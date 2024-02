Catequesis y nuevas herramientas digitales: ¿una posible combinación?

(weca.it).-Concretamente, para afrontar la catequesis de las nuevas generaciones de manera concreta con los nuevos medios digitales, es oportuno partir de una reflexión sobre los objetivos y los contenidos, proponiendo métodos e iniciativas que no son improvisados, sino fruto de una cuidadosa preparación, posiblemente concebida no por catequistas individuales, sino por un grupo, mejor aún si es interparroquial o diocesano, para confrontar ideas, experimentos, verificaciones.

Se pueden identificar una serie de posibilidades, que van desde la aplicación de las nuevas potencialidades digitales a las herramientas y métodos tradicionales hasta las posibilidades más innovadoras, como las que representan los videojuegos.

Revisando los métodos tradicionales.

El interés que muestran los niños y jóvenes por el disfrute del cine y la música puede favorecer la reanudación del uso de los cineclubes, eligiendo películas enteras o seleccionando clips cortos especialmente expresivos, aprovechando también las ventajas del streaming online.

Un espacio original y atractivo es el de la catequesis con arte, utilizando entornos de visita virtual o utilizando plataformas para la presentación de recorridos ilustrativos de obras de arte y objetos del patrimonio cultural, para dar a conocer la historia de la Iglesia y el pensamiento teológico-pastoral. BeWeB, el portal del patrimonio cultural de las diócesis italianas, ofrece numerosas ideas y herramientas en este sentido.

El mundo de los videojuegos.

Se anuncia un terreno completamente nuevo con nuevas plataformas digitales, como el metaverso, y técnicas de Inteligencia Artificial como ChatGPT. Estas tecnologías ya están ampliamente adoptadas en el ámbito de los videojuegos, un entorno muy popular entre las generaciones más jóvenes, hasta el punto de imponerse, en algunos casos con éxito, como auténticos modelos culturales. Tal vez sería oportuno examinar sus características y proponer a los agentes pastorales una guía sobre lo que ofrece el mercado, con evaluaciones de las características técnicas, la tipología y el entorno, los modelos de valor propuestos, el valor educativo, para ayudarles a comprender sus efectos culturales y su potencial formativo.

Se trata de fenómenos de nicho, pero por su naturaleza son puntos de referencia para comunidades de jugadores muy activos, ya que los videojuegos se están convirtiendo cada vez más en entornos reales en los que los jugadores compiten de forma interactiva con muchos otros en todas partes del mundo. Con las nuevas plataformas, como Roblox o Minecraft, es más fácil crear nuevos videojuegos e interactuar con las comunidades de desarrolladores. De esta forma, también es posible proponer videojuegos con temática religiosa, o que se inspiren en modelos de valores inspirados en el cristianismo. Un ejemplo es el grupo Catholic Gamers, en la red social Reddit.

Experiencias recientes comienzan a proponer la construcción de ambientes tridimensionales interactivos que cuentan la vida de los santos o proponen desafíos sobre el conocimiento de la Biblia. Entre ellos se encuentra «Acutis Game», que ofrece un entorno «inmersivo», con técnicas de metaverso, sobre la vida del beato Carlo Acutis.

Sin embargo, para abordar el desarrollo de un videojuego, es necesario adquirir habilidades específicas para diseñar y hacer atractivo su uso. Las plataformas disponibles facilitan el desarrollo, que sin embargo requiere habilidades y un compromiso que no es ocasional, si se desean resultados apreciables, que puedan hacer frente a productos profesionales. Se necesitan buenas ideas, la elección de las herramientas «adecuadas», que no siempre son las que se pueden encontrar de forma gratuita, un fuerte compromiso de tiempo.

Appare comunque importante rendere presente e visibile l’ispirazione cristiana anche nel mondo dei videogiochi, che promette di espandersi ulteriormente nel metaverso.

Linguaggio e contenuti nel contesto digitale.

La catechesi, come esperienza educativa e compito ecclesiale, non deve però subire il fascino dell’innovazione a tutti i costi. Il mondo digitale si presta a creare con facilità presentazioni mediali di grande attrattiva. Ma non tutti i contenuti sono adatti per una “traduzione” con il linguaggio digitale. I contenuti informativi, narrativi e storici sono quelli più idonei ad essere presentati con gli strumenti digitali, però le “narrazioni” digitali richiedono grande cura nel pensare i vari momenti del racconto (lo “storyboard” o palinsesto) e nelle ricostruzioni virtuali, che devono essere finalizzate a facilitare la comprensione del messaggio e la memorizzazione dei contenuti, non solo a suscitare un interesse momentaneo.

Ci sono poi aspetti importanti nella trasmissione della fede che è impossibile delegare agli strumenti, siano essi tradizionali o innovativi, perché hanno a che fare con le esperienze di vita: il senso dell’esistenza, la relazione con il Signore Gesù e la presenza di Dio nella propria vita, il mistero rivelato dell’Incarnazione e della Redenzione, e altri ancora.

En una cultura fuertemente permeada por el individualismo e inmersa en el entorno digital, corremos el riesgo de tener una cantidad increíble de información pero perder las conexiones de significado, terminando perpetuamente conectados y terriblemente aislados y solos.

Con respecto a esta situación cultural, el catequista tiene también la tarea de ayudar a los jóvenes a encontrar el camino para crecer en humanidad en esta era digital.

Si el Señor vino porque tenemos vida, y la tenemos en abundancia, el compromiso del cristiano es mostrar la verdadera vida, evitando las sugerencias de la vida digital.