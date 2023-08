CNBB e Pascom Brasil lançam série de vídeos “Fraternidade em Ação” com projetos que receberam recursos do FNS

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio do Fundo Nacional de Solidariedade (FNS), e em parceria com a Pastoral da Comunicação (Pascom Brasil) lançam hoje o primeiro vídeo da série “Fraternidade em Ação” cujo objetivo é apresentar a cada 15 dias, de forma mais próxima, projetos que receberam apoio dos…

(pascombrasil.org.br).-A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio do Fundo Nacional de Solidariedade (FNS), e em parceria com a Pastoral da Comunicação (Pascom Brasil) lançam hoje o primeiro vídeo da série “Fraternidade em Ação” cujo objetivo é apresentar a cada 15 dias, de forma mais próxima, projetos que receberam apoio dos recursos arrecadados na Coleta Nacional da Solidariedade, realizada no âmbito da Campanha da Fraternidade 2022, cujo tema foi “Fraternidade e Educação”.

Em 2022, em razão da pandemia, o eixo nº 2 edital FNS foi “auxílio a situações de insegurança alimentar e vulnerabilidade social. O eixo 1 foi “Apoio a projetos educativos” e o eixo 3 foi “capacitação para a geração de renda”. A partir da lista de projetos aprovados pelo Conselho Gestor do FNS em 2022, a Pascom Brasil selecionou um projeto em cada regional que pudesse expressar a realidade e onde também fosse possível contar com o trabalho voluntário de equipe de Pascom com disponibilidade para produzir o material.

O primeiro vídeo da série mostra o projeto “Estruturando nossa cozinha comum – o lugar onde fortalecemos o corpo e a nossa cultura“, realizado na aldeia Paiter, na terra indígena 7 de Setembro, em Cacoal (RO), no regional Noroeste da CNBB. O projeto contribuiu para a comunidade indígena estruturar a cozinha do Centro Cultural Wagoh Pakob na aldeira.

Segundo o líder indígena, Chicoepab Suruí Dias, responsável pelo projeto, a construção foi muito importante porque o Centro Cultural é um espaço onde os indígenas se reúnem para realizar suas reuniões, oficinas e rodas de conversa na comunidade.

“O recurso foi muito importante para construir e equipar nossa cozinha. O projeto fortaleceu também com a segurança alimentar do nosso povo”, disse.

Líder indígena, Chicoepab Suruí Dias, responsável pelo projeto. | Fotos: Pascom Ji-Paraná.

Visibilidade aos projetos apoiados pelo FNS

O bispo auxiliar da arquidiocese de Brasília (DF) e secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Ricardo Hoepers, enalteceu a parceria com a Pascom-Brasil e destacou a importância da iniciativa para dar visibilidade aos grandes e importantes projetos apoiados pelo Fundo Nacional de Solidariedade em todo o Brasil.

“Cada vez mais o Fundo Nacional de Solidariedade se torna um sinal concreto de comunhão solidária, economia solidária e partilha solidária dos bens em prol daqueles que mais necessitam”, disse.

Para o coordenador da Pascom-Brasil, Marcus Tulius, trata-se de uma primeira experiência de parceria entre a pastoral e o Setor de Campanhas da CNBB, com o objetivo de dar visibilidade aos projetos assistidos pelo Fundo Nacional de Solidariedade em 2022

“Esta é a missão da Pastoral da Comunicação: estar a serviço da ação evangelizadora. É uma oportunidade incrível de poder dialogar com as equipes que acolheram o convite para produzir os vídeos, acompanhar, direcionar e sentir bem perto como faz diferença a participação de cada cristão nas coletas. É uma forma de prestar conta a quem está contribuindo, não apenas como um ato formal, mas como uma experiência de vivência do Evangelho”, ressaltou.

O coordenador do Setor de Campanhas da CNBB, padre Jean Poul, ressalta que a iniciativa da parceria com a Pascom-Brasil traduz o desejo da CNBB de contar a todos os nossos irmãos e irmãs o tamanho bem que a Coleta Nacional da Solidariedade faz por esse Brasil a fora. “A partir desse, e em cada vídeo, as pessoas conhecerão um exemplo das centenas de projetos apoiados pelo Fundo Nacional de Solidariedade no país”, reforçou.

Pascom em Cacoal

Equipe da Pascom da paróquia Sagrada Família, em Cacoal, diocese de Ji-Paraná, em Rondônia.

O primeiro vídeo da série “Fraternidade em Ação” foi produzido pela Pascom da paróquia Sagrada Família, em Cacoal, diocese de Ji-Paraná, em Rondônia. A equipe foi composta por Talita Freitas Filgueira de Sá (coordenadora), Ernando Stofel, Jackson Macanhão e Vitor dos Santos Stofel (foto ao lado).

A coordenadora local da Pascom, Talita Freitas Filgueira de Sá, destacou que o projeto visitado modificou o seu olhar sobre a vida. Ela explica que o acesso à aldeia demandou quase uma hora de deslocamento de carro e poucos minutos de canoa.

“Encontramos um povo que tinha Deus no olhar, pois eles tinham a natureza como produto do divino. O projeto veio no momento certo, em que deu apoio a aprendizagem de técnicas alimentares próprias de sua etnia. Lutar pela cultura e ter Deus no vento e no cantar dos pássaros me trouxe um sentimento de que eles realmente conseguem enxergar os milagres diários de Deus”, disse.

Nesta sexta-feira, 4 de agosto, o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Solidariedade, o FNS, encontra-se reunido em Brasília, na sede da CNBB, para decidir quais dos 113 projetos que atenderam os requisitos constantes no edital de 2023, cadastrados para a segunda fase, receberão os recursos provenientes do Fundo.

Assista ao vídeo abaixo: