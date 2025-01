Comunicación y evangelización: contexto, actitudes y experiencias

Roma, del 22 al 24 de enero de 2025

El seminario profesional de la Facultad de Comunicación Institucional de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz es un foro internacional que se realiza cada dos años y está dirigido a comunicadores de diócesis y otras circunscripciones eclesiales, de conferencias episcopales, de congregaciones o institutos de vida consagrada. , de movimientos y otras realidades vinculadas a la Iglesia.

(pusc.it).- En sus trece ediciones, el Seminario ha abordado numerosos aspectos de la comunicación institucional en la Iglesia , como la generación de confianza, escucha y relevancia, cultura digital, gestión de crisis y controversias, relaciones con los medios de comunicación y líderes de opinión.

En el contexto del gran Jubileo de 2025 , el Seminario ha elegido como eje una de las características esenciales de la comunicación en la Iglesia: su horizonte evangelizador . Como subrayó San Pablo VI, la evangelización en el mundo contemporáneo toma la forma del diálogo: «La Iglesia debe entrar en diálogo con el mundo en el que vive. La Iglesia se hace palabra; la Iglesia se hace mensaje; la Iglesia se hace diálogo» (Ecclesiam suam , núm. 34). Y añadió que el diálogo es «un arte de comunicación espiritual» que requiere «claridad, afabilidad, confianza, prudencia» (id. n. 37). Desde entonces este aspecto ha sido subrayado por los Papas, hasta las recientes catequesis de Francisco sobre la evangelización.

Este objetivo también está presente en el trabajo de los departamentos de comunicación de la Iglesia. Su forma de diálogo reúne características como la primacía de la caridad, el amor a la verdad, el respeto a la persona y su libertad y la promoción del pluralismo. Además, las diversas dimensiones de la comunicación de la Iglesia remiten al horizonte de la evangelización : comunicación interna, relaciones con los periodistas, creación de medios y canales, presencia en las redes sociales, escucha, difusión de contenidos y relaciones institucionales. Todas estas actividades deben hacer a la Iglesia capaz de anunciar a Cristo, la buena nueva.

«Toda auténtica acción evangelizadora es siempre ‘nueva'» (Evangelii Gaudium, 11), porque cambian el contexto, los protagonistas y los interlocutores. El seminario «Comunicación y evangelización: contexto, actitudes y experiencias» es una oportunidad para reflexionar sobre las claves del contexto contemporáneo y sobre los contenidos más relevantes para el mundo de hoy ; sobre la participación de los creyentes en diversos foros de comunicación; sobre cuestiones de estilo que facilitan o dificultan el diálogo sobre la fe; sobre experiencias que son fuente de inspiración.

El gran Jubileo de 2025 plantea muchas preguntas sobre el vínculo entre evangelización y comunicación : ¿cómo pueden las oficinas de comunicación de la Iglesia contribuir a llevar a la atención de la opinión pública la realidad de Dios y su amor por todos los hombres? ¿Cómo contar historias que transmitan esta realidad? ¿Cómo podemos asegurar que la comunicación de la Iglesia contribuya a llevar la luz del Evangelio a todos los ambientes, especialmente a los más necesitados? ¿Cómo puede la comunicación contribuir a «transmitir esperanza» en un contexto polarizado y a menudo polémico? ¿Cómo mantener la atención de estas oficinas en cuestiones esenciales?

El ethos católico siempre ha prestado atención a los modos de conocer a Dios. Siguiendo esta tradición, los debates del seminario se estructuraron en torno a diferentes modos que facilitan la comunicación de la fe : el camino del testimonio, el camino de la razón y de la ciencia, el camino. el camino de la caridad y el servicio, el camino de la cultura y el arte, el camino de la curación y el perdón, el camino de la relación, el camino de la alegría y la piedad popular, entre otros.

miércoles 22 de enero

12.45-14.30 Recepción y recogida de materiales.

14.45 h Bienvenida y saludo del Decano [Gran Salón Juan Pablo II – planta -1]

Presentación del seminario

Gema Bellido , Comité Organizador del XIV Seminario Profesional

15.15 h Conferencia inaugural [Gran Salón Juan Pablo II – planta -1, italiano con traducción simultánea]

Evangelización y contemporaneidad. Orientaciones para la actividad comunicativa de la Iglesia

Mons. Rino Fisichella , Pro-prefecto del Dicasterio para la evangelización

16.00 h Descanso [tiempo para desplazarse entre aulas]

16.15 h Sesiones paralelas – Teólogos y comunicadores en diálogo

Opción 1 [Gran Salón Juan Pablo II – piso -1]: Cómo transformar un discurso dogmático sobre temas sensibles en una predicación popular; mi experiencia con un canal de YouTube [en francés con traducción simultánea]

Frère Paul-Adrien , sacerdote dominico y youtuber

Opción 2 [Sala Álvaro del Portillo – 1er piso]: El arte del anuncio. Reflexiones sobre 30 años de itinerarios bíblicos [italiano]

Fabio Rosini , teólogo y autor de espiritualidad, en conversación con Federica Bergamino , profesora de Antropología y comunicación

Opción 3 [Salón Benedicto XVI – 1er piso]: Comunicación del Evangelio y laicos “en salida” [Español]

Pilar Río , Catedrática de Teología de los Sacramentos y Eclesiología, entrevistada por Jesús Colina , Periodista y consultor en comunicación

17.00 h Descanso [tiempo para desplazarse entre aulas]

17.15 h Sesiones paralelas – Experiencias

Opción 1 [Gran Salón Juan Pablo II – planta -1]: De los medios tradicionales a la cultura streaming: nuevas oportunidades [Inglés con traducción simultánea]

Montse Alvarado , COO de EWTN News

Opción 2 [Sala Álvaro del Portillo – 1er piso]: La experiencia de la Iglesia en Argentina: la transparencia económica y el Programa Fe [Español]

Máximo Jurcinovic , Director de la Oficina de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Argentina

Opción 3 [Sala Benedicto XVI – 1er piso]: Milagros mediáticos. Historias de éxito en comunicaciones de África [inglés]

Sean-Patrick Lovett , consultor de medios, agencia de noticias Rome Reports TV

6.00pm Descanso [tiempo para moverse entre aulas]

18:15 Comunicaciones y experiencias [2 presentaciones de 20 minutos en cada sala y 5 minutos entre una y otra]

Contextos contemporáneos, Contenidos y actitudes, Experiencias

19.00 h Fin del día

19:15: Cena di Benvenuto ( Domus Internationalis Paulus VI , Via della Scrofa 70)

Jueves 23 de enero

8.45 Sesiones generales [Gran Salón Juan Pablo II – planta -1, inglés con traducción simultánea]

8.45 Evangelización y bien común: un camino a redescubrir

R.J. Snell , filósofo, director del discurso público

9:15 La economía de la atención en una era de distracciones. Una perspectiva de la comunicación desde África

Ngozi Okpara , Profesora de Ética y Comunicación, Universidad Panatlántica de Nigeria

Moderador: Walter C. Ihejirika , presidente de Signis África

9.45 Descanso [tiempo para moverse entre aulas]

10:00 Sesiones paralelas

Mesa redonda 1 [Gran Salón Juan Pablo II – planta -1]: El camino de la caridad y del servicio [multilingüe con traducción simultánea]

Comunicación, caridad, evangelización

Silvia Tolve , Directora Ejecutiva de Mary’s Meals en Italia

Inés San Martín , Vicepresidenta de Marketing y comunicaciones de las Obras Misionales Pontificias EE.UU.

María Lozano , Directora de Prensa de ACN Internacional

Modera: Gerard O’Connell , Revista Vaticanista para América

Mesa redonda 2 [Sala Álvaro del Portillo – 1er piso]: El camino de la comunicación institucional [Español]

Comunicación de la Iglesia: muchas oportunidades y algunas trampas

Pedro Gil , consultor de comunicación, E Deus criou o mundo , en diálogo con Renée Pomarico , Comunicación de Mujeres Consagradas del Regnum Christi

Mesa redonda 3 [Sala Benedicto XVI – 1er piso]: El camino del diálogo ecuménico e interreligioso [italiano]

Diálogo, amistad y evangelización

Monseñor Khaled Akasheh , Dicasterio para el Diálogo Interreligioso

Claudia Caneva , Decana del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Ecclesia Mater de la Pontificia Universidad Lateranense

François Vayne , Servicio de Comunicación de la Orden del Santo Sepulcro

Moderador: Filipe Domingues , periodista, director del Centro Laico

11:00 Pausa para el café

11.45 Sesiones paralelas – Diálogos sobre la comunicación de la fe

Opción 1 [Gran Salón Juan Pablo II – planta -1]: El camino de la razón [italiano con traducción simultánea]

Comunicar el Evangelio en la cultura científica y tecnológica

Giuseppe Tanzella-Nitti , teólogo, astrónomo, Observatorio Vaticano, director del Centro de Investigación DISF , Universidad Pontificia de la Santa Cruz

Opción 2 [Sala Álvaro del Portillo – 1er piso]: El camino de la espiritualidad [Español]

Sed de Dios, espiritualidad y algunos desafíos en la comunicación de la fe

Luis Romera , Filósofo, Universidad Pontificia de la Santa Cruz, en diálogo con Gema Bellido , Estudio de investigación grupal Huellas: Jóvenes: Expectativas, Ideales, Creencias

12.30 Fin de la sesión

15.00 h El camino hacia la curación

Diálogo 1 [Gran Salón Juan Pablo II – piso -1]: De la gestión de casos de abuso a la curación personal [español con traducción simultánea]

Irma Patricia Espinosa , Psiquiatra, Comisión Pontificia para la Protección del Menor , en conversación con Jaime Cárdenas , Universidad Pontificia de la Santa Cruz

Diálogo 2 [Sala Álvaro del Portillo – 1er piso]: El anuncio del Evangelio en un mundo de heridas y guerras [italiano]

P. Giulio Albanese , misionero comboniano, director de la oficina de comunicación del Vicariato de Roma, en conversación con Miriam Díez , director del Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura

15.45 Descanso [tiempo para moverse entre aulas]

16:00 Sesiones paralelas

Opción 1 [Gran Salón Juan Pablo II – piso -1]: The Hallow Experience, una aplicación de espiritualidad en la cima de los mercados digitales [inglés con traducción simultánea]

Zac Crippen , Director Internacional de Hallow

Opción 2 [Salón Álvaro del Portillo – 1er piso]: El camino de la alegría [Español]

Juan Manuel Mora , Vicerrector de Comunicaciones, Universidad Pontificia de la Santa Cruz

Opción 3 [Sala Benedicto XVI – 1er piso]: Patrimonio antiguo y nueva evangelización. Por qué el arte sacro es relevante para comunicar el mensaje cristiano [inglés]

Ralf van Bühren , Historiador del Arte, Universidad Pontificia de la Santa Cruz

16.30 h Descanso [tiempo para desplazarse entre aulas]

16.45 h Comunicaciones y Experiencias [2 presentaciones de 20 minutos en cada sala y 5 minutos entre cada una]

Grupo 1 [Gran Salón Juan Pablo II – planta -1]: Proyección del documental ¡ Sigue a ese obispo! sobre el venerable Fulton Sheen [en inglés, 28 min.] Presentación con Antonio Olivié , director general del Grupo 2 de Rome Reports

[Sala Álvaro del Portillo – 1er piso]: Experiencias de comunicación de la fe en las universidades [inglés]

RJ Snell , Instituto de Aquino para La vida católica en la Universidad de Princeton, en diálogo con José María La Porte , Universidad Pontificia de la Santa Cruz

Contextos contemporáneos, Contenidos y actitudes, Experiencias

17.45 h El camino de la belleza [Gran Salón Juan Pablo II – planta -1, inglés con traducción simultánea]

Timothy Paul Schmalz , Artista, y Card. Michael F. Czerny , Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, entrevistados por Juan della Torre , Fundador y Director General de La Machi Comunicación para las Buenas Causas.

* Además de esta sesión, es posible participar en un recorrido con el escultor para visitar algunas de sus obras en Roma y el Vaticano, el viernes 24 de enero, de 13 a 15 horas.

18.30 h Exposición de arte sacro [Gran Salón Juan Pablo II – planta -1, inglés con traducción simultánea]

Joost Joustra , del Centro de Artes y lo Sagrado del King’s College de Londres, y comisario de la muestra ‘Sin’ y ‘San Francisco de Asís’ en la National Gallery

19.15 Pausa [desplazamiento hacia la Basílica]

19.30 Oración jubilar con adoración eucarística , Basílica de San Apolinar

Presidido por Mons. Lucio Adrián Ruiz, Secretario del Dicasterio para la Comunicación

[A continuación, reunión reservada para exalumnos de la Facultad de Comunicación de la Santa Cruz]

viernes 24 de enero

8:45 Sesión General [Gran Salón Juan Pablo II – planta -1]

La profesional de la comunicación, ‘predicadora’ corporativa

Anne Gregory , Profesora de Comunicación Corporativa, Universidad de Huddersfield

Presenta: Mónica Herrero , Vicerrectora de Comunicaciones, Universidad de Navarra

9.30 Descanso [reubicación del aula]

9.40 El camino del testimonio

Mesa redonda 1 [Gran Aula Juan Pablo II – planta -1]: Comunicar la santidad y las causas de canonización [multilingüe con traducción simultánea]

[los promotores de tres causas de canonización actuales en diálogo con los comunicadores, para tratar de identificar los efectos de el testimonio del pueblo santo en sus respectivos territorios]

Jean Luc Moens (amigo y biógrafo del matrimonio Rugamba-Mukasanga , asesinado en el genocidio de Ruanda)

Giovangiuseppe Califano OFM (postulador de la sierva de Dios Chiara Corbella Petrillo )

Santiago Callejo (postulador del venerable Ernesto Cofiño , pediatra guatemalteco)

Moderador: Paloma García Ovejero (Periodista y Responsable de Comunicación de Mary’s Meals )

Mesa redonda 2 [Aula Álvaro del Portillo – 1er piso]: Historias de fe en las pantallas [Español]

Andrés Garrigó , Fundador y director de Goya Producciones

Paloma García , Congregación de Madres de los Desamparados, promotora de la película Petra de San José

Laura Moreno , Institución Teresiana, promotora de la película Pedro Poveda

Josemaría Muñoz , Productor ejecutivo de Goya

Moderadora: Rosa María Ordaz , Periodista, Mundo Católico TV

10.45 Pausa para el café

11.30 El camino de los acontecimientos y de la piedad popular [sesiones paralelas]

Opción 1: El camino de los acontecimientos [Gran Salón Juan Pablo II – planta -1, traducción simultánea]

Experiencias del Encuentro de Rímini

Emmanuele Forlani , Director del Encuentro de Rímini 2024

Experiencias del mil aniversario de la Abadía de Montserrat

P. Bernat Juliol , Comisario del Milenario de Montserrat 2025

Experiencias del bicentenario del Museo del Prado

Jesús Juan Pardo , Investigador del Centro de Gobierno y Reputación

Moderada : Manuel Sánchez (Presidente ISCOM , profesora de relaciones con los medios)

Opción 2: El camino de la piedad popular [Aula Álvaro del Portillo – 1er piso, italiano]

Experiencias del Santuario de Częstochowa – Jasna Góra

Padre Michal Legan OSPPE, comunicación del santuario de Jasna Góra

Experiencias del Santuario San Pío de Pietrelcina

Stefano Campanella , Director Padre Pio TV

Comunicación en dos santuarios

Padre Miljenko Steko OFM, ex director de medios de Medjugorje , basílica de San Antonio de Letrán

Moderadora: Verónica Giacometti (Periodista, Acistampa )

12.15 Descanso [viaje]

12.30 El camino de la cultura y el entretenimiento [sesiones paralelas]

Opción 1 [Gran Sala Juan Pablo II – planta -1]: Un musical de trasfondo religioso que llena los teatros de Francia… y ahora de Italia [multilingüe]

Fatima Lucarini (Productora de Bernadette de Lourdes en Italia) en conversación con Roberto Ciurleo ( Creador y productor del musical en Francia); con la participación de algunos actores del elenco

Opción 2 [Aula Álvaro del Portillo – 1er piso]: Libros que se convierten en conversaciones abiertas [Español]

Valentina Alazraki (experta en el Vaticano, autora de Grecia e le altri. Mujeres de esperanza contra la violencia o Un viaje al corazón de la fe ) e Isabel Sánchez (autora de Mujeres brújula y Cuidarnos ) en diálogo

Opción 3 [Sala Benedicto XVI – 1er piso]: Comunicación de fe y mediación cultural [inglés]

Paul O’Callaghan (Profesor de Antropología Teológica) entrevistado por Ashley Noronha (Coach de Comunicación y fundadora de Truth & Beauty Project)

13.15 h Fin de la sesión

14.00 h Proyección de Jesus Thirsts: The Miracle of the Eucharist [Gran Salón Juan Pablo II – planta -1]

[Esta actividad es paralela e incompatible con las masterclasses indicadas a continuación]

[En inglés, 94 minutos]

Presenta: Steve Greco (Productor Ejecutivo )

Diálogo final con: Alexis Walkenstein (Presidente de AWE PR) y Katie Hughes (Spirit Filled Hearts)

14.45 h Clases magistrales prácticas

[Los participantes del seminario podrán elegir una de las siguientes masterclasses, con fines prácticos]

Opción 1 [Sala Álvaro del Portillo – 1er piso]: Fe y cámaras: experiencias de formación en medios [Inglés]

Colm Flynn TV, por EWTN-Vatican

Opción 2: Convertir una historia de fe en un video de calidad [Español]

Juan Martín Ezratty , productor y CEO de Digito Identidad Visual

Opción 3 [Sala 105 – 1er piso]: Abordar temas candentes en debates públicos: un modelo de 4 pasos [Español]

Juan Pablo Cannata , director del Proyecto de Mediación Cultural y Asuntos Sociales

Opción 4 [Sala 101 – 1er piso]: Cómo hacer un episodio de lamourvaincra.com [francés]

Hermano Paul-Adrien (sacerdote dominico, youtuber)

Opción 5 [Sala Benedicto XVI – 1er piso]: Estudio de caso: cómo afrontar problemas ocultos en el pasado [italiano]

Yago de la Cierva , catedrático de comunicación preventiva y gestión de crisis

15.45 Pausa [movimiento]

16.00 h El camino digital

Opción 1 [Aula Magna Giovanni Paolo II – piso -1, en italiano con traducción simultánea]

Evangelización e inteligencia artificial

D. Luca Peyron (Humane Technology Lab, Universidad Católica del Sagrado Corazón) en conversación con Giovanni Tridente (Autor de Digital Soul )

Opción 2 [Salón Álvaro del Portillo – 1er piso, inglés]

Evangelización, redes sociales y polarización: algunos desafíos

James Rogers (Director de Comunicaciones de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ) y Chieko Noguchi (Relaciones con los Medios y Directora de Asuntos Públicos de los Estados Unidos) Conferencia Estatal de Obispos Católicos) con Andreas Thonhauser , Director de EWTN-Vaticano

Opción 3 [Sala Benedicto XVI – 1er piso, español]

Sacerdotes y religiosos en internet: qué hacer y qué no hacer

Juan Narbona (Profesor de comunicación digital) en conversación con el P. José Enrique García Rizo (Comunicación de los Misioneros Claretianos )

16.45 h Descanso [desplazamiento al aula]

17.00 h Sesión final [Gran Aula Juan Pablo II – planta -1]

Invitando a todos, en todas partes: la visión de Alpha para 2033

Nicky Gumbel (Pionero del Curso Alpha , pastor anglicano) entrevistado por Alessandro Sona (Director de Alpha Italia )

Presentado por: Fernando Puig , Rector de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz

17.45 Saludo final y foto de grupo.

Marco Carroggio , Comité Organizador

18:00 Salida hacia la Basílica de San Giovanni in Laterano (cada uno por su cuenta)

19.00 Santa Misa en la Basílica de San Juan de Letrán (Fiesta de San Francisco de Sales)

Aquí está el programa del Jubileo del Mundo de la Comunicación en el Vaticano (comenzando con la Santa Misa el día 24 a las 19.00 horas, hasta el 26 de enero). Los participantes del Seminario Profesional también quedan automáticamente inscritos en el Jubileo del Mundo de la Comunicación. Sin embargo, cualquiera que desee participar en el Jubileo de forma independiente y sin estar vinculado al grupo puede registrarse en el enlace anterior.