Canales de YouTube para despertar el amor por los viajes

No te pierdas estos videos sobre viajes para ver en familia

(compartirenfamilia.com).-Gracias a los avances tecnológicos podemos decir con seguridad que hoy las distancias se achican. Aunque no hay nada que se compare con la experiencia real de realizar viajes, de verlo con nuestros propios ojos y de vivirlo en carne propia, el vasto alcance digital nos ayuda a poder vislumbrar un poco de los lugares que quizás nos gustaría visitar. O, por qué no, conocer nuevas ciudades, paisajes o países que no sabíamos que nos iban a gustar tanto.

Para muchos de nosotros, hoy por hoy, viajar en familia no es nada fácil. Ya sea por cuestiones económicas, por compromisos familiares o laborales y por muchas razones más, apartar el tiempo y dinero para realizar viajes está lejos de ser algo alcanzable para todo el mundo. Pero, si bien es difícil para muchos, la realidad es que es un privilegio para todos: viajar es una inversión. Una inversión que vale toda la pena.

Todos tenemos en nuestro haber un viaje que nos marcó durante nuestras vidas, algún “lugar en el mundo” al que quizás quisiéramos mudarnos o un destino pendiente por conocer que nos quema en las manos. Es indudable que viajar no solo genera experiencias nuevas y ricas para todas las edades, sino que también nos ayuda a abrir nuestra mente a otras culturas, personas, ampliar la mirada y tomar consciencia de lo importante, entre otras cosas.

La importancias de los viajes en familia

Ahora, la trama suele complicarse cuando se amplía la familia. De repente nuestros planes trotamundos se ven incluyendo destinos que apelen al divertimento de los peques, actividades kids friendly y menús infantiles. Por supuesto que, como el resto de nuestras vidas, nuestros viajes también cambian y deben cambiar cuando ampliamos la familia, para darle cabida y espacio de disfrute a los nuevos integrantes. Pero eso no quiere decir que se terminaron nuestros viajes pendientes, no señor.

Para los amantes de viajar no hay nada más lindo que compartir esa pasión con la familia. es por esto que te compartimos 4 canales de YouTube que no te podés perder si te gusta o gustaría viajar.

Pero tampoco hace falta ser fan de viajar para disfrutarlos: si quizás no sos tan amante de viajar, a lo mejor te descubres a vos mismo interesado por algún destino que estos canales te proponen. Y una última salvedad: se trata de canales que podés disfrutar en familia.

Si bien no están orientados ni hechos precisamente para niños, estos vídeos pueden ser vistos en casa, pueden proporcionarnos datos curiosos sobre la vida y cultura de otros países, pueden informarnos sobre historia y, muy importante, pueden motivarnos a nosotros y a nuestros hijos a despertar o avivar las ganas de viajar por el mundo.

alanxelmundo

Alan nos deleita con sus vídeos viajando alrededor del mundo hace años. Desde sus primeros viajes, cámara en mano y vídeos caseros, hasta los últimos con producción y hermosas ediciones. Un canal apto para todo público y muy rico: con hermosas imágenes, un lenguaje accesible, datos curiosos, historia y geografía, un narrador muy divertido y con mucha info muy útil para emprender viajes para el recuerdo. Muy ameno para ver con niños. Imperdible.

Luisito Comunica

Luisito es uno de los reyes de las preguntas curiosas sobre viajes. No solo viaja por todos lados y nos lo comparte, sino que se pregunta (y responde) cosas que cualquiera de nosotros también se podría llegar a preguntar. Desde cómo es un supermercado en Corea del Sur a cómo es vivir en el Polo Norte. Lo podemos encontrar caminando por glaciares, aprendiendo artes marciales en Asia o arriba de un tren de bambú. Vídeos únicos, divertidos, curiosos y tan solo a un clic de distancia.

Molaviajar

Claro que si mola. Estos viajeros nos llevan por todos lados contándonos cada detalle de los lugares que visitan. Humor, energía e información muy valiosa. Nos ofrecen guías sobre zonas específicas así como información útil para el viajero, no importa a donde vayas. Precios y tours súper útiles. Esta pareja española lo vive en grande y nos lo transmite en cada toma.

Mochiadictos

¿Acaso es posible viajar por el mundo siendo una familia de 4, con 2 niños pequeños? Si alguna vez te lo preguntaste, esta familia nos confirma que no solo es posible sino que también está buenísimo. Un canal en crecimiento que nos comparte las aventuras de una familia que no se queda con las ganas de nada cuando de viajar se trata. Como dice el título de uno de sus vídeos “vivir viajando en familia es posible”.