los más pequeños

Otro aspecto innovador de TavoloTouch es su capacidad de ofrecer múltiples vistas de las tomas de la catedral y de las obras expuestas en el museo. Los usuarios pueden elegir entre diferentes ángulos y zooms detallados, lo que les permite explorar virtualmente cada rincón de las obras de arte y la arquitectura. Esto no solo enriquece la experiencia visual, sino que también permite que aquellos que no pueden visitar físicamente el sitio disfruten de la belleza y el detalle de las exhibiciones.

Además, TavoloTouch ofrece una interacción personalizada, permitiendo a los usuarios seleccionar rutas específicas a través de la aplicación en función de sus intereses y tiempo disponible. Esto hace que la visita virtual sea aún más efectiva y agradable, ya que cada usuario puede construir una experiencia a medida que refleje sus preferencias y necesidades. En general, TavoloTouch es más que una simple aplicación; Es una herramienta poderosa que transforma el acceso a la cultura y el arte, haciéndolo más inclusivo, interactivo y enriquecedor. Esta tecnología no solo mejora la experiencia del visitante, sino que también abre nuevas posibilidades para la educación y la participación en el sector cultural.

La aplicación «Mudia A.I.» aprovecha el poder de ChatGPT para ofrecer una experiencia interactiva e informativa a los visitantes del Museo Diocesano de Mudia y, por separado, de la Catedral de Agrigento. Esta aplicación avanzada destaca por su capacidad para procesar información detallada contenida en una biblioteca de archivos PDF, cargada específicamente para enriquecer el conocimiento de los visitantes sobre las colecciones del museo y la catedral histórica.

Pregúntale a Mudia A.I.

La Aplicación permite al usuario disponer:

Interfaz personalizada de ChatGPT

«Mudia A.I.» utiliza ChatGPT para interpretar y responder preguntas específicas basadas en el contenido de los PDF relacionadas con las obras de arte, los artefactos y los aspectos arquitectónicos de la Catedral de Agrigento y el museo.

Soporte multilingüe

Diseñada para adaptarse a una audiencia internacional, la aplicación ofrece respuestas en varios idiomas, utilizando tecnologías de traducción y procesamiento de lenguaje natural de última generación.

Interacción personalizada

Los usuarios pueden interactuar directamente con la aplicación para obtener detalles en profundidad, como el contexto histórico de una obra o las especificaciones arquitectónicas de partes de la catedral

Navegación intuitiva

Con una interfaz de usuario fácil de navegar, «Mudia A.I.» es accesible incluso para aquellos que no son particularmente expertos en tecnología, lo que garantiza que todos los visitantes puedan aprovechar sus funciones.

Accesibilidad avanzada

La aplicación incluye funciones como texto de alto contraste y lectura en voz alta, lo que facilita el acceso a los visitantes con diferentes necesidades.

Beneficios de usar «Mudia A.I.»

Educational Insights: Acceso directo a información detallada que mejora significativamente el aprendizaje durante la visita.

Estimular la interactividad: Interactuar con ChatGPT atrae a los visitantes a explorar más allá de lo superficial, ofreciendo una comprensión más profunda de las exhibiciones.

Inclusión y accesibilidad: Gracias a su soporte multilingüe y sus funciones accesibles, la aplicación es útil para un público amplio, ya que rompe las barreras lingüísticas y facilita la experiencia de los visitantes con discapacidad.

«Mudia A.I.» no es solo un asistente virtual, sino un compañero indispensable que transforma la visita al Museo Diocesano de Mudia y a la Catedral de Agrigento en una experiencia educativa, interactiva y profundamente personal, aprovechando al máximo las modernas tecnologías de IA.