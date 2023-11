Comissões para Juventude e Comunicação da CNBB realizam segundo encontro com Missionários Digitais

Aproximadamente 30 missionários digitais, que atuam em diferentes plataformas, atenderam ao convite e participaram do momento de escuta, reflexão e partilha.

“Como Igreja e, pessoalmente, como missionários digitais temos o dever de nos interrogarmos como garantir que a nossa presença online constitua uma experiência de crescimento para as pessoas com quem comunicamos.” (Relatório Síntese da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, cap. 17)

(pascombrasil.org.br).-As Comissões Episcopais para a Juventude e para a Comunicação Social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) promoveram o 2º Encontro com os Missionários Digitais na noite desta segunda, 13. A inspiração veio do processo vivido no chamado Sínodo Digital e do encontro de influenciadores realizado durante a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, no mês de agosto, antecipando a uma das propostas feitas pelo Relatório de Síntese.

Com uma presença consideravelmente maior do que no primeiro encontro, realizado em outubro deste ano, o evento online contou com a participação de pessoas que evangelizam por meio das mídias sociais digitais, representantes de comunidades católicas, de movimentos, grupos e de iniciativas ligadas à CNBB.

O encontro foi conduzido por membros das duas comissões e contou com participação de Dom Amilton Manoel da Silva, bispo de Guarapuava e membro da Comissão para a Comunicação, que expressou sua alegria em ver tanta gente reunida. “Encontrar todos vocês reunidos como missionários no ambiente digital nos motiva a caminhar”, afirmou Dom Amilton.

Pensar nas crianças

E se engana quem pensa que somente os jovens e adultos compareceram. Também teve a participação da missionária digital mirim, Flora, que com o auxílio da família acompanhou o encontro e destacou que “é preciso pensar nas crianças, porque elas também estão neste ambiente digital e necessitam de bons conteúdos para testemunharem a fé.”

Após o momento de partilha para apresentações, todos puderam refletir sobre o capítulo 17 do Relatório de Síntese da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, divulgada e disponibilizada no final do mês de outubro de 2023, que compõe a primeira sessão do Sínodo sobre a Sinodalidade.

Pontos importantes e pertinentes foram mencionados e questões foram colocadas para, posteriormente, serem refletidas nesta etapa de aproximação e construção do caminho conjunto. O próximo passo do grupo que se formou é consolidar esta aproximação para com os missionários digitais, por meio das duas comissões, trocar experiências e expandir as potencialidades do ambiente digital para a missão de evangelizar.