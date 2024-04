“¿Cómo te fue hoy en internet?” La pregunta clave para proteger a tus hijos

(desdelafe.mx).-Un primer paso hacia la creación de redes de protección de niñas, niños y adolescentes comienza por reconocer los peligros que ocurren en el entorno digital.

Lo advierte el abogado Hernán Navarro, fundador de entes que luchan contra el grooming y otras “perversiones” digitales, como el ciberacoso y la pedofilia.

Tras realizar un amplio análisis sobre los graves peligros que afectan a la niñez y la adolescencia “dentro de casa”, por parte de “enemigos invisibles”, el especialista en leyes brindó amplias herramientas en el marco de la “prevención del maltrato a niñas y niños en el entorno digital”.

Asesor del Senado en Argentina, Navarro alertó que “Internet, como medio, no atenúa algún tipo de impacto”, sino que lo exacerba. Sostuvo además que “este ecosistema digital se ha reconocido como un medio victimizador y un espacio donde hoy se cometen delitos”.

Durante la conferencia, organizada por la Arquidiócesis Primada de México en el marco de la “Semana del Buen Trato”, estimó que “el propio dispositivo móvil se convirtió en la primera escena del crimen”.

Dijo que, en promedio, en torno a los nueves años de edad, los niños y niñas acceden a sus equipos digitales propios; por ende, a redes sociales. No obstante, mientras eso podría fungir como una “emancipación digital”, no ocurre debido a que no cuentan con la responsabilidad para gestionarla, a raíz de su edad cronológica.

Alertó además que, si bien el niño no sale a la calle, “tiene un teléfono por medio del cual muchos entran en contacto para manipularle”. Por lo tanto, estimó que se presenta “una incongruencia que prevalece en América Latina”, pues no se reconoce el enorme compromiso que acarrea.

Criminales entran de forma invisible al hogar

“Hablamos de seguridad física, pero no hablamos de seguridad digital”. Se justifica la entrega de un equipo de teléfono móvil so pretexto de que brinda seguridad: “Puedo saber dónde están mis hijos, pero no estamos reparando en la seguridad digital” de ellos.

Insistió en que, “a pesar del auge de internet en nuestras vidas, aún tenemos una mirada sesgada e inocua de lo que allí sucede”.

En tal sentido, consideró necesario “que podamos involucrarnos de forma activa en la vida digital de nuestros hijos. Hay un aumento de vulnerabilidad que atraviesan las infancias y adolescencias en el entorno digital”.

Como ejemplo, citó el caso de un hijo que “está a resguardo físico, en casa, a nuestro lado; pero el delincuente digital, el pedófilo, ingresa de forma invisible al hogar. Por más que convivamos en el mismo espacio físico, el ingreso a nuestra intimidad sucede de forma invisible por wifi. Estar al lado de alguien, no significa estar con ese alguien”.

Ciberacoso las 24 horas e incremento del suicidio

Hernán Navarro también se refirió al bullying, un término que en principio respondía al acoso escolar. Detalló que “las humillaciones, los agravios y las burlas que se dan históricamente en el ámbito de la escuela”, ahora se trasladan al ámbito del hogar, y ya no durante algunas horas sino de forma permanente.

“Con la inmersión de lo digital, el acoso se transforma en una nueva violencia, el ciberacoso. Ya las víctimas no son por un tiempo prudente, sino que se convierten en víctimas las 24 horas”, lo que cambia el patrón del perfil victimizado.

Por otra parte, esto refleja “un nuevo cambio de paradigma en materia de violencia que atenta contra niñas, niños y adolescencia, en términos de suicidio”. En ese delicado ítem, alertó sobre los graves índices que afectan a países de la región: “El suicidio entre niños de diez años y jóvenes adultos es la segunda causa de muertes en Argentina”.

Violencias sexuales aumentan en Internet

Finalmente, aclaró que, lejos de lo que se piensa, “los niños y las niñas no son nativos digitales, porque no tienen el conocimiento completo y robusto, si bien nacieron en un momento digitalizado”.

En respuesta, destacó la relevancia de construir entornos más seguros en sociedad, así como a “instar a los Estados a que promuevan políticas públicas” sobre ello.

Tras opinar que “estamos perdiendo frente a la tecnología porque no logramos comprender que el mundo ha cambiado”, hizo énfasis en que actualmente “todos los delitos del Código Penal tienen una instancia digital”.

Por esto, llamó a reaccionar activamente ante el auge de “las propias violencias sexuales, como la pedofilia, que hoy se expresan a través de internet”.

Condenó que ese nuevo espacio digital “les brinde una falsa percepción de anonimato, de impunidad, de contacto inmediato, amén de la posibilidad de acceder a las vidas de miles de niñas, niños y adolescentes”.

De igual manera, el experto llamó responder ante el vertiginoso crecimiento de los delitos en Internet: “El grooming es una nueva modalidad en la que una persona adulta violenta sexualmente a una niña o a un niño al otro lado del mundo. Desaparecieron las fronteras. La pedofilia ha encontrado en internet un vehículo de contacto”.

¿Qué hacer ante las amenazas del mundo digital?

Al respecto, propuso que “como red del bien nos convirtamos en el motor que anime a las familias y a la comunidad a combatir la pedofilia, la cual se mueve de forma subrepticia y oculta, que está enquistada y viene degradando el tejido social a diario”.

Calificó como “atroz el nivel de perversidad que estamos encontrando en la Internet superficial”, pero hizo votos porque se pueda impulsar una “red del bien que nos permita desarrollar acciones en materia de prevención primaria”.

“¿Cómo evitar que esto avance? Se promueve una pregunta habilitante que genera una acción, a fin de que las familias la apliquen diariamente: Pregúnteles a sus hijos: ‘¿Cómo les fue hoy en Internet?’ Es una pregunta poderosa que nos permite habilitar el diálogo en casa, así como sostener una agenda en materia digital”, sugirió.

“Es urgente que como familia podamos extremar los cuidados y la protección de nuestros hijos”, concluyó.