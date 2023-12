Comunicación y web: Marchetti (Univ. Perugia), «educándonos en herramientas digitales». Centrorrino (Univ. Messina), «intercambio de datos en beneficio del capitalismo»

(agensir.it).-«Los entornos en línea no son tóxicos per se; Son las personas las que producen toxicidad. Tenemos que empezar a pensar en nuestro comportamiento en línea. No te gusta el contenido inapropiado; Lee detenidamente el contenido. Debemos aprender a educarnos en estas herramientas». Así lo ha afirmado Rita Marchetti, profesora de Sociología de los Medios Digitales de la Universidad de Perugia, interviniendo esta tarde en Roma en la conferencia nacional SiCei «Construyamos juntos la evolución digital de nuestras comunidades», moderada por el presidente de WeCa, Fabio Bolzetta.

Reflexionando sobre la forma en que «la web y las redes sociales han cambiado el trabajo de las oficinas diocesanas de comunicación social», el director de la Oficina de Comunicación Social, Vincenzo Corrado, explicó que «en la web hoy en día es imposible saber quién es el destinatario de nuestro mensaje». «Hoy llega a todo el mundo a través de las redes sociales», señaló. Lo mismo ocurre con el contexto y el código. El hábitat comunicativo es multifacético», señaló. Cada acción que realizamos tiene repercusiones donde no imaginamos. Nosotros mismos somos ahora los medios de comunicación. Porque la comunicación es inmersiva. Pero, para dar un paso adelante, debemos recuperar tres dimensiones: recuperar la identidad, y esto nos permite ser auténticos y testigos, devolver el valor a nuestras conexiones y fomentar los puntos de encuentro». Con un objetivo: «Anuncio y evangelización». A continuación, Angelo Romeo, profesor de Sociología de la Comunicación en la Universidad Marconi, habló sobre las comunidades y las relaciones. Y destacó la necesidad de «construir un discurso educativo muy fuerte sobre la inteligencia artificial», que «no solo concierne al ingeniero, sino también al pedagogo y a cada uno en su propio campo». Por último, Marco Centorrino, profesor de Sociología de la Comunicación en la Universidad de Messina, reflexionó sobre el «flujo de datos que llega a los cinco grandes a partir de nuestras acciones en la red», que «se convierte en un combustible sin precedentes para alimentar la inteligencia artificial». «Un intercambio tremendamente en beneficio del capitalismo digital».