ChatGPT es el programa de inteligencia artificial que se despobló en la red. Intentamos probarlo para ver qué tiene que decir sobre la cuestión metafísica por excelencia: la existencia de Dios.

(it.aleteia.org).-Después del examen de catecismo y la vida monástica en ChatGPT, el nuevo chatbot de inteligencia artificial (IA) puesto en línea a principios de diciembre por la startup californiana OpenAI, teníamos curiosidad por cuestionar el programa que es increíble en la web incluso en temas más desafiantes. Como la cuestión de las cuestiones de metafísica: la existencia de Dios.

Ponemos a prueba ChatGPT a partir de las famosas cinco formas de la existencia de Dios que Santo Tomás de Aquino expone al comienzo de la Summa Theologica. Recibimos ayuda en esto de la muy útil introducción, estrictamente para no expertos, editada por Adriano Virgili: Tomás de Aquino le explicó a mi primo. Virgili nos recuerda, introduciéndonos a los cinco caminos, que para Santo Tomás elconocimiento de la existencia de Dios es un preámbulo de la fe. Y, por lo tanto, se puede lograr mediante el uso exclusivo de la razón.

¿Probar que Dios existe? ¡Puedes!

Lo cual no quiere decir que la existencia de Dios sea una verdad evidente por sí misma (como si dijera que 2 + 2 = 4), inmediatamente conocida. No, significa que elconocimiento de Dios puede ser demostrado. Pero como para nosotros los hombres la esencia de Dios no es inmediatamente evidente – la ignoramos – «debemos demostrarla a través de pruebas que parten de las cosas que conocemos, es decir, a través de sus efectos», escribe Virgili. Volviendo de los efectos a la causa: este es el significado de las famosas cinco calles de Santo Tomás.

En otras palabras, Santo Tomás nos dice que el hombre es «capaz de Dios»: la razón humana tiene la capacidad de conocer al Dios-Logos, la condición para la posibilidad de diálogo con otros hombres. Una verdad también aceptada por el Catecismo de la Iglesia Católica (punto nº 36): «La Santa Iglesia, nuestra Madre, sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas».

También en este caso presentamos la transcripción textual de las preguntas hechas a ChatGPT sobre la existencia de Dios.

Aleteia: ¿Existo?

ChatGPT: La cuestión de la existencia de Dios es un tema de larga data y muy debatido en filosofía y religiones. Algunas personas creen en la existencia de un Dios o deidad superior, mientras que otras no. La cuestión de la existencia de Dios es una cuestión de fe y no puede resolverse con certeza científica o lógica.

La primera forma: el motor inmóvil

Luego intentamos probar ChatGPT con la primera forma propuesta por Santo Tomás de Aquino: la que, a partir de la observación de que las entidades del mundo cambian, deduce la existencia de Dios como un motor inamovible.

Aleteia: Si las cosas cambian y todo lo que cambia es cambiado por otra cosa, al comienzo de esta cadena de cambios ¿no debe haber algo inmutable que llamemos Dios?

ChatGPT: La cuestión de la existencia de Dios y su relación con el cambio es un tema que ha sido discutido por filósofos y teólogos durante siglos. Algunas teorías filosóficas, como la heterodoxia, argumentan que el origen último del cambio es algo inmutable, a menudo llamado Dios. Otros, como el determinismo, argumentan que todo cambio puede explicarse a través de leyes naturales y no hay necesidad de una causa última. En general, la existencia de Dios es un argumento de fe y no puede ser probada o refutada por la ciencia o la filosofía.

ChatGPT y los cinco caminos de la existencia de Dios

La incomprensible referencia a la «heterodoxia» nos llevó a preguntarnos qué sabe ChatGPT sobre los cinco caminos de Santo Tomás.

Aleteia: ¿Conoces los cinco caminos de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino?

ChatGPT: Sí, las cinco formas de existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino son cinco argumentos que apuntan a probar la existencia de Dios. Son los siguientes:

1. El camino del argumento del movimiento, que sostiene que todo lo que se mueve debe haber sido puesto en movimiento por algo inmóvil, y este algo inamovible debe ser Dios.

2. El camino del argumento de la causa eficiente, que sostiene que todas las cosas tienen una causa eficiente, y estas causas eficientes deben volver a una causa última, que es Dios.

3. El camino del argumento de la existencia posible y necesaria, que sostiene que hay algunas cosas que existen sólo porque fueron creadas por algo que necesariamente existe, y este algo es Dios.

4. El argumento del camino de la gradación, que sostiene que hay grados de perfección en las cosas y estos grados deben volver a una fuente última de perfección, que es Dios.

5. El camino del argumento del gobierno mundial, que sostiene que el movimiento ordenado del mundo debe ser gobernado por una inteligencia ordenante, y esta inteligencia ordenante es Dios.

Estos son los cinco caminos de Santo Tomás de Aquino para probar la existencia de Dios, sin embargo, algunos de estos caminos han sido criticados por la filosofía contemporánea y no se consideran como evidencia válida de la existencia de Dios.

Aleteia: ChatGPT, dinos bien: ¿crees que Dios existe?

ChatGPT: Como modelo de lenguaje artificial, no tengo la capacidad de creer o tener opiniones personales. La cuestión de la existencia de Dios es un tema complejo y ha provocado debates entre muchas tradiciones filosóficas y religiosas diferentes. […] No tengo la capacidad de creer o no creer en Dios. Mi función es proporcionar información y responder preguntas basadas en los datos en los que he sido entrenado. […] No tengo la capacidad de tener opiniones o creencias. Mi función principal es generar texto basado en los datos de entrada que recibo. No estoy en condiciones de hacer juicios sobre asuntos filosóficos o religiosos.

Aleteia: La via dell’argomento del movimento di San Tommaso d’Aquino per te dimostra l’esistenza di Dio?

ChatGPT: La via dell’argomento del movimento di San Tommaso d’Aquino, nota anche come la via “del motore immobile”, sostiene che tutto ciò che si muove deve essere stato messo in movimento da qualcosa di immobile, e questo qualcosa di immobile deve essere Dio. Tuttavia, questa via è stata criticata da alcuni filosofi perché non necessariamente dimostra l’esistenza di un Dio trascendente, ma solo l’esistenza di una causa iniziale del movimento. Inoltre, alcuni filosofi contemporanei propongono alternative alla teoria del motore immobile, come l’idea che il movimento può essere infinito, senza bisogno di una causa iniziale.

In generale, l’argomento del movimento di San Tommaso d’Aquino, così come gli altri quattro argomenti, non è considerato una prova valida per l’esistenza di Dio nella filosofia contemporanea, poiché non è possibile dimostrare l’esistenza di Dio con certezza attraverso la logica o l’esperienza. L’esistenza di Dio è una questione di fede e non può essere dimostrata o confutata dalla scienza o dalla filosofia.

Aleteia: La via dell’argomento della causa efficiente di San Tommaso d’Aquino per te dimostra l’esistenza di Dio?

ChatGPT: La via dell’argomento della causa efficiente di San Tommaso d’Aquino è una delle cinque vie che egli utilizza per dimostrare l’esistenza di Dio. Questa via si basa sull’osservazione che ci sono cose che vengono causate da altre cose e che non possono causare se stesse. Tommaso argomenta che ci deve essere una causa prima che non sia causata da nulla, e questa causa prima è Dio. Tuttavia, questa via è stata criticata dai filosofi contemporanei perché non dimostra necessariamente l’esistenza di un Dio personale, ma solo di una causa prima.

Aleteia: La via dell’argomento dell’esistenza possibile e necessaria di San Tommaso d’Aquino per te dimostra l’esistenza di Dio?

ChatGPT: La via dell’argomento dell’esistenza possibile e necessaria di San Tommaso d’Aquino è un’altra delle cinque vie che egli utilizza per dimostrare l’esistenza di Dio. Questa via si basa sull’osservazione che ci sono cose che esistono in modo possibile, cioè che potrebbero non esistere, e cose che esistono in modo necessario, cioè che devono necessariamente esistere. Tommaso argomenta che ci deve essere un essere che è l’origine dell’esistenza di tutte le cose e che è necessariamente esistente, e questo essere è Dio. Tuttavia, anche questa via è stata criticata dai filosofi contemporanei perché non dimostra necessariamente l’esistenza di un Dio personale, ma solo di un principio di esistenza.

Aleteia: La via dell’argomento dell’argomento della gradazione di San Tommaso d’Aquino per te dimostra l’esistenza di Dio?

ChatGPT: La via dell’argomento della gradazione, anche nota come via degli attributi, è una delle cinque vie che San Tommaso d’Aquino utilizza per dimostrare l’esistenza di Dio. Questa via si basa sull’osservazione che ci sono gradi di perfezione nella natura, come ad esempio la bellezza, la verità, la bontà. Tommaso d’Aquino sostiene che questi gradi di perfezione devono avere una fonte ultima, cioè un essere perfetto, e questo essere perfetto è Dio. Come le altre vie, questa via è stata criticata dai filosofi contemporanei perché non dimostra necessariamente l’esistenza di un Dio personale, ma solo di un principio di perfezione.

Aleteia: La via dell’argomento dell’argomento del governo del mondo di San Tommaso d’Aquino per te dimostra l’esistenza di Dio?

ChatGPT: El argumento del camino del gobierno mundial, también conocido como el camino del gobierno, es una de las cinco formas que Santo Tomás de Aquino usa para probar la existencia de Dios. Este camino se basa en la observación de que en el mundo hay eventos ordenados y finalizados, como la revolución de las estaciones, la generación de seres vivos y su evolución. Tomás de Aquino argumenta que estos eventos ordenados y finalizados deben tener un gobernador, un ser que los guíe hacia un fin, y que ser gobernante es Dios. Al igual que las otras formas, esta forma ha sido criticada por los filósofos contemporáneos porque no necesariamente prueba la existencia de un Dios personal, sino sólo de un principio de gobierno.

Aleteia: ¿Entonces la causa de todas las causas no es necesariamente Dios?

ChatGPT: El camino del argumento de la causa eficiente de Santo Tomás de Aquino, el camino del argumento de la existencia posible y necesaria, el camino del argumento de la gradación, el camino del argumento del gobierno mundial son todos considerados como argumentos para probar la existencia de Dios. Sin embargo, hay muchas críticas a estos argumentos, que argumentan que no necesariamente prueban la existencia de un Dios personal, sino sólo de una primera causa, un principio de existencia, un principio de perfección, un principio de gobierno. La demostración de la existencia de Dios es un tema complejo y muy discutido en filosofía, y no hay una conclusión unánime.

Pero, ¿es el que tiene ChatGPT un verdadero diálogo?

Como puede ver, aparte de algunas variaciones (muy mejorables ya que esta inteligencia artificial es capaz de autocorregirse) ChatGPT parece estar bien versado en la materia. El problema es otro, a saber, la lógica meramente compilativa-descriptiva del chatbot, la falta de pensamiento original.

Tanto es así que Mélinée Le Priol en La Croix se preguntó, provocativamente pero no demasiado, si ChatGPT podría convertirse en una especie de paraíso para el fraude escolar. De hecho, el riesgo de poner inmensas praderas de textos para ser copiados a disposición de estudiantes holgazanes parece una posibilidad que no es en absoluto teórica. Así que la inteligencia artificial corre el riesgo de convertirse en sólo la perfección de la copia, para la desesperación de los profesores.

Pero hay más: como puedes ver en las respuestas sobre la existencia de Dios, ChatGPT te dirá que algunos creen que Dios existe, mientras que otros no. Él te dirá que algunos tienen razones válidas para creer en la existencia de Dios y que otros tienen razones igualmente válidas para creer lo contrario. Pero sin explicar por qué un argumento puede ser verdadero o falso.

Una máquina incapaz de Dios

ChatGPT parece chocar con un límite inevitable. En primer lugar porque, como es evidente en algunas respuestas, a diferencia del hombre el chatbot no es capaz de Dios: «No tengo la capacidad de creer o no creer en Dios. Mi función es proporcionar información y responder preguntas basadas en los datos en los que he sido entrenado. […] No tengo la capacidad de tener opiniones o creencias. Mi función principal es generar texto basado en los datos de entrada que recibo. No estoy en condiciones de hacer juicios sobre asuntos filosóficos o religiosos».

Así como está claro que la inteligencia artificial ha sidoprogramada en base a las creencias de sus programadores. Que, obviamente, están inspirados en la tradición de la Ilustración europea (Locke y Kant). Así que las respuestas traicionan el neutralismo religioso, el agnosticismo, la metafísica puesta a cero con la existencia de Dios reducida a un gusto privado, a una opinión subjetiva sobre la que no puede haber certezas, etc.

Si es así, los estudiantes de burros pueden alegrarse, es igualmente cierto que faltan las condiciones para poder hablar sobre un tema o razonamiento.

Razonamiento y argumentación: las premisas del diálogo

De hecho, razonar no significa acumular datos y nociones en serie como una enciclopedia colosal. Razonar significa derivar algunas conclusiones de ciertas premisas. Y significa hacerlo respetando ciertas reglas lógicas (sin observar cuál es el razonamiento que pierde validez). Un razonamiento –o su forma pública, el argumento– no es sólo descriptivo: es normativo. No solo describe un hecho, trata de justificar una tesis.

Si decimos que Roma es la capital de Italia, por lo tanto un avión no puede aterrizar en Roma sin aterrizar en Italia, estamos razonando. Y esto también nos hace entender otra cosa: que el razonamiento es correcto si además del cumplimiento de reglas lógicas (condición de su validez) también tiene en cuenta la verdad de las premisas y la conclusión.

La afirmación de la verdad es fundamental en el razonamiento. Esto se debe a que, como escribe la filósofa de la ciencia Franca D’Agostini, el «propósito de un argumento es convencer a un interlocutor de la verdad de una determinada tesis». Junto con la persuasión (un argumento debe ser convincente), la equidad (validez más verdad) es uno de los requisitos básicos de un buen argumento.

Estos son requisitos indispensables, sin los cuales no puede tener lugar un verdadero diálogo. Como lo demuestran casi todos los debates públicos que están literalmente invadidos por «verdades envenenadas», es decir, por la mala moneda de los argumentos falsos. El resultado es la guerra de todos contra todos, como sucede diariamente con la lucha implacable entre «noticias falsas» y «verdades oficiales» donde el diálogo degenera en propaganda, manipulación, persuasión oculta.