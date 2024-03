Comunicação e sinodalidade, experiências concretas sobre um novo modo de interação

Nesta quinta-feira (07), às 18 horas de Roma, especialistas da Santa Sé, jornalistas e professores da área debaterão durante o Webinar/Lab organizado por uma rede de comunicadores e profissionais da mídia para aprofundar o tema a partir do Magistério do Papa Francisco.

(vaticannews.va/pt/).-O último Sínodo abriu as portas de um “grande laboratório” para a Igreja. Depois de três anos de preparação, as semanas de assembleia no Vaticano, em outubro passado, deram forma e conteúdo ao método da sinodalidade, que o Papa pediu que logo se tornasse o «rosto» e também o modo de expressar a vida eclesial em todos os níveis, no sentido de uma comunhão que envolve tanto a maior quanto a menor das paróquias e, transversalmente, todos os contextos culturais e geográficos nos quais a vida do Evangelho existe. Um laboratório que é, em certo sentido, universal, do qual a esfera da comunicação não fica alheia.

Trabalho em rede

E é justamente um laboratório sobre a escola da sinodalidade que um grupo variado de jornalistas, comunicadores e professores do setor iniciou em 2023, com encontros mensais nos quais – explica uma nota dos organizadores – «procuraram dialogar e promover estudos aprofundados e trocas de experiências entre profissionais de diferentes mídias e nacionalidades, unidos pelo desejo de participar de um caminho sinodal que «significa – como disse o Papa Francisco em 30 de setembro passado – acolher-se mutuamente na consciência de que todos temos algo a testemunhar e aprender».

Esse caminho levou à ideia de abrir ainda mais o workshop para um momento de discussão pública, um webinar/lab, que será realizado on-line, nesta quinta-feira, 06 de março, às 18h (horário italiano) com o título «Qual comunicação para a sinodalidade?» O evento será transmitido ao vivo no canal da Rede Sinodal de Comunicação no YouTube e propõe intervenções, testemunhos, momentos de silêncio e partilha, no estilo do trabalho vivido na Sala Paulo VI, tendo em vista a segunda etapa do Sínodo em outubro de 2024.

As intervenções

Entre as intervenções previstas estão as de monsenhor Piero Coda, secretário da Comissão Teológica Internacional, Thierry Bonaventura, responsável pela comunicação da Secretaria Geral do Sínodo, dom Brendan Leahy, um dos membros da Assembleia Sinodal, monsenhor Lucio Adrian Ruiz, secretário do Dicastério para a Comunicação, Isabel Gatti, coordenadora internacional da NetOne, a rede de comunicadores do Movimento dos Focolares, Giovanni Tridente, diretor de Comunicação da Pontifícia Universidade da Santa Cruz, e Liliane Mugombozi, jornalista da República Democrática do Congo. Como moderadores do webinar estarão presentes Fabio Bolzetta, presidente da Associação dos WebCatólicos Italianos (WECA), e Sara Fornaro, editora-chefe da revista Città Nuova.