¿Cómo podemos hacernos oír?

El testimonio de Svitlana Duckhovych, periodista de la redacción ucraniana de Radio Vaticano – Vatican News, que habló en Lourdes el miércoles 25 de enero durante el panel «El coraje de hablar» en las Jornadas Internacionales de San Francisco de Sales

(comunicazione.va/it).-El domingo 15 de enero de este año, cuando fui a la computadora para preparar las notas para este discurso, mis manos se negaron a escribir en el teclado, en mi mente volvieron las imágenes de la tragedia del día anterior: 14 de enero, el día en que Ucrania celebró la Fiesta de San Basilio o «Año Nuevo Viejo» (es decir, el 1 de enero según el calendario juliano), Cuando generalmente muchas personas se reúnen, un misil ruso golpeó un edificio de apartamentos en Dnipro, causando docenas de muertes y docenas de heridos, incluidos niños. El dolor del alma, por un lado, te quita las energías y ya no tienes la fuerza para hacer, para escribir, para decir, y por el otro, entiendes que esas personas mayores de 40 ya no pueden hablar, tienes que hacerlo.

Y recordé el comienzo de la guerra. Ciertamente, en la mañana del 24 de febrero, la conmoción fue mucho mayor que ahora: en 11 meses de guerra la mente aprende un poco a reaccionar ante esta noticia. Ese día lo único que quería gritar a todo el mundo era: «¡Haz algo!» Pero comprendí que este llamamiento estaba dirigido sobre todo a mí mismo: tenía que hablar en lugar de muchos ucranianos que ya no podían hablar porque sus vidas fueron interrumpidas por una bala, un misil o porque sus seres queridos estaban llorando. Tuve que contar su dolor. Tuve que hacer hablar a aquellos que no sabían a quién contarles su dolor: los que huyeron de la guerra, los que ayudaron a millones de personas a sobrevivir o los que oraron.

Para mí no se trataba del coraje de hablar (como es el título de esta mesa redonda), porque no había peligro para mí, no corrí ningún riesgo. Se trataba más bien de confiar tanto en las personas con las que trabajo como en nuestros lectores y oyentes: si dejo de hablar de mi dolor y si no dejo que mi gente hable de su sufrimiento, significa que no confío en que alguien pueda escuchar y comprender este dolor, compartirlo, significa que la confianza en que podemos construir humanidad y que la violencia habrá alcanzado su objetivo final ha desaparecido.

Para mí es precisamente esto: hablo porque confío en la humanidad, porque tengo esperanza.

El aliento también vino de nuestra administración, que vio la misión de los medios de comunicación del Vaticano de estar al lado de los que sufren, dándoles voz y buscando algo de luz de esperanza incluso en la oscuridad.

Desde el primer día de la guerra comencé a buscar en Ucrania contactos de personas que hablan idiomas extranjeros para dar sus contactos a nuestros colegas en las oficinas editoriales de diferentes idiomas para que pudieran entrevistarlos. Entrevisté a algunos de ellos. El primero de ellos fue el Padre Ruslan Mykhalkhiv, Rector del Seminario Católico Romano de Kiev.

«Hay una tristeza en nosotros», dijo en la entrevista del 25 de febrero, «pero no es la que paraliza. La gente se asusta y trata de huir vaciando las cuentas bancarias y llenando de gasolina para salir a la carretera. Al mismo tiempo, nosotros, como Iglesia, estamos listos para la emergencia. Nuestros sacerdotes permanecen en su lugar y están listos para acoger a las personas que huyen: también abrimos nuestros seminarios si es necesario, para dar una vivienda segura».

Esas primeras entrevistas me mostraron el camino. Cuando estudié Ciencias de la Comunicación en la universidad, nunca tomé ningún curso sobre cómo comunicar y hacer periodismo en la guerra. Personas como el Padre Ruslan, han sido mis maestros como entrevistar a personas que están en guerra, que están sufriendo. Habló con gran dignidad de su dolor y del dolor del pueblo, sin desesperación, sin desprecio por nadie. Aprendí de él que la conmoción y la tristeza no deben paralizarme, debo actuar.

Comencé a traducir algunas entrevistas/testimonios del ucraniano al italiano y para mí fue una gran sorpresa que colegas de otros editores lingüísticos los filmaran y tradujeran a sus propios idiomas. Ciertamente, sin el apoyo de nuestra gerencia que propuso a nuestro pequeño equipo editorial tomar otro colaborador, y sin el apoyo de mi equipo editorial ucraniano con el responsable Padre Timothy, nunca lo habría logrado, porque ellos tomaron sobre sí el trabajo que hice antes. Trabajamos y seguimos trabajando, prácticamente, sin vacaciones. La fatiga, tanto física como mental, fue un desafío. Pero yo diría que no fue el más grande.

El mayor desafío fue el de la diferencia de idioma, cultura, mentalidad. Incluso antes encontrábamos algunas palabras difíciles de traducir de un idioma a otro, porque el concepto en sí no existía, como, por ejemplo, la palabra «caricia»: en ucraniano, pero también en otras lenguas eslavas, no decimos «acariciar», sino que decimos «abrazar», «abrazar». Otro ejemplo de la diferencia lingüística: durante los meses de guerra a menudo nos encontramos teniendo que traducir del italiano (u otros idiomas) la frase «conflicto en Ucrania». Nuestros colegas italianos nos han dicho que es sinónimo de guerra, pero en el idioma ucraniano la palabra «конфлікт» (conflicto) significa «discusión», «pelea», y rara vez se usa para definir un fenómeno más amplio.

Con el comienzo de la guerra más que nunca hemos entendido cuán diferentes son no solo nuestros idiomas y nuestros contextos, sino también nuestras formas de pensar y comunicarnos. Nos dimos cuenta de que el mismo concepto de paz, que todos deseamos y que podría parecer tan claro, se interpreta de diferentes maneras en diferentes contextos. Por lo tanto, era esencial para nosotros enfrentarnos: no solo para hablar, para explicar a los colegas, sino también para escucharlos para hacer comprensibles los sentimientos y la experiencia de nuestro pueblo que vive la guerra.

Cada entrevista, cada testimonio fue una lección de vida para mí, aprendí cómo actuar en este tiempo de guerra, creo que también lo fueron mis colegas. De algunas entrevistas podrías aprender a ser más valiente. Por ejemplo

Un sacerdote greco-católico de Mykolaiv, el padre Taras Pavlius, que también es capellán militar, habló de un joven soldado que, como todos los demás, se le acercó y le pidió su bendición. El soldado pidió rezar por su madre, por sus hermanos y por más valor. «Cuando hay fuertes bombardeos, tengo diferentes pensamientos … Y, por supuesto, el miedo viene», dijo el joven. «Padre, reza para que tenga más valor, más fuerza». «Para mí», dijo el padre Taras, «fue el testimonio del gran amor por Dios y por su propio pueblo».

El testimonio de Oleksandr, el joven de Járkov, me hizo comprender que el sentido de la propia existencia no se encuentra sólo en las reflexiones, en los libros, sino en las acciones. Desde los primeros días de la guerra en su ciudad, que se encuentra a 30 km de la frontera con Rusia, llegaron continuamente cohetes y misiles. «Después de unas semanas mi mente ya no podía aguantar todo esto y me di cuenta de que tenía que reaccionar para superar este estado». Con su bicicleta comenzó a llevar comida a los ancianos de su edificio de apartamentos y más tarde creó toda una red con otros voluntarios. «Después de ayudar a la gente por primera y segunda vez», nos dijo, «me di cuenta de que en esto me encontraba a mí mismo. Lo sé, tal vez pueda sonar extraño, pero mientras tenga la oportunidad, quiero seguir ayudando».

Estoy impresionado por la historia de la hermana Svitlana Matsiuk de Khmelnytsky (Ucrania central) que fue a un hospital para visitar a los soldados heridos y ayudó a los refugiados que le contaron las terribles escenas mientras huían de sus ciudades. «Escucharlos plantea muchas preguntas sobre Dios y también sobre la naturaleza del mal», dijo. «Antes de la guerra sabía que el mal existía – continúa el religioso, – pero no tocaba nuestras vidas como lo hace ahora. Esta es otra realidad en la que también hay Dios que sufre allí y es crucificado. Y Dios me respondió con una pregunta: ‘¿Quieres entrar en esta realidad conmigo?’ No quiero huir de esto, creando mundos ilusorios, pero quiero entrar en él, quedarme allí para hacer el mayor bien posible».

Las palabras honestas de esta monja que no tenía miedo de hacer preguntas a Dios, me dieron más fuerza, comprendí que yo tampoco quiero huir de la realidad, aunque sea muy dolorosa, y para mí esto significa seguir recogiendo estos testimonios y hacerles escuchar a los demás.

El título de esta conferencia es «Cómo podemos hacernos oír». Creo que si aprendemos a escuchar primero, a encontrar lo que es humano, lo que es profundamente bueno y lo que nos hace similares entre nosotros – nuestros sufrimientos, miedos, el deseo de vivir a pesar de todo – también sabremos cómo ayudar a otros a aprender a escuchar. Entre otras cosas, no podría haber hecho mi trabajo sin aprender a conocer a mis colegas, sin saber escucharlos incluso cuando no están hablando.

* Svitlana Dukhovych nació en Ucrania en 1977. Después de estudiar en la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Ivano-Frankivsk, obtuvo una maestría en 1999 con la especialización Profesor de lengua y literatura alemanas. Trabajó como intérprete en una organización sin fines de lucro. En 2002 se trasladó a Roma, donde estudió en la Pontificia Universidad Salesiana. En 2014 obtuvo una maestría en Ciencias de la Comunicación. Durante sus estudios comenzó a colaborar con el equipo editorial ucraniano de Radio Vaticano, ocupándose de una columna semanal. Una de las series estaba dedicada a las historias de los inmigrantes ucranianos y sus hijos en Italia. De 2008 a 2018 trabajó como profesora de alemán e inglés en una escuela de idiomas en Roma. Desde 2017 ha estado colaborando con el personal editorial ucraniano de Radio Vaticano – Vatican News, escribiendo artículos, realizando entrevistas, preparando programas de audio, produciendo servicios de audio y video en diversos eventos. Desde el comienzo de la guerra a gran escala en Ucrania, ha ayudado a otros editores de otros idiomas a encontrar contactos con personas en Ucrania para entrevistas en los idiomas correspondientes. En particular, recoge testimonios en ucraniano y los traduce al italiano.