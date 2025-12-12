CLAR reflexiona sobre la misión digital: “De lo digital a lo presencial y de lo presencial a lo digital”

(adn.celam.org/).-La Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR) realizó el webinar “De lo digital a lo presencial y de lo presencial a lo digital”, un espacio formativo que reunió a religiosas, religiosos, agentes de pastoral y comunicadores para reflexionar sobre los desafíos de la evangelización en tiempos de acelerada transformación tecnocultural.

La jornada abrió con una oración simbólica guiada desde un pequeño altar comunitario, donde encendieron una vela “que significa esos encuentros que nos permiten caminar como CLAR y como comunicadores”. Este gesto puso el tono del encuentro: un espacio donde espiritualidad, discernimiento y creatividad digital se entrelazaron para comprender mejor la misión eclesial hoy.

Mons. Lucio A. Ruiz: “No son redes, son personas”

Monseñor Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, abordó la misión en ambientes digitales. Su intervención, puso el acento en la centralidad de la persona y en la necesidad de no reducir la comunicación a herramientas o estrategias.

Con una mirada teológica y pastoral, Mons. Ruiz recordó que la evangelización digital exige partir siempre del Evangelio y de una visión humanista: “La cuestión no es la tecnología, sino la persona”, afirmó. Y añadió que la Iglesia está llamada a encarnar la comunicación, no a replicar contenidos: “No son redes, son personas. La misión no es producir, sino acompañar”.

A lo largo de su exposición insistió en que la comunicación eclesial no puede limitarse a la transmisión de información: “Tenemos que pasar de estrategias a relaciones”, dijo, remarcando que el gran desafío contemporáneo es construir presencia cristiana en entornos donde abundan el ruido, la fragmentación y la superficialidad.

Retos para la vida consagrada en tiempos digitales

Mons. Ruiz también animó a la vida religiosa a desarrollar una mirada contemplativa ante los nuevos lenguajes y dinámicas digitales: “Lo digital no es un mundo aparte. Es parte de la vida real”, señaló, invitando a integrar lo presencial y lo virtual como expresiones complementarias de la misión.

La reflexión también abordó las oportunidades y riesgos que enfrentan comunidades, congregaciones y obras apostólicas en su presencia en redes. Mons. Ruiz advirtió sobre la tentación de caer en la lógica de la inmediatez o de la competencia por la atención: “La misión no puede seguir la lógica del algoritmo. Debe seguir la lógica del Evangelio”, sostuvo.

Pidió no reducir el uso pastoral de los entornos digitales a acciones improvisadas, sino asumirlo con seriedad, formación y espiritualidad: “No podemos estar en el mundo digital sin una identidad clara y sin un corazón que escuche”.

Renovar la misión

Mons. Lucio señaló que la misión comunicacional de la Iglesia nunca puede desvincularse de la cercanía humana: “Lo presencial sigue siendo insustituible. Pero lo digital puede abrir caminos allí donde antes no llegábamos”. De ahí la necesidad de comprender la evangelización como un movimiento bidireccional: de lo presencial a lo digital y de lo digital a lo presencial, sin dicotomías ni rupturas.

El webinar ofreció también espacios de intervención de participantes, quienes compartieron desafíos comunitarios, experiencias locales y preguntas sobre cómo equilibrar presencia física y acompañamiento digital. Las reflexiones giraron en torno a la necesidad de construir mensajes claros, humanizados y enraizados en la espiritualidad propia de la vida religiosa.

El encuentro concluyó resaltando tres claves compartidas por Mons. Ruiz: La misión digital comienza con una actitud espiritual, no con una herramienta; la comunicación eclesial debe generar encuentro, no solo circulación de contenidos; y la Iglesia está llamada a estar donde están las personas, especialmente en los lugares donde falta esperanza. “El mundo digital necesita testigos, no solo publicaciones”, recordó al final, invitando a la vida consagrada a seguir discerniendo creativamente este tiempo.