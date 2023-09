¿Cómo se relacionan los católicos con el mundo digital? Una investigación responde

¿Qué porcentaje y con qué regularidad consumen contenidos digitales relacionados con la fe católica? ¿Cómo se relacionan con los contenidos impresos? ¿A quién le creen los católicos al momento de informarse sobre su fe?

(es.zenit.org).-El Center for Applied Research in the Apostolate (CARA) de la Universidad de Georgetown (Washington, D.C) ha publicado los resultados de una valiosa investigación que informa cómo y cuánto se relacionan los católicos –en Estados Unidos– con el universo digital (aquí puede leerse el informe completo en inglés).

Los resultados señalan que se ha producido un aumento significativo en la proporción de católicos adultos que declaran haber visto contenidos de vídeo religiosos o espirituales en 2023 en comparación con 2011 y 2005. Actualmente, el 45% de los católicos lo había hecho en los tres meses anteriores a ser encuestados en 2023, en comparación con el 24% en 2011 y el 28% en 2005.

Sin embargo, apenas un 26% lee contenidos católicos en la web u otros soportes digitales. Asimismo, solo un 29% declara haber escuchado contenidos religiosos en los tres meses anteriores a ser encuestado; aunque es un avance frente al 13% en 2011 y el 12% en 2005.

El 61% de los católicos adultos afirmó haber encontrado nuevas formas de practicar su fe en Internet durante la pandemia. Y según la encuesta de 2023, el 58% dijo que seguía haciendo estas cosas en línea ahora, incluso cuando la pandemia ha pasado. Una de las formas en que los católicos se mantienen conectados con su comunidad local es leyendo su periódico diocesano. La proporción de católicos adultos que ahora leen su publicación diocesana ha aumentado después de la pandemia. Antes de la pandemia, aproximadamente tres de cada cuatro no lo leían. Ahora, en 2023, la lee el 49%. Aún más leídos que las publicaciones diocesanas son los boletines parroquiales. Seis de cada diez católicos adultos (61%) han leído sus boletines parroquiales en los tres meses anteriores a ser encuestados.

Principales resultados

Ir a Misa…

El 21% de los católicos adultos de Estados Unidos asisten a misa al menos una vez a la semana. Este porcentaje es similar al que asistía antes de la pandemia de COVID-19 a principios de 2020. Sin embargo, el 3% sigue viendo misa en casa debido a la pandemia.

El 23% asiste a misa menos de una vez a la semana, pero al menos una vez al mes.

27% por ciento asiste a misa unas pocas veces al año, probablemente en Navidad y Semana Santa.

El 26% no asiste a misa nunca o casi nunca.

Hábitos digitales relacionados con la fe…

El 45% de los católicos adultos había visto un vídeo religioso o espiritual en los tres meses anteriores a la encuesta.

Otras formas comunes de uso de los medios incluyen escuchar contenido religioso o espiritual en un dispositivo de audio (29%), la lectura de una página web o espiritual digital (26%), leer un ejemplar impreso de una revista o periódico religioso o espiritual (18%), y seguir páginas o posts religiosos o espirituales en Internet (16%).

Un número significativamente mayor de católicos han visto y escuchado contenidos religiosos o espirituales en comparación con encuestas anteriores realizadas en 2011 y 2005. En 2005, el 18% había visto vídeos religiosos o espirituales y el 12% había escuchado contenidos religiosos o espirituales

En los tres meses anteriores a la encuesta, el 49% de los encuestados indicaron que habían leído su periódico o revista diocesana. El 17% lo había leído en papel, el 21% en línea y el 10% en papel y en línea. Los porcentajes de lectura de su periódico o revista diocesana han aumentado significativamente desde las encuestas de CARA de 2011 y 2005.

El 51% no lee ninguna publicación diocesana.

El 89% de los lectores recientes de publicaciones diocesanas evalúan el contenido de éstas como excelente (33%) o bueno (56%). Uno de cada diez dice que el contenido es regular y un 2% que es deficiente.

El 41% de los católicos adultos preferiría una publicación impresa de su diócesis. Tres de cada diez preferirían sólo una oferta en línea.

¿Y las redes sociales?…

Prefieren Facebook (77%), Instagram (44%), Twitter (32%), TikTok (27%), Pinterest (23%), LinkedIn (21%) y Snapchat (20%). El 6% indicó tener un perfil en algún otro sitio o aplicación.

El 98% de los encuestados tiene algún tipo de perfil en las redes sociales. Cuarenta y seis por ciento de estos católicos indican que se identifican como católicos en un perfil.

Un tercio de los encuestados con perfiles en las redes sociales afirma compartir información sobre el catolicismo en sus perfiles.

Los encuestados tienden a confiar en las fuentes diocesanas locales para proporcionar contenidos precisos e imparciales sobre la Iglesia católica. Así un 31% lo toman de las diócesis, 31% de la página web diocesana, 21% de alguna publicación diocesana. También confían un 21% en la USCCB (web de la Conferencia Episcopal).

Apenas un 11% confía en las fuentes profanas para replicar contenidos católicos.

Uso de herramientas digitales…

El 84% de los encuestados utiliza un teléfono inteligente al menos una vez al día (el 70% varias veces al día).

Casi la mitad, el 49%, utiliza un ordenador portátil a diario. El 36% utiliza un ordenador de sobremesa a diario. El 30% utiliza un ordenador de uso diario a diario. El 18% utiliza un lector de libros electrónicos a diario.

El 17% utiliza un sistema de juegos a diario.

Aproximadamente tres de cada diez, el 31%, tienen una aplicación relacionada con la Iglesia católica o el catolicismo en sus dispositivos electrónicos.

El consumo de contenidos en YouTube…