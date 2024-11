CNBB reúne padres que evangelizam no ambiente digital

(acidigital.com).-A Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) promoveu em Brasília (DF) um encontro com 17 padres que evangelizam no ambiente digital, de terça-feira (29) até ontem (30).

Participaram do encontro padres como o frei Gilson Azevedo, padre da Congregação dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, que tem 5,8 milhões de seguidores somente no Instagram; padre Paulo Ricardo, da arquidiocese de Cuiabá (MT), que tem mais de 2 milhões de seguidores na mesma rede social. Também participou o padre Patrick Fernandes, da diocese de Marabá (PA), que tem 6,4 milhões de seguidores no seu perfil que mistura humor com evangelização.

O bispo de Guarapuava (PR), dom Amilton Manoel da Silva, membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação, disse que “esse evento faz parte de um processo da CNBB para com os padres e dos padres para com a CNBB” que já tem 10 anos. O primeiro encontro foi em 2015, mas reuniu apenas os padres cantores. Agora, com o crescimento das redes sociais, o encontro incluiu padres que evangelizam nos meios digitais. Segundo dom Amilton, “outros padres também foram convidados, mas não puderam estar”.

A CNBB tem buscado se aproximar aos católicos que evangelizam na internet. Em 13 de julho passado organizou o 1º Encontro Nacional de Missionários Digitais que reuniu 80 influenciadores católicos leigos no Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida (SP).

O termo missionário digital surgiu no número 17 do Relatório Síntese do Sínodo da Sinodalidade 2023 que trata sobre os missionários no ambiente digital.

Segundo o site da CNBB, o encontro dos padres que acontece esta semana foi um momento para que os sacerdotes partilhem como vivem seu ministério e a ação missionária nos ambientes digitais.

“É uma oportunidade de estarmos juntos, em primeiro lugar, para mostrar que amamos a Igreja acima de tudo, uma oportunidade de espalhar a mensagem do Evangelho às tantas milhares de pessoas que nos acompanham nas redes sociais”, disse o padre Patrick Fernandes à CNBB.

Nas redes sociais, o frei Gilson disse que “foram dois dias de partilhas, orações, formação e um momento especial para conhecer a riqueza que cada um traz”. Ele espera “continuar dando passos em unidade”. “Juntos, somos mais fortes”, concluiu o frei.

No encontro, o bispo auxiliar de Brasília, dom Ricardo Hoepers, secretário-geral da CNBB, apresentou aos padres na terça-feira (29) como funciona a CNBB e a sua estrutura interna. Ele explicou como é a eleição da presidência, a cada quatro anos. O grupo também escutou sobre as campanhas organizadas pela CNBB e o assessor de Campanhas da conferência, padre Jean Poul, falou sobre o sentido e a prestação de contas das Campanhas da Fraternidade e Evangelização.

O núncio apostólico no Brasil, dom Giambattista Diquatro, falou sobre o tema da missão no ambiente digital.