¿Cómo hacer presente a Dios en las Redes Sociales? 5 padres Influencers te responden

(desdelafe.mx).-Para ti que te has preguntado alguna vez de qué manera puedes hacer presente a Dios en las redes sociales, en Desde la fe te presentamos los consejos que 5 sacerdotes influencers te proporcionan para que hagas llegar de la mejor manera el Evangelio a los demás.

Recomendaciones de los padres influencers para hablar de Dios en redes sociales

1. Debes dejar que Dios entre en tu Corazón

El padre Heriberto García Arias señaló que el primer paso que debes seguir es dejar que Dios entre en tu corazón, ya que solo de esa manera podremos difundir su mensaje entre los demás.

“Si no dejamos que Dios entre en nuestro corazón no vamos a poder hablar en redes sociales, no vamos a poder evangelizar. Se necesita tener el corazón lleno y con mucho coraje responder a lo que Él nos está pidiendo, esto es, ser llamados y comprometidos para llevar el Evangelio”, aseguró el sacerdote.

Por su parte, el hermano Joshua Torres, aseguró que el la palabra de Dios se debe comunicar con felicidad. “Es siempre comunicar el mensaje con alegría y el mensaje de misericordia, esa es la esencia del Evangelio”.

2. Debes conocer a Jesucristo para que te conviertas en un apóstol

El padre Miguel Guerra indicó que para hacer presente a Dios en las redes sociales no debemos de tener miedo de compartir en quien creemos, en este caso en Jesús, por lo que nos anima a conocerlo y a creer en él para que te conviertas en uno de sus apóstoles.

“No tengamos miedo y más bien soñemos en la redes sociales en donde cada católico puede compartir sin miedo alguno en quién cree, que es Jesucristo. Yo te animo mucho a que lo puedas hacer tu desde tu red social, sea pública o privada, que digas yo creo en Jesucristo. Te animo a que creas en Él, a que lo conozcas, para que te enamores y entonces te conviertas en un apóstol”, subrayó.

3. Que Dios dirija tu estrategia digital

En su oportunidad, el padre Borre recomendó que antes de ver qué es lo que está en tendencia en las redes sociales y luego ver en cuál de los mensajes de Dios lo puedes compaginar, debes permitir que Dios dirija tu estrategia digital.

4. Considera qué es lo que te pide Dios compartir

“Debes considerar primero qué es lo que Dios te pide compartir y después ver la mejor manera de hacerlo llegar a los demás. Que sea Dios el que dirija tu estrategia digital y no el mundo el que te dirija y use a Dios como contenido”, aseveró el sacerdote.

5. Que Dios sea el centro de tu vida

Finalmente, el padre Jota indicó que la mejor manera para seguir a Jesús es permitiendo que sea el centro de nuestras vidas, porque “de ahí salimos al encuentro de los demás. Recuerden que a Jesús lo encontramos en América, especialmente a los que sufren”.