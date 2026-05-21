CCEE: anunciar el Evangelio en ambientes digitales

Concluye en Roma el encuentro de los portavoces y responsables de prensa de las Conferencias Episcopales de Europa, organizado por la Conferencia Episcopal Italiana y la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Entre los temas centrales del congreso – en el que participaron especialistas y expertos en comunicación – el impacto de la inteligencia artificial, la gestión de las crisis eclesiales y el uso de las redes sociales por parte de los sacerdotes.

(vaticannews.va).-«La Iglesia en Europa y su misión digital»: Este fue el tema del encuentro de los portavoces y responsables de prensa de las Conferencias Episcopales de Europa, organizado por el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) y celebrado, del 5 al 7 de mayo pasados, por la Conferencia Episcopal Italiana y la Pontificia Universidad de la Santa Cruz.

Enfoque en la persona humana

La apertura de los trabajos estuvo a cargo de Mons. Gintaras Linas Grušas, arzobispo de Vilna y presidente del CCEE, quien explicó en su intervención que la comunicación eclesial debe permanecer centrada en la persona humana, favoreciendo el encuentro, la confianza y la comunión más que la polarización y la división. En el fondo —recordó el prelado— el mundo digital no es un universo paralelo, sino un territorio real habitado por personas reales, con sus preguntas, sus heridas, sus esperanzas y sus deseos.

Mons. Ruiz: encontrar sentido en los espacios digitales

De especial importancia fue también la primera sesión de trabajo, en la que la intervención de Mons. Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación, puso de relieve que la misión digital no consiste simplemente en el uso de la tecnología o en la producción de contenidos, sino que se refiere al modo en que la Iglesia anuncia hoy el Evangelio. Porque —afirmó Mons. Ruiz— las personas viven, se comunican y buscan sentido también en los espacios digitales. Y la Iglesia está llamada a habitar estos ambientes con autenticidad y significado.

Inteligencia artificial y gestión de crisis

En el congreso también se dedicó amplio espacio a la reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación eclesial, así como al intercambio sobre el uso de las redes sociales por parte de los sacerdotes y la gestión de las crisis comunicativas que pueden surgir dentro de los distintos contextos eclesiales.

El próximo encuentro de portavoces y responsables de prensa de las conferencias episcopales de Europa se celebrará del 5 al 7 de mayo de 2027 en Sofía, Bulgaria.