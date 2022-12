Cien episodios para «Anima Latina», el vademécum para latinistas de Radio Vaticano

La columna de radio de nuestra emisora, creada con la Oficina de Letras Latinas de la Secretaría de Estado, ha alcanzado la cuota «centum». Turek: «Un desafío y una colaboración que nos enriquece». El latinista Ivano Dionigi: «El maestro latino de la resistencia en la era de lo efímero».

Ha alcanzado el hito de cien episodios «Anima Latina: radio colloquia de lingua ecclesiae», el programa de Radio Vaticano dedicado a la difusión de la cultura latina y clásica, que desde el 8 de junio de 2019 se transmite cada semana inmediatamente después de las noticias en latín «Hebdomada Papae». Desde octubre, los dos programas, encargados por Andrea Tornielli, director editorial de los medios de comunicación vaticanos, han estado en el aire desde las 12.30 después del Ángelus del Papa.

Un millón de seguidores para Franciscus

Ambos son realizados por el Dicasterio para la Comunicación, en particular por Radio Vaticano / Vaticannews, gracias a la contribución fundamental de la Oficina de Letras Latinas de la Secretaría de Estado del Vaticano. Desde enero de 2013, la misma Oficina, compuesta por seis scriptores, también se encarga de traducir al idioma de Cicerón los tuits de la cuenta latina del Papa Francisco, que en las últimas semanas ha alcanzado y superado el millón de seguidores. Dos objetivos, por lo tanto, los cien episodios de «Anima Latina» y el millón de «sectatores» de la cuenta de Twitter «Franciscus», que demuestran el interés de los usuarios y oyentes de la web por una lengua antigua, tal vez dada demasiado pronto por muerta y que sigue siendo la oficial de la Iglesia.

Académicos, artistas pero también estudiantes

En más de tres años de emisión, el programa «Anima Latina», ha recibido al micrófono a todos los editores de la Oficina de Letras Latinas, junto con académicos y académicos de la talla de Ivano Dionigi, Antonio Salvi, Mario De Nonno, Luigi Miraglia, Salvatore Settis, Nicola Gardini y los fallecidos Cletus Pavanetto y Fabrizio Bisconti. Pero estudiosos de la historia del cristianismo, arqueólogos, lingüistas, gerentes, rompecabezas, artistas como Roberto Vecchioni, Dario Cassini, Beppe Frattaroli, junto con profesores de secundaria, sus estudiantes y los ganadores de «certamina» para jóvenes latinistas, también han opinado sobre la relevancia del latín.

El lenguaje de la humildad

Invitado del centésimo episodio, Mons. Waldemar Turek, jefe de la Oficina de Letras Latinas, quien recordó cómo los resultados alcanzados por este equipo editorial, también a través de la radio y las redes sociales, son el resultado del trabajo en equipo. El latín – dijo – es el «lenguaje de la humildad», ya que incluso los más experimentados pueden caer repentinamente en el error y, por lo tanto, siempre deben contar con colegas. «Estamos agradecidos – comentó Mons. Turek – poder colaborar, en particular, con Radio Vaticano llevando a cabo una tarea que hasta hace tres años no formaba parte de nuestra actividad normal, pero que nos ha permitido entrar en una relación con todos aquellos oyentes para quienes el tesoro de las lenguas clásicas es siempre significativo». Monseñor Turek subrayó cómo una primera colaboración entre la Oficina que ahora dirige y la emisora pontificia ya había tenido lugar entre 2001 y 2009, cuando el padre latinista estadounidense Reginald Foster había sido el protagonista del programa editorial en inglés, «The Latin Lover».

El desafío de los acontecimientos actuales

Desde 2019, los latinistas de la Secretaría de Estado también han traducido cada semana los textos del boletín latino de Radio Vaticano / Vaticanneews «Hebdomada Papae». «En la práctica – comenta Turek – hemos continuado la tradición de la Radio Pública Nacional de Finlandia que hasta junio de hace tres años había transmitido un programa semanal de noticias en latín titulado Nuntii Latini». Enfrentar estos desafíos de comunicación es un enriquecimiento para los scriptores de la Oficina de Letras Latinas que, sin embargo, están acostumbrados a lidiar con los acontecimientos actuales. «En nuestro oficio como latinistas -explica Turek- intentamos cada día traducir conceptos típicos de nuestro tiempo, aprovechando diversas ocasiones y documentos que debemos preparar para el Papa y para la Curia Romana». «En particular, ahora estamos acostumbrados al lenguaje del Papa Francisco que aborda temas que antes eran inusuales para nosotros, como la ecología, la sostenibilidad ambiental, la economía, la tecnología de la información o los medios de comunicación». Para ayudar a los editores está también el Lexicon recentis latinitatis publicado por la Libreria Editrice Vaticana desde principios de los años noventa, bajo la dirección del abad austriaco Karl Egger. El léxico contiene más de quince mil palabras en italiano moderno traducidas al latín. «Para nosotros siempre es un punto de referencia, pero debe actualizarse», señala Mons. Turek. «Esta colaboración con Radio Vaticano/Vaticannews – comenta el jefe de la Oficina de Letras Latinas – fue una oportunidad más para profundizar en el lenguaje de hoy, pero también para volver a profundizar en el latín clásico y el latín curial, dado que en muchas emisiones hemos tenido que traducir y explicar palabras, etimologías, proverbios y modismos de la antigua tradición o jerga eclesial».

Democratización de la cultura clásica

«Iniciativas como estas, que intentan democratizar el conocimiento del latín y sin que esta operación corresponda de ninguna manera a su degradación, son siempre bienvenidas», comentó Roberto Fusco, guionista de la Oficina de Letras Latinas y profesor de la Pontificia Universidad Salesiana, también invitado del programa. «En el siglo XX hubo una época, en Italia y quizás también en Europa, en la que se creó un vínculo entre la alta sociedad, el establecimiento y el estudio de estos temas clásicos que terminó perjudicando su popularización», agregó. «Eliminar el latín y las lenguas clásicas de estos pantanos elitistas, creados en el pasado, creo que es la única manera de dar nueva vida a estas disciplinas».

Latín, «magister» de la resistencia

Al centésimo episodio de Anima Latina también asistió el distinguido latinista Ivano Dionigi, presidente saliente de la Pontificia Academia de Latinidad y fundador del Centro de Estudios para la permanencia de las lenguas clásicas de la Universidad de Bolonia. «Hoy los medios viven de lo efímero, de lo cotidiano», explicó Dionigi. «Así que la longevidad de un programa como este es una buena señal de continuidad y resistencia del latín al tiempo y las modas». «Después de todo, el latín siempre ha sido un maestro único de resistencia. Históricamente ha conocido muchas fases, lingüísticamente ha convivido con todas las lenguas nacionales, ideológicamente no ha hecho distinción entre paganos y cristianos, culturalmente ha transmitido política, religión, ciencia y poesía y geográficamente ha llegado donde ni siquiera habían llegado las águilas romanas». «Hoy, con su emisora, da continuidad a esta resistencia del latín. Para los que saben latín todo esto representa un hermoso efecto de nostalgia y para los que no lo saben un efecto de gran curiosidad», concluyó el ex rector del Alma Mater Studiorum.