Cómo compartir automáticamente el contenido del sitio web en el canal de Telegram

(weca.it/).-En este tutorial intentaremos entender cómo aprovechar al máximo el potencial de un canal de Telegram conectándolo automáticamente a un sitio web creado utilizando el CMS de WordPress.

Los canales de Telegram, como ya sabemos, son herramientas que se utilizan para recibir información específica sobre un tema o sector que nos interesa: piensa en los canales de Telegram para recibir ofertas de Amazon, o para enterarte de las últimas películas estrenadas en cines. Pero habría muchos.

Entonces, ¿por qué no usar un canal de Telegram para mantener actualizada a nuestra comunidad parroquial? ¿Y no sería bueno si pudiéramos hacer esto automáticamente cada vez que actualizamos el sitio web de la parroquia?

Bueno, ahora vamos a descubrir cómo… Pero tenga cuidado, algunos pasos requieren un enfoque más técnico. Pero no te preocupes… No es tan difícil. ¡Vamos!

Si aún no lo has hecho, crea tu canal en Telegram ahora, puedes hacerlo directamente desde la aplicación en unos sencillos pasos. Además del título, recuerde agregar una foto de perfil para que lo reconozcan de inmediato y escribir una descripción adecuada. Ten cuidado, el canal debe ser público.

¡Ahora tienes que crear tu primer Bot! No es particularmente difícil, pero requiere algunos pasos específicos. Para ello, es necesario iniciar una conversación privada en Telegram con @BotFather como si fuera cualquier otra persona. ¡Puedes buscarlo directamente con la función de búsqueda de la aplicación Telegram!

Una vez iniciada la conversión con @BotFather, tecleamos el comando /newbot y seguimos las instrucciones que se mostrarán en pantalla configurando el nombre del Bot y su nombre de usuario (mejor si lo terminamos con _bot, lo necesitaremos para reconocerlo más adelante). Ahora, memoriza el nombre que le diste al Bot y copia en algún lugar (seguro) el código de token que @BotFather te indique.

Ahora, inicie sesión en el panel de control de su sitio web en WordPress y busque, instale y active el complemento gratuito «WP Telegram». En realidad, hay muchos de ellos, pero esto es lo que usamos y probamos para el tutorial que está viendo.

En la configuración del plugin que acabas de instalar, en la pestaña «Básico» de la parte superior, pega el código de token que copiaste previamente de la conversación con @BotFather cuando creaste tu Bot y guarda los cambios.

También en la página de configuración del plugin, en «Enviar a Telegram», encontrarás instrucciones para añadir el Bot que has creado previamente a tu canal. Es un paso necesario para activar la automatización que necesitamos. Recuerde agregar el bot como administrador del canal, de lo contrario, no tendrá acceso a todas las funciones necesarias para que funcione.

Ahora todo lo que tienes que hacer es establecer los parámetros para compartir contenido en el canal. Puede elegir si desea compartir automáticamente solo artículos o también páginas, si desea compartir solo contenido nuevo o incluso cuando lo edita. Puede configurar reglas de publicación para que solo se comparta parte del contenido. También puede establecer el diseño en el que se enviarán los mensajes automáticos en Telegram (por ejemplo, si mostrar la imagen de vista previa o no o cuántos caracteres debe haber en la descripción). Por último, también puedes establecer el retraso (en segundos) con el que se compartirá el contenido en Telegram después de que se publique en el sitio web.

¡Ya está! Ahora, cada vez que publique algo en su sitio web, se compartirá automáticamente en el canal de Telegram. Todo lo que tienes que hacer ahora es difundir el canal tanto como sea posible.

Si algo no te queda claro, si no puedes seguir algunos pasos en el sitio web, o si no estás familiarizado con WordPress, intenta pedir ayuda a la persona que lo hizo. Seguro que te explicará cómo añadir y configurar el plugin necesario para asegurarte de que el contenido de tu web se comparte automáticamente en el canal de Telegram.