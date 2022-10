Como seria o rosto de Nossa Senhora de Guadalupe, segundo a inteligência artificial?

Equipe de trabalho diz que tentou «preservar os traços faciais» de Nossa Senhora «sem cair no caricatural»

(pt.aleteia.org).-O rosto de Nossa Senhora de Guadalupe foi reconstituído artisticamente, mediante tecnologia de inteligência artificial, por pesquisadores independentes que mantêm no YouTube o canal “Anahuac Encyclopedia”.

Os responsáveis pelo canal, segundo a descrição apresentada no próprio YouTube, informam dedicar-se à “memória histórica e cultural de Anahuac, região do mundo que hoje compreende México, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, sudoeste dos Estados Unidos e Nicarágua”, assim como a divulgar “o legado do povo nativo e de todos os seus descendentes para o mundo”. Ainda segundo a descrição apresentada no canal, Anahuac seria “um dos seis berços da civilização academicamente conhecida como Mesoamérica”.

Portanto, não se trata de uma iniciativa especificamente religiosa, mas sim cultural.

O canal divulgou o vídeo com a sua reconstituição do rosto de Nossa Senhora de Guadalupe ainda em outubro de 2021, com uma pequena onda de novos compartilhamentos em redes sociais ao longo dos últimos dias.

Os pesquisadores afirmam, no vídeo, que a imagem reconstituída seria “a mais fiel aproximação que a inteligência artificial poderia produzir”. Eles explicam que deram “movimento ao rosto” para que se possam “apreciar seus traços, seus olhos e sua estrutura craniana”, além de enfatizar que procuraram “preservar os traços faciais do jeito que aparecem na imagem da Virgem de Guadalupe”, visando “dar realismo” às feições “sem cair no caricatural”.

A imagem original de Nossa Senhora de Guadalupe desafia estudiosos e cientistas há quase 5 séculos. Ela ficou estampada no manto de São Juan Diego em 12 de dezembro de 1531, quando o indígena o desdobrou na presença de testemunhas que ficaram espantadas. Recorde o episódio acessando este artigo:

Confira também o vídeo divulgado pelo canal Anahuac Encyclopedia: