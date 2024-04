Comunicação da 61ª AG CNBB envolveu estratégia de atuação multiplataforma e novas linguagens

(cnbb.org.br).- Para comunicar tudo o que passa em 10 dias de atividades, uma equipe formada por 15 profissionais de distintas áreas é responsável por toda a comunicação. Além dos colaboradores da Assessoria de Comunicação (Ascom) da Conferência, somam-se voluntariamente assessores dos regionais, assessores da Comissão para Comunicação e coordenação da Pascom Brasil.

O trabalho foi coordenado pelo Assessor de Comunicação da Conferência, padre Arnaldo Rodrigues. Para o sacerdote, o objetivo principal da Ascom CNBB é criar e manter uma imagem positiva e propositiva.

“A Assessoria de Comunicação desempenha um papel fundamental na construção e manutenção, da reputação e imagem de uma organização perante a sociedade. A linha editorial adotada é estabelecer relações mais próximas com as pessoas, criando narrativas que favoreçam uma comunicação mais humanizada, como nos pede o Papa Francisco: “é o coração que nos move para uma comunicação aberta e acolhedora”, destacou.

Cobertura multiplataforma e novas linguagens

O diferencial da 61ª Assembleia Geral é a cobertura multiplataforma, explorando as linguagens próprias de cada mídia. Nas redes sociais, o boletim “Igreja o Brasil” e o CNBB Confere foram publicados diariamente, levando, em vídeo, um resumo dos principais assuntos da Assembleia.

Neste período, foram alcançadas 620 mil contas, o que apresenta um aumento de 80% em relação às publicações ordinárias. As transmissões de cerimônias, celebrações e coletivas totalizaram 36.

Uma das novidades da assembleia, o CNBB Podcast, contou com 13 edições, nas quais foram abordados os destaques da atualização das Diretrizes, os temas centrais e curiosidades do dia a dia do órgão máximo da CNBB, como a participação do bispo mais jovem e do bispo mais idoso. As emissoras de rádio também receberam diariamente boletins informativos para veiculação em sua grade.

Um ponto de destaque na comunicação é a participação da imprensa de inspiração católica e secular. Foram 201 profissionais credenciados, o maior número dos últimos anos. Foram realizadas 9 coletivas ao longo da assembleia e mais de 350 atendimentos individuais para entrevistas e participação em programas.

De 10 a 19 de abril, o portal oficial da Conferência obteve mais de 22 mil acessos somente com a cobertura da Assembleia. O acervo fotográfico da Assembleia conta com mais de 2 mil fotos de todas as atividades, com total 5.700 acessos no perfil do Flickr.

Equipe de Comunicação da 61ª AG CNBB formada 15 profissionais áreas distintas. | Foto: Padre Thiago Faccini