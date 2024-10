Cebitepal-Media Training para obispos y comunicadores católicos: Aprendizaje en manejo de crisis poniendo en el centro a las víctimas

(adn.celam.org).-El Cebitepal- Celam organizó su tercer entrenamiento en medios del año en nuestro continente. Esta vez fue el turno de la Región Cono Sur y de modo presencial en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El tema: “Media training y estrategias de comunicación en situaciones de crisis”, del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2024. Desde el Cebitepal participaron personalmente en la dirección de este espacio el padre Fabio Antunes do Nascimento, director de Cebitepal, y la Lic. Janaína Santos, coordinadora del Cebitepal. Y pedimos para esta nota su opinión al obispo argentino de la diócesis de Bariloche, monseñor Juan Carlos Ares.

Janaína Santos: “Comunicación comprometida con la verdad”

Pregunta: Su balance de esta semana en Argentina, entrenando obispos y laicos del mundo de la comunicación eclesial del Cono Sur.

Respuesta: Ha sido una experiencia verdaderamente transformadora. No solo en términos técnicos y estratégicos en la dinámica de la comunicación en situaciones de crisis, especialmente en un tema tan sensible como los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, sino también en lo que respecta al cambio interno y la comprensión sobre la centralidad de la víctima en esa comunicación. Nos enfocamos en estrategias de comunicación, pero sobre todo en la importancia de acciones efectivas de protección y cuidado, asegurando que nuestros espacios eclesiales sean seguros para todas y todos.

Fue una semana intensa, llena de tensiones y aprendizajes profundos. Las experiencias prácticas de media training, que incluyeron entrevistas en radio, televisión, conferencias de prensa y el manejo de crisis en redes sociales, marcaron a todos los participantes. Cada ejercicio fue diseñado para enfrentar situaciones reales, lo que ayudó a fortalecer las habilidades de comunicación en entornos de alta presión.

Además, contamos con la valiosa participación de renombrados expertos de Argentina, Ecuador y Brasil, quienes nos guiaron para profundizar en los aspectos más complejos de la comunicación en situaciones de crisis. Esta combinación de teoría y práctica permitió a los participantes desarrollar un enfoque integral y profundo sobre cómo gestionar la comunicación en estos contextos tan delicados, especialmente cuando se abordan temas sensibles como los abusos dentro de la Iglesia.

P: ¿Cuáles fueron, en su opinión, los temas que más “prendieron” entre los asistentes, qué los entusiasmó con mayor fuerza?

R: Uno de los puntos más destacados del curso de media training fueron, sin duda, las prácticas de entrevistas, que se convirtieron en el pilar de la formación. Estas entrevistas fueron diseñadas específicamente para cada país, con preguntas individualizadas sobre los contextos de abusos, lo que exigió mucho más de los participantes al tener que enfrentar preguntas difíciles y respuestas directas para los periodistas.

Otro momento clave fueron las conferencias de prensa, donde los estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad Católica Argentina (UCA) que colaboró activamente, facilitando sus estudios y laboratorios de comunicación para las prácticas. Esta interacción entre los participantes y los futuros periodistas generó un entorno realista y dinámico, lo que entusiasmó mucho a los asistentes, quienes se sintieron retados a mejorar su desempeño en situaciones de crisis.

P: ¿Cómo fueron esas mañanas en la Universidad Católica, poniendo a los obispos a prueba ante las radios y las teles, en esas simulaciones de entrenamiento mediático?

La colaboración de la Universidad Católica Argentina (UCA) fue fundamental para el éxito del curso. En el primer día de media training, los participantes tuvieron la oportunidad de realizar simulaciones en estudios de televisión y radio, siendo entrevistados por periodistas de la universidad, de la prensa argentina y por comunicadores católicos de la agencia de noticias AICA y Signis Argentina.

Durante la segunda mañana del entrenamiento, las entrevistas colectivas ofrecieron una experiencia intensa de conferencias de prensa, con la presencia de 40 estudiantes de periodismo. A cada cierre de conferencia, el profesor Hernán Cappiello, periodista del diario La Nación y director del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Periodismo de la UCA, evaluaba el desempeño de los alumnos, ofreciendo sugerencias para mejorar tanto las preguntas como para profundizar en las discusiones sobre las temáticas de abusos. Sus observaciones fueron clave para que los participantes pudieran afinar sus habilidades y enfrentar con mayor rigor los desafíos de la comunicación en situaciones de crisis.

Fue una experiencia impactante, especialmente para muchos de los participantes que nunca antes habían enfrentado una conferencia de prensa en un entorno tan realista.

P: Usted ha organizado todos los media Training para obispos de este año para Cebitepal: comentarios resonancias, aspectos a destacar.

R: El curso en Argentina es la tercera edición de esta formación. Junto con las actividades realizadas en Panamá en mayo y en Brasil en junio, hemos capacitado a 60 obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos de América Latina y el Caribe, brindándoles mayor seguridad y estrategias para enfrentar las realidades de los abusos en sus países, no solo en términos de comunicación, sino también en protección, cuidado y prevención.

Aunque el tema de los abusos es un desafío enorme, ya que afecta profundamente la historia, especialmente de las mujeres en diversos contextos —no solo en los espacios eclesiales, sino también en el ámbito laboral, familiar y otros—, ha sido muy gratificante facilitar ese cambio de mirada. Creo firmemente que quienes participan en este curso no salen siendo los mismos. Me alegra enormemente saber que estamos contribuyendo a construir espacios más seguros en la Iglesia y, sobre todo, a desarrollar estrategias de comunicación que sean transparentes y promuevan un cambio en la estructura y cultura que han permitido los abusos. Es una comunicación comprometida con la verdad.

Padre Fabio Antúnes do Nascimento: Tolerancia cero en casos de abuso

“Esta es la tercera edición del Curso Media Training para situaciones de crisis por temas de abusos. El balance es muy positivo pues con la experiencia de los cursos anteriores llegamos a un formato técnico y de contenido muy satisfactorio.

En este curso contamos con la participación de obispos, sacerdotes, religiosas y laicos que actúan en su Iglesia particular y conferencia episcopal, el que califica el desarrollo del curso. Contamos con el suporte técnico de la UCA y expertos en comunicación y en la temática de los abusos.

La dinámica del curso marca la búsqueda de un cambio de paradigma en la Iglesia para responder de forma más acertiva a situaciones de crisis y la manera proactiva de comunicar con transparencia y verdad en los procesos de denuncias de abusos.

La centralidad de las víctimas y la tolerancia cero son los marcos fundamentales de ese nuevo paradigma. Agradecemos a la Iglesia de Argentina en su conferencia episcopal, UCA, los expertos que actuaron en el curso, los representantes de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y México que asistieron al curso, como también la Obras Misionales Pontificias que nos recibio en su casa.”

Monseñor Juan Carlos Ares: “Compartimos las cosas que nos dolían”

“Lo que hemos experimentado esta semana fue muy bueno en cuanto a tener herramientas para poder comunicar y de forma práctica en televisión, en radio, cómo estar ante los medios, en conferencias de prensa, en temas tan candentes como son situaciones de crisis, o abusos de menores cometidos por integrantes de la Iglesia.

Pudimos compartir entre nosotros las cosas que nos dolían, y cómo poner siempre en el medio la protección de las víctimas, tanto las primarias como las secundarias.

Vemos una gran deficiencia: que quizás como Iglesia no comunicamos todo lo bueno que se hace en este aspecto, no solamente en prevención sino de forma proactiva, no solamente para que no sucedan casos como estos, sino que en todos los ámbitos de la Iglesia pueda haber lugares cuidados y se anuncie el Evangelio como Cristo lo ha hecho teniendo a los niños y a los más vulnerables y pobres en el centro de su mensaje. Nos han entusiasmado bastante como para hacerlo y comunicarlo de la mejor manera.”